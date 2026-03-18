社会実験コミュニティ「DICT」が法政大学経営大学院において「グローバルビジネス経営論」の応用編となる実践者向け集中講義を2日間に渡る寄付講座として実施

株式会社Link & Innovation

Web 3.0 / DAOによる共創イノベーションのための社会実験コミュニティである「DICT」（運営会社：株式会社Link & Innovation）は、国際共創イノベーションを推進する取り組みの一環として、創設者で代表の山本晋也が兼任講師を務める法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科において、「グローバルビジネス経営論」の応用編となる実践者向け集中講義を、1月11日～12日の2日間に渡り、DICT寄付講座として開設～実施致しました。

■次世代のイノベーションリーダーの育成を目指して開設されたDICT寄付講座

山本晋也と法政大学エンブレム（中央）DICTロゴ（右）

本講座は法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科における「グローバルビジネス経営論」の応用編であり、インキュベーションやコミュニティの創設、そのマネジメントに興味のある実践者向け集中講義として、次世代のイノベーションリーダーの育成を目指し開設されました。既存のグローバルビジネスの経営や組織において、分散化が加速していることの意味に加え、それが与える社会への影響について包括的に理解を深め、その実践のための準備を目的としており、社会実験コミュニティ「DICT」（ディクト）の創設者・代表であり、社会起業家、社会物理学者でもある山本晋也（やまもと・しんや）による、体系的かつ実践的な講義が展開されたほか、地方創生事業やインバウンド事業、エンタメ事業、教育プロジェクトにおいて、共創的コミュニティ・マネジメントの実践を行っている複数のゲスト講師による招聘講義が行われ、受講生たちに大きな刺激と学びを提供しました。

[山本晋也プロフィール: https://www.virgo-all-creation.com/shinya-yamamoto ]

■地方創生事業やインバウンド事業を手掛ける多彩なゲスト講師が登壇

【「浮遊街」を手掛ける坂井勇貴氏】

熊本県で「浮遊街」（ふゆうがい）を手掛ける坂井勇貴（さかい・ゆうき）氏がオンラインで登壇。浮遊街では地域通貨による自律分散的な新しいまちづくりが実践されており、約1万坪の敷地には既に宿泊施設のほかに農場やカフェ、BAR、サウナ、アトリエその他様々なサービスが展開されており、参加者はこの新たな経済圏の輪に入り、地域通貨を使うことはもちろん、稼ぎ、生活を営むことができる仕組みになっています。

[浮遊街ウェブサイト: https://fuyuugai.com/ ]

【「とゞ兵」を手掛ける小山俊和氏】

兵庫県豊岡市で「とゞ兵」（とどひょう）を手掛ける小山俊和（こやま・としかず）氏がオンラインで登壇。とゞ兵は1929年に誕生した高級料亭であり、宴会や結婚式場として地元住民から愛される施設でしたが、老朽化が進み2010年には取り壊しが検討されました。これを現オーナーである小山氏が買い取り、2018年には複合施設としての再生計画がスタート。2021年には兵庫県景観形成重要建造物にも認定されました。現在では様々なイベントが開催される豊岡の新しい文化発信拠点となっており、多くの海外観光客やアーティストが訪れる場所となっています。

[とゞ兵ウェブサイト: https://todohyo.com/ ]

■プロジェクトを実践するDICTメンバーも登壇

【「DICT Music DAO Classics」を展開する三留丈樹】

DICTメンバーであり、作曲家や演奏家、イラストレーターなどが参加するサンドボックス・コミュニティである「DICT Music DAO Classics」（ディクト・ミュージック・ダオ・クラシックス）を展開する三留丈樹（みとめ・たけき）が登壇。DICT Music DAO Classicsは、スタートアップ・エコシステムの音楽コンテンツ創作への転用として、独自の音楽IP利活用促進のため仕組みを持ち、世界的な作曲家や演奏家、イラストレーターが参加し、自律分散的に音楽作品が創出～利活用されはじめています。

[DICT Music DAO Classicsウェブサイト: https://www.virgo-all-creation.com/dict-music-dao-classics ]

【音楽による国際共創教育プロジェクト「詩音」を実施した宮坂修平】

DICTメンバーであり、法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科の学生でもある宮坂修平（みやさか・しゅうへい）は、OECD日本共同研究「壁のないあそび場 - 座 -」（事務局: 東京学芸大学）として、国内外の教育機関や有名ミュージシャンらが参加して実施した音楽による国際共創教育プロジェクト「詩音」（しおん）について、プロジェクトオーナーとして牽引したその実例を紹介しました。このプロジェクトでは「2030年の自分に宛てた手紙」をテーマに、学生一人ひとりが作詞を行い、これをプロミュージシャンや他国学生との共創へて一つの音楽作品『Dreaming of Tomorrow』を完成させ、世界に向けて配信リリースしました。

[プロジェクト「詩音」に関するプレスリリース: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000142960.html ]

■フラクタルな展開と更なる共創へ

本講座は学生の皆さんに大きな刺激を与え、これをきっかけに様々なプロジェクトが発足～進行しています。「競争」ではなく、「共創」による価値創造。そして、「起業の民主化」による「社会起業」がフラクタル的に促進され、これらが更なる共創によってより強固かつ自由な社会基盤を構成することを願っています。

■共創イノベーションのための社会実験コミュニティ「DICT」

DICT (Design, Innovation, Co-Creation, Technology）は、2022年に社会起業家であり社会物理学者の山本晋也によって創設されたコミュニティです。Web 3.0とDAOを基盤に、デザイン、イノベーション、共創、テクノロジーを融合させた社会実験を通じて、新しい価値創造の形を模索しています。

DICTは国内外の多様な拠点で活動を展開し、3年間で15社の法人を排出してきました。起業家や研究者、プロデューサー、アーティスト、クリエイターが集い、国際的な共創を推進する共鳴場として注目を集めています。

DICTロゴ

※本プレスリリースに関するお問い合わせは、下記Eメールアドレス宛にご連絡ください。

Email: support@fractal-dict.com