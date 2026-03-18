【2026年OPEN】湘南・鵠沼海岸で“手ぶらBBQ”が楽しめる新スポット誕生！

株式会社デジキュー

THE BBQ BEACH in KUGENUMA 2026.04.18 OPEN

株式会社デジキュー（本社：神奈川県藤沢市／代表取締役 高橋 佳伸）は、藤沢市立鵠沼海浜公園HUG-RIDE PARK D区画に、新たな都市型ビーチBBQ施設【THE BBQ BEACH in KUGENUMA】をプロデュース。2026年4月18日（土）にグランドオープンいたします。運営は田島株式会社（本社：神奈川県藤沢市／代表取締役 田島 義一）が担当いたします。

湘南・鵠沼海岸の開放感あふれるロケーションで、手ぶらでも持ち込みでも楽しめる新しいBBQ体験を提供。仲間や家族、企業利用まで幅広いシーンに対応する、全82席の本格ビーチサイドBBQ施設が誕生します。

■ 湘南の海を感じる、新しいBBQスタイル

「THE BBQ BEACH」は、“もっと自由に、もっと気軽に、もっと快適に”をコンセプトに展開するデジキューの人気シリーズ。

本施設は、藤沢市立鵠沼海浜公園HUG-RIDE PARK内という絶好のロケーションに位置し、湘南の海風を感じながらBBQを楽しめる特別な空間です。

・ 食材・飲み物の持ち込みOK

・ 事前予約でセット食材・単品食材の購入可能

・ 飲み放題プランあり

・ BBQ機材・調味料・備品すべて完備

・ 事前予約制でスムーズな利用

準備・片付け不要の快適な環境で、初心者でも安心して本格BBQを楽しめます。

■ 営業時間

※予約制：「月～木・日・祝」の3部は、10名以上の事前予約のみ利用可能です。

■ 利用料金

平日・土日祝で異なる料金体系にてご利用いただけます。事前予約でのご利用と、当日利用（30分ごと）のいずれにも対応しており、ご予定に合わせてお選びいただけます。

様々なニーズに対応の料金プラン

■ 施設概要

施設名：THE BBQ BEACH in KUGENUMA

所在地：神奈川県藤沢市鵠沼海岸4丁目4-1

藤沢市立鵠沼海浜公園HUG-RIDE PARK D区画

アクセス：https://www.odakyu-sc.com/shopping/detail/59

総席数：82席（6名×12サイト、5名×2サイト）2名様よりご予約可能

内容：食材持込可、飲み放題あり、機材・調味料・備品完備

プロデュース：株式会社デジキュー

運営：田島株式会社

Web：https://digiq.jp/portal/location/90349

■ 湘南エリアの観光・レジャー需要に対応

鵠沼海岸は、サーフィンやビーチレジャー、湘南観光の人気エリア。

「THE BBQ BEACH in KUGENUMA」は、湘南・藤沢・鵠沼海岸でバーベキューを探している

ユーザーのニーズに応える、新たな地域活性化拠点となります。

・海水浴シーズンの団体利用・春の歓迎会・送別会BBQ・夏のビーチパーティー

・秋のアウトドアイベント・企業研修・懇親会

年間を通じて利用可能なBBQスポットとして展開してまいります。

オープニング記念プレゼントキャンペーン

グランドオープンを記念し、プレゼントキャンペーンを実施いたします。

- SNS投稿キャンペーン

ご来店時にお客様のInstagramストーリーズにて当店公式アカウントをタグ付けして投稿いただいた方の中から、先着50名様に「THE BBQ BEACH」オリジナルミニトートバッグをプレゼントいたします

BBQの思い出をシェアしながら、ここでしか手に入らない限定アイテムをぜひお楽しみください。

<<プレゼント内容>>

THE BBQ BEACH オリジナル限定ミニトートバッグ（先着50名様）

白の丈夫なキャンバス地に、海辺に映える爽やかなブルーで「THE BBQ BEACH」の文字とロゴをあしらったBEACHテイストのデザイン。ペットボトルやスマートフォン、お財布などの小物を入れて持ち歩くのに便利なサイズ感で、日常使いにもぴったりのアイテムです。

<<参加条件・応募フロー>>

来店時に以下の3ステップを行っていただいたお客様が対象となります。

- Instagramアカウントにて公式アカウント 「@thebbqbeachkugenuma」 をメンション（タグ付け）- 当日のBBQの様子や写真をInstagramストーリーズに投稿- 投稿画面を店頭スタッフへ提示- 確認後、その場で限定ミニトートバッグを1つお渡しいたします。

<<注意事項>>

※本キャンペーンはご来店のお客様限定となります。

※プレゼントは先着50名様限定となります。

※予定数量に達し次第、予告なく終了する場合がございます。

湘南の春風を感じながら、新しいBBQスタイルを体験できるこの機会に

ぜひ「THE BBQ BEACH in KUGENUMA」へお越しください。