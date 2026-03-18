越境学習プログラム「BMG越境学習」、2026年度より東京・大阪・福岡での定期開催に拡大｜参加満足度98%、ロート製薬・三菱マテリアルなど20社以上が導入

スコレ株式会社

次世代リーダーの育成に取り組むスコレ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：須藤 奨、以下「スコレ」）は、早稲田大学ビジネススクール(MBA)監修の経営シミュレーション「BMG」を活用した合同研修プログラム「BMG越境学習」について、2025年度に東京・大阪・福岡の全国3都市で計5回・ロート製薬・三菱マテリアル・スターフライヤーなど20社以上が参加し、参加満足度98%を達成した結果を受け、2026年度は年間7回の全国定期開催体制へ拡大することを発表します。

■ 2025年度 BMG越境学習プログラム 実績

2025年度、越境学習プログラム「BMG越境学習」は東京・大阪・福岡の3都市にて計5回を開催。商工組合中央金庫様、三菱マテリアル様、住友林業様、ロート製薬様、スターフライヤー様、アビスパ福岡様、トリドリ様、など、製造・金融・航空・小売・ITなど多様な業界を代表する20社以上の次世代リーダーにご参加いただき、企業経営の疑似体験に取り組んで頂きました。

受講後アンケート（2025年9月度）では、すべての参加者が「満足した」「参加してよかった」「行動変容につながる気づきが得られた」「周囲に薦めたい」と回答しました。

■ 参加企業による越境学習の導入事例を公開

2025年の開催回を振り返った導入事例インタビューを公式サイトにて公開しています。

▶ 越境学習事例１.：大手・スタートアップ混合の越境学習プログラム（2025年2月・東京開催）

ロート製薬様・住友林業様・トリドリ様・商工中金様が参加。「財務・戦略を横断した経営判断を体感できた」「翌週の業務に即活かせた」などの声が集まりました。

https://www.schole-corp.com/usecase/article_10

▶ 越境学習事例２.：九州を代表する企業8社が集結した越境学習研修（2025年10月・福岡開催）

スターフライヤー様・ふくや様・アビスパ福岡様・センド株式会社様など8社が参加。執行役員・副部長クラスのリーダーから「本音を言えば1週間受講したいくらい充実した2日間だった」という声も寄せられました。

https://www.schole-corp.com/usecase/article_15

その他の越境学習・経営シミュレーション研修の導入事例はこちら

https://www.schole-corp.com/usecase

■ BMG越境学習 サービス紹介動画を公開

2025年11月、越境学習プログラム「BMG越境学習」のプログラム概要・流れ・受講者の様子をまとめたサービス紹介動画を公開しました。

▶ サービス紹介動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=RkwuL2TSK7k

■ 2026年度 BMG越境学習プログラム 開催概要

2025年度の好調を受け、越境学習プログラム「BMG越境学習」は2026年度より全国3都市・年間7回の定期開催体制へ拡大します。



開催スケジュール

・東京：2026年6月11日~12日、10月8日~9日、2027年2月18日~19日

・大阪：2026年7月2日~3日、12月10日~11日

・福岡：2026年7月23日~24日、11月19日~20日

プログラム概要

・定員：各回先着40名（1社あたり最大10名）

・形式：対面 2日間（9:00～17:15）

・対象：企業の未来を牽引する次世代リーダーおよびその候補

・費用：120,000円/1名 (税抜き)

▶ 越境学習プログラム「BMG越境学習」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.schole-corp.com/service/border-crossing

越境学習とは何か、導入メリット・企業事例について詳しく知りたい方は、「越境学習とは？定義・効果・実践方法をわかりやすく解説」もご覧ください：https://www.schole-corp.com/journal/article-007

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【企業概要】

会社名：スコレ株式会社

所在地：東京都新宿区西早稲田1-22-3

代表取締役社長：須藤 奨

設立：2021年8月2日

HP：https://www.schole-corp.com/

お問い合わせ：schole.contact@schole-corp.com