豊田通商、JOGMECのナミビアにおけるレアアース開発事業に参画

豊田通商株式会社

豊田通商株式会社（以下：豊田通商）は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構（以下：JOGMEC）がアフリカのナミビア共和国で推進する希土類（レアアース）探査プロジェクトについて、共同開発事業者として参画することとなりましたので、お知らせいたします。

１．背景

レアアースを含む重要鉱物は、生産や精錬が特定の国・地域に偏在していることから、供給の安定性や経済安全保障の観点で課題が指摘されています。こうした状況を踏まえ、日本政府およびJOGMECは、重要鉱物の安定確保とサプライチェーンの構築・強靭化に向け、資源国および民間企業との連携を進めています。

JOGMECは、ナミビア共和国北部に位置するクネネ州ロフダル（Lofdal）地域において、カナダのNamibia Critical Metals Inc.と2020年から共同で探鉱プロジェクトを開始し、電動車のモーターに使用される永久磁石に不可欠な重希土類（ディスプロシウム、テルビウムなど）が含まれていることを確認してきました。その後、JOGMECは、事業化に向けた段階的な調査・検討を実施し、本年1月に予備的事業化可能性評価を作成しています。

2．事業の概要および今後の展望

ロフダル地域の位置図

豊田通商は、JOGMECが有する権益オプションの一部を引き受け、将来的な日本への安定供給に向けて、これまで培ってきたレアアース精錬事業や磁石・レアアースサプライチェーンへの知見を活かし、事業化可能性評価をJOGMECと共同で実施します。

その後、調査結果や事業環境を踏まえ、2026年度中を目途に事業化に向けた最終的な判断が行われる予定です。

豊田通商は、本プロジェクトを通じて、JOGMECを始め関係各所と連携しながら将来的な事業化・開発の開始を目指すとともに、日本の重要鉱物のサプライチェーン強靭化に貢献してまいります。