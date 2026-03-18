【Maison Kitsune】A JOURNEY IN FRAMES - アイウェアのコラボレーションが発売

株式会社メゾン・キツネ・ジャパン

Maison Kitsuneは、香港発のインディペンデント・アイウェアブランドA. SOCIETYとのコラボレーションによる限定アイウェアカプセルコレクションを発表します。

A. SOCIETYは、フォルムを起点としたデザインアプローチと、アジアのアンダーグラウンドなアートや音楽カルチャーとの強いつながりで知られるブランドです。

Maison Kitsuneの“パリと東京を繋ぐ”というDNAと、 A. SOCIETYが持つ香港のクリエイティブなエネルギーが融合した本コラボレーションは、3つの都市、3つの感性、そして「思慮深く、手の届くラグジュアリー」という共通のビジョンを結びつけます。

日本で製作され、素材、フィット、精度に細部までこだわって仕上げられた本カプセルは、カルチャーに根ざしたストーリーを、身に着けることのできるデザインとして表現しています。

都市とカルチャーの対話

パリで創業し、フランスと日本両国の文化に深く根ざすMaison Kitsuneは、ファッションの枠を越え、厳選されたコラボレーションを通じて新たなプロダクトカテゴリーへと領域を広げ続けています。本カプセルコレクションは、アイウェアカテゴリーへの展開を意図的かつ戦略的に進めるプロジェクトであり、コレクションを通じてクラフツマンシップとカルチャーの両面からアプローチしています。

一方、香港で設立されたA. SOCIETYは、アジアのオルタナティブなクリエイティブシーンからインスピレーションを得て、建築的なフォルム、個性、そして日常での使いやすさのバランスを備えたアイウェアをデザインしています。ハンドクラフトによるフレームとインクルーシブなデザイン哲学で知られ、すべてのモデルにおいてフォルム、素材の品質、そしてフィット感を重視しています。

COLLECTION

本カプセルコレクションは、日本で丁寧に製作された3つのシグネチャーモデルで構成されています。

- HIKARI : クラシックなオプティカルフレームとアビエイターシルエットから着想を得た、洗練された軽量メタルフレーム

- CAMILLE : 柔らかさと構築的なフォルムのバランスが特徴のアセテートフレーム

- MING : 大胆で彫刻的なフォルムが印象的な、コンテンポラリーな存在感を放つフレーム

さらに、ネックレスやペンダントトップなどのアクセサリーも展開します。機能性とコレクション性を兼ね備え、フレームそのものを超えてアイウェアの体験を広げるアイテムとなっています。

HIKARICAMILLEMING記念品のようなパッケージデザイン

パッケージもまた、このコレクションの重要な要素のひとつです。単なるボックスではなく、記念品のようにデザインされています。

手書きのポストカードから着想を得たパッケージで、各サングラスは香港から送られたメッセージカードのような、特別なスリーブに収められています。パッケージには、中国文化に深く根ざす伝統的な「チョップ（印章）」がスタンプとして施されています。

さらに、本コラボレーションのために4種類のチョップデザインが特別に制作されました。

特別なデザインの「チョップ（印章）」がブラインドボックス形式で数量限定・ランダム*に商品に同梱されており、サプライズギフトとなっています。

開封する際の期待感が、コレクション体験をより特別なものとしてくれます。

本カプセルコレクションは、2026年3月18日より、Maison Kitsune直営店と公式オンラインストア、またA. SOCIETYの公式オンラインストアおよび取扱店にて発売開始いたします。

*商品ご購入時にランダムでお渡しとなります。箱を開けて中身をお選びいただくことはできません。同梱されていない場合の交換や返品は承ることができません。

ABOUT MAISON KITSUNE

2002年、Gildas Loaec（ジルダ・ロアエック）とMasaya Kuroki（黒木理也）によって設立された Kitsune（キツネ） は、インスピレーションあふれるユニークな “Art de Vivre（アール・ド・ヴィーヴル／暮らしの芸術）” を発信するライフスタイルブランドである。

ファッションブランドの Maison Kitsune（メゾン キツネ）、ミュージックレーベルの Kitsune Musique（キツネ ミュージック）、カフェ・ロースタリー・バー・レストランを展開する Cafe Kitsune（カフェ キツネ）、バリのライフスタイル施設 Desa Kitsune Bali（デサ キツネ バリ）、さらにビューティ＆ウェルネスライン Kitsune Bien-Être（キツネ ビアンエートル） まで、多岐にわたる活動を展開している。

設立から23年間、パリと東京を拠点とする多面的なブランドは一貫して成長を続け、自然体で国際的な影響力を高めながら、世界中に熱心なファンを獲得してきた。

ファッションハウス Maison Kitsune は、パリと東京をつなぐ独自の視点から着想を得ており、洗練されたテーラリングや都会的でエレガントな要素を取り入れつつ、遊び心と日常性を兼ね備えたワードローブを提案している。

現在 Maison Kitsune はパリ、東京、ソウル、北京、バンクーバーなどに 33の直営店舗 を構える。コレクションはブランドの公式オンラインストアのほか、43のフランチャイズ店舗 および 世界中350以上の小売店やオンラインプラットフォームでも販売されている。

ABOUT A. SOCIETY

香港の中心で生まれたA. SOCIETYは、グローバルなカルチャーと職人技が融合するインディペンデントのアイウェアブランドである。

それぞれのフレームは、建築的なライン、アンダーグラウンドなサブカルチャー、そして都市の鼓動を掛け合わせたデザインとして構築され、現代を生きる審美眼を持つ人々に向けて、細部まで丁寧に作り上げられている。

また、A. SOCIETYは従来のデザインの枠にとどまらず、ストーリーを表現するためのプラットフォームとしての役割も担っている。カルチャーシーンのクリエイターとの前衛的なコラボレーションや、実験的なプロジェクトである「A. LAB」を通じて、アイウェアを単なるアクセサリーの概念を超えた存在へと昇華させ、個性とアートを体現する大胆なステートメントへと変えている。

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メゾン キツネ カスタマーセンター

0120-667-588

公式サイト・SNS

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