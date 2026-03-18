『児童養護施設、路上生活者を支えたい-よしえサポートファンド』新たな基金を設立しました。

特定非営利活動法人北海道NPOファンド

北海道NPOファンドでは、寄付者様の意思や想いに基づいて、冠基金（個人や企業の寄付者が自身の名前、会社名、または思いを込めた名称を冠して設立する「オーダーメイドの基金」）の設立をするお手伝いをしております。

その取り組みの中で、今回、北海道在住の女性からお申し出をいただき、『児童養護施設、路上生活者を支えたい-よしえサポートファンド』を設立いたしました。

●よしえサポートファンドの詳細

本基金は、児童養護施設に関係する活動(退所者への支援など）や、路上生活者への支援を行う団体の活動を助けたいという思いで設立された基金です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/140708/table/17_1_659d4dd98b706b919dec237d2d128919.jpg?v=202603181051 ]認定NPO法人北海道NPOファンド

この法人は、市民、企業等から広く資金等の資源を募り、市民による自発的な公益活動を実践する市民活動団体（ＮＰＯ）への助成事業及び、持続可能な地域社会の仕組みづくりに資する活動を行うことを目的とする。



【お問合せ先】

認定NPO法人北海道NPOファンド（高山、遠藤）

〒064-0808

札幌市中央区南8条西2丁目5-74 市民活動プラザ星園201号室

メール：npofund@npo-hokkaido.org

電話：011-200-0973 ／ FAX：011-200-0974