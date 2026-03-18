日本ソフト開発、Orange Moonの「ManualForce」を導入

Orange moon株式会社

Orange Moon株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 サチンチョードリー/増山慶之）は、日本ソフト開発株式会社（本社：滋賀県米原市、代表取締役社長：蒲生仙治）が、AIマニュアル自動作成・共有サービス「ManualForce」を導入したことを発表します。

導入の背景

日本ソフト開発株式会社は、自治体や民間企業向けのシステム開発に加え、保育施設向けICTサービス「キッズビュー」などの自社サービスを提供するソフトウェア企業です。

同社では、自社サービスの利用者向けに操作マニュアルや手順書の作成・更新を継続的に行っています。しかし、従来のマニュアル作成では、スクリーンショットの加工やCMSへの貼り付け作業に多くの時間がかかり、開発業務と並行して進めるには負担が大きいという課題がありました。

導入の効果

ManualForceの導入により、約300画面に及ぶ操作マニュアルの更新作業を効率化。従来の方法では完了まで1年以上かかると試算されていた作業を、作業時間約3分の1まで削減しました。これにより、開発チームは本来のシステム開発業務へ早期に戻れる体制を実現しました。

導入事例の詳細

導入事例の詳細は以下をご覧ください。

https://manualforce.ai/blog/nihonsoft

導入にあたってのコメント

[日本ソフト開発株式会社 保育・子育てDX営業推進本部 副本部長 嶋津様/中川様]

『ManualForceの導入により、これまで時間がかかっていた操作マニュアル作成を大幅に効率化することができました。操作がシンプルで誰でも同じ手順で作成できるため、チーム全体で継続的にマニュアル整備を進められる点も大きなメリットだと感じています。今後もサービスの改善に合わせて活用していきたいと考えています。』

ManualForce概要

ManualForceは、PC上の操作を自動で記録しマニュアル化することができるマニュアル自動作成・共有サービスです。AIを中心とした技術を活用することで、マニュアルの作成や検索に要していた工数を大きく削減し、マニュアルに関連する業務課題を解決すると共に顧客企業におけるビジネスの加速に貢献します。

ManualForceサービスサイトURL：https://manualforce.ai

お問い合わせ：https://manualforce.ai/contact

紹介動画：https://youtu.be/3ZWP129b9Ac

Orange Moon株式会社

所在地：東京都港区南青山三丁目８番４０号青山センタービル2階

設立日：2020年1月20日

代表取締役：サチンチョードリー/増山慶之

URL：https://orangemoon.co.jp