エムケー精工 新CM 「信濃の日々」篇を2026年3月20日（金）よりWEB公開します！

エムケー精工株式会社

エムケー精工株式会社（本社:長野県千曲市、代表取締役:丸山将一）は、2026年3月20日（金）より、新CM「信濃の日々」篇を公式YouTubeチャンネル「MKseikoChannel」にて公開します。2026年4月3日（金）からは、長野県内のテレビ番組で順次放送予定です。

■コンセプト：事業理解の醸成

「エムケー精工って、何をしている会社？」「どんな製品があって、どんな人が働いているのだろう？」。新しいCMの構想を描き始めたとき、こうした素朴な問いが出発点となりました。これまで当社では、さまざまなテーマのCMを制作し、エムケー精工の「想い」を伝えてきました。一方で、当社がどのような事業を行っているのかを、改めて丁寧にお伝えすることも大切ではないかと考え、今回は「事業理解の醸成」をコンセプトに制作しました。

■見どころ：「リアリティ」へのこだわり

舞台は、長野県の美しい自然と、そこで日々を重ねる人々の暮らし。撮影はすべて長野県内で行いました。また、社員一人ひとりの働く姿に焦点を当てるため、エムケー精工社内（本社・信濃町工場）でも撮影を実施。実際にその業務を行う社員が出演し、ありのままの空気感を捉えています。いつもどおりに働く、自然体のエムケー精工。リアリティを追求した映像表現にも、ぜひご注目ください。

■楽曲：「信濃の国」について

楽曲には、長野県民に広く親しまれている県歌「信濃の国」を採用しました。長野県が実施したアンケート（2015年）では、約8割の県民が「全部歌える」または「1番は歌える」と回答しており、世代を超えて愛されている曲です。CM冒頭には、飯縄山の穏やかな風景が映し出され、アカペラの歌い出しが、やさしく耳に残ります。

■CM概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/66674/table/37_1_5b3d1ce83bc0f53269caa654a6e4a992.jpg?v=202603181051 ]

【参考資料】