SNS管理ツール「SocialDog」、無料プランを大幅アップデート ～フォロー・フォロー解除が可能に～

株式会社SocialDog

株式会社SocialDog（本社：東京都新宿区、代表取締役：小西将史）が提供するSNS管理ツール「SocialDog（ソーシャルドッグ）」（https://social-dog.net/）は、無料プランの大幅アップデートを実施しました。

第一弾（無料プランでの投稿制限の緩和）に続く第二弾では、フォロワー管理機能を大幅に復活させました。

従来のプラン内容と比較した主な変更点は以下の通りです。

リリース背景

2023年のX（Twitter）のAPI有料化に伴い、当社でもやむを得ず一部機能に制限を設けた上での無料プランを提供しておりました。しかし、制限開始直後から多くのユーザーの皆様より、機能継続を望む切実なご要望をいただいておりました。

私たちSocialDogは、個人のクリエイターやマーケターなど、SNSを活用したいすべての人々にとって、「最も身近で頼れるパートナー」としてサポートしたいという強い信念を持っています。こうした想いから無料プランの大幅な機能拡大を決定し、第二弾として多くのご要望をいただいていた「フォロワー管理機能」の無料開放を実現いたしました。

新しくなった無料プランでできること

1. 「フォローバックされていない」や「非アクティブ」なアカウントを簡単に抽出

フォローバックされていない人や、長期間投稿していない人を自動で抽出できます。公式X（Twitter）では手間のかかる「フォロー整理」が、SocialDogなら数クリックで完了します。

2. SocialDog上でそのままフォロー・フォロー解除が可能

気になるアカウントを見つけたら、そのままボタン一つでフォロー・フォロー解除が可能です。画面を移動するストレスなく、サクサクと整理が進みます。

3. 新着フォロワーをタイムリーにチェック

「新規フォロワー」リストで、最近自分をフォローしてくれた人をすぐに特定できます。適切なタイミングでのフォローバックをサポートします。

4. フォロワーの推移をダッシュボードで一目で把握

フォロワーの増減や新規フォロワー数の推移を、「ダッシュボード」でグラフとして確認できます。フォロー整理の効果を数値で振り返りながら、次のアクションにつなげることができます。

新しくなったSocialDogの無料プランで、フォロワー管理から分析まで、よりスマートなSNS運用をぜひご体感ください。

無料ではじめる :https://social-dog.net/?utm_source=pr-times&utm_medium=press&utm_campaign=free_press_pr-times__260318_news_free-followers-management-improvements

導入についてのご相談は、こちら(https://hs.social-dog.net/contact?utm_source=pr-times&utm_medium=press&utm_campaign=free_press_pr-times__260318_news_free-followers-management-improvements)からお問い合わせください。

【同時開催】「SocialDog復活キャンペーン」実施

今回の無料プラン大幅アップデートを記念して、Amazonギフトカードが当たるX（Twitter）キャンペーンを実施します。

・応募期間：3月18日（水）～3月31日（火）23:59まで

・賞品、当選者数：Amazonギフトカード500円分×100名様

・応募方法：下記の条件を、キャンペーン期間中に全て

満たした方が対象となります。

１.SocialDogの公式X（Twitter）アカウント

「@SocialDog_JP」をフォロー

２.対象のキャンペーン投稿をリポスト

★SocialDogで新規アカウント作成をすると、当選確率アップ！

詳しくは以下の詳細よりご確認ください。

「SocialDog（ソーシャルドッグ）」について

詳細を見る :https://hs.social-dog.net/2603_campaign-terms

「SocialDog（ソーシャルドッグ）」は、効果的で効率的なSNSマーケティングを実現するための機能を網羅したオールインワンツールです。

高度な予約投稿、フォロー・フォロワー管理、SNSキャンペーン運用、ソーシャルリスニング、分析・レポート作成、チームでのアカウント管理、複数アカウントの一元管理、競合分析など、効率的な運用をサポートします。

無料で始めることができ、初心者からプロフェッショナルまで幅広いユーザーに利用されています。

URL： https://social-dog.net/

会社概要

株式会社SocialDogは「あらゆる人がSNSを活用できる世界を創る」をミッションに掲げ、「あらゆる人が主人公になれる世界を創る」という夢の実現に向けて「SocialDog」を提供しています。

社名：株式会社SocialDog

代表者：小西 将史

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2 新宿第七葉山ビル3階

設立：2016年7月25日

事業内容：インターネットサービス事業

SNS アカウント管理ツール「SocialDog」の開発、運営

資本金：4,477万円 (資本準備金含む)

URL： https://socialdog.jp/

公式X（Twitter）アカウント： https://x.com/SocialDog_JP