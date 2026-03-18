【開催報告】Nissay MIRAIQA株式会社 のCSO（チーフストラテジックオフィサー）中 元洋が登壇！WeWorkで開催された企業交流会レポート

Nissay MIRAIQA株式会社

Nissay MIRAIQA株式会社（社長：関正之、以下「当社」）は、日本生命保険相互会社首都圏財務部（以下「日本生命」）との共催により、WeWork 丸の内北口にて「企業交流会」を開催しました。

大企業の新規事業推進担当者やスタートアップの企業様など、多くの方にご参加いただきました。

当社のCSOである中 元洋より、設立の経緯や今後の方向性についてご説明し、また、当社プロダクトのSeeBo(https://www.seebo.cureshift.jp/)やmuute(https://muute.jp/)についてもご紹介いたしました。

来場者の方からのご関心度は高く、多くのご質問もいただきました。今後も当社は、様々なイベント等に参加し、情報発信を行ってまいります。次回以降のイベントにもぜひご参加ください。

※掲載時、開催終了済

◆開催日 3/10(火) 18:30～20:00(18:00受付開始)

◆会場 東京都千代田区丸の内1-6-5丸の内北口ビルディング9階WeWork

当社は引き続き、「健康寿命延伸」と「地域課題解決」を主要テーマに定め、日本生命グループの一員として、お客様・地域社会の課題に向き合うことで、様々な安心の提供を目指してまいります。

＜当社について＞

社名：Nissay MIRAIQA株式会社

代表取締役社長：関 正之

株主：日本生命保険相互会社

所在住所：東京都渋谷区恵比寿4-7-6