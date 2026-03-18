白いゲーミングPC全種類一覧ページに「STORM」を追加掲載｜国内最大級のBTO検索サイト「gg」

合同会社気づけば

合同会社気づけば（代表：福田貫太）が運営する国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg(https://good-gamers.jp/)」は、サイト内で公開している「白いゲーミングPC全種類一覧(https://good-gamers.jp/contents/collab-gaming-pc/)」ページにおいて、新たにBTOメーカー「STORM」の掲載を開始しました。

今回のアップデートにより、2026年3月時点で、同ページでは10メーカー・41種類・総販売モデル数1,597件の白いゲーミングPCを横断的に検索できるようになりました。

アップデート内容

１. 新メーカー「STORM」を追加

近年、白・ホワイトデザインのゲーミングPCは、「部屋の雰囲気に合わせたい」「明るく清潔感のあるデスク環境にしたい」といったニーズを背景に、注目が高まっています。ggではこうした需要に対応するため、白いゲーミングPC全種類一覧ページに、新たにSTORMを追加掲載しました。gg上では、STORMの白モデルとしてRK2、S2、K2など複数シリーズを確認できます。

２. 白いゲーミングPCの比較対象がさらに拡充

今回の追加により、ユーザーはドスパラ、マウスコンピューター、OZgaming、STORM、フロンティアをはじめとした複数メーカーの白いゲーミングPCを、1ページ上でまとめて確認・比較しやすくなりました。見た目の統一感やインテリア性を重視して製品を選びたいユーザーにとって、メーカー横断で選択肢を把握できる検索体験がさらに強化されています。

白いゲーミングPC全種類一覧ページについて

本ページは、白・ホワイトデザインのゲーミングPCをメーカー横断で検索・比較できる特集ページです。一般的なブラック主体のモデルとは異なるデザイン性に注目しながら、国内人気メーカーの白モデルを一覧で確認できる構成となっており、ユーザーは自分の好みに合った1台を見つけやすくなっています。

今後の展開

詳細を見る :https://good-gamers.jp/contents/white-gamingpc/

「goodな選択を、すべてのgamerに。」 上記のコンセプトのもと、ggはゲーミングPC・BTOをメーカー横断で一括検索できるサイトとして2025年10月にリリースされました。今後も、白モデルを含むさまざまなニーズに対応しながら、情報の網羅性と比較のしやすさを高め、ユーザーが自分に合った一台へよりスムーズにたどり着ける検索体験を提供してまいります。

運営情報

合同会社気づけば

代表：福田貫太

コーポレートサイト：https://kidukeba.co.jp/

国内最大級のゲーミングPC・BTO検索サイト「gg」：https://good-gamers.jp/

ゲーミングPCのクーポン・セール情報専門メディア「イヤバズ」：https://eb.good-gamers.jp/

Mail：k_fukuda@kidukeba.co.jp

Tel：050-1726-3811