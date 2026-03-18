日本キヤリア、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）ホワイト500」および「がん対策推進優良企業」に認定

日本キヤリア株式会社

日本キヤリア株式会社(https://www.toshiba-carrier.co.jp/index_j.htm)（本社：東京都品川区）は、経済産業省および日本健康経営会議が実施する「健康経営優良法人認定制度(https://kenko-keiei.jp/about/)」において「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」の上位法人のみに付与される「ホワイト500」に認定されましたことをお知らせいたします。また、当社は、厚生労働省委託事業「がん対策推進企業アクション」においても「がん対策推進優良企業」として認定されています。

当社は、気候変動やエネルギー課題に対応するインテリジェントなソリューション提供で世界をリードするCarrier Global Corporation（NYSE:CARR）の日本法人です。

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。当社は8年連続で本制度の認定を受けており、今回は4,000社を超える応募法人の中から、全従業員を対象とした取り組みが高く評価され、2023年以来3回目の「ホワイト500」に認定されました。

また、「がん対策推進優良企業表彰制度(https://www.gankenshin50.mhlw.go.jp/about/registration.html)」は、従業員に対するがん対策に積極的に取り組む企業・団体を表彰する制度です。当社は、関連する継続的な取り組みが評価され、4年連続での認定となりました。

2025年には、当社の健康経営に関する取り組みと実績を「健康経営白書」として従業員に公開し、メンタルヘルス対策、疾病対策に加え、育児や介護と仕事の両立支援などをテーマとした参加型・体験型の施策を強化しました。さらに、従業員のご家族や取引先の皆さまにも活動の範囲を広げた点が、今回の評価につながりました。

日本キヤリア代表取締役社長の久保徹は、「この度は、当社の健康経営の取り組みが高く評価されたことを大変光栄に思います。今後も全従業員の健康を最優先に考え、安心して働き、能力を最大限に発揮できる健康で快適に働ける環境づくりに継続して取り組んでまいります。」とコメントしています。

日本キヤリアの健康経営への取り組み詳細につきましては、以下のリンクをご覧ください。

安全健康活動｜企業情報｜日本キヤリア株式会社(https://www.toshiba-carrier.co.jp/company/safety.htm)

日本キヤリアについて

日本キヤリアは、エネルギー効率に優れた製品を統合したサステナブルなソリューションを家庭用、店舗・ビル用、工場用途としてお客様に提供しています。日本キヤリアは、快適で安全、持続可能な暮らしのためのイノベーションに尽力し、気候変動やエネルギーといった問題に対応するインテリジェントなソリューション提供で世界をリードするCarrier Global Corporation (NYSE: CARR)の日本法人です。

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