「不動産投資EXPO2026」2026年4月26日（日）開催のお知らせ　※見逃し配信あり！

株式会社 レベクリ

不動産投資EXPO2026は、「不動産投資のリアル」が学べるオンラインイベントです。

人気プロ投資家やお金の専門家が、不動産投資の成功事例だけでなく、失敗やリスクといった現実も含めて徹底解説します。

「不動産投資でFIREを目指したい」「将来の資産形成の選択肢を増やしたい」「大きな投資だからこそ失敗したくない」……

そんな方に向けて、不動産投資の可能性と注意点を多角的に学べる内容となっています。

これから不動産投資を検討する方から、すでに興味を持っている方まで、次の一歩につながる知識と判断軸をお届けします。

・勤め人でもFIREは可能？不動産投資のリアルを学ぶ一日

近年、「FIRE（経済的自立・早期リタイア）」という考え方が広まり、不動産投資への関心が高まっています。しかし一方で、不動産投資には大きな資金が必要であり、「本当に成功できるのか」「失敗したらどうなるのか」といった不安を感じる人も少なくありません。

「不動産投資EXPO2026」では、こうした疑問に対して、実際に投資を行っているプロ投資家やお金の専門家が登壇。不動産投資の成功事例だけでなく、失敗事例やリスク管理なども含め、“成功（光）”と“厳しさ（影）”の両面をリアルに解説します。

勤め人として働きながら不動産投資を始めるための考え方や、FIREを目指すための資産形成の方法など、実践的な内容をお届けします。

また、「不動産投資に興味はあるが何から始めればよいかわからない」という初心者の方にも理解しやすいよう、基礎から丁寧に解説。将来の資産形成やキャリアの選択肢を広げるためのヒントを提供します。

・こんなお悩みをお持ちの方におすすめ

- 不動産投資に興味はあるが、騙されないか不安- FIREや自由な働き方に憧れはあるが、一歩踏み出せない- 大きな投資だからこそ、しっかり情報収集して判断したい- 会社員の自分が不動産を所有するイメージが持てない- 職場の先輩が不動産投資をしているが、自分にもチャンスがあるのか知りたい

これらの疑問や不安に対して、プロ投資家の視点から実践的な知識を学ぶことができます。

・「不動産投資EXPO2026」開催概要

開催日時：2026年4月26日(日) 14：00～17：00

開催形式：オンライン配信

参加費：無料

※詳細なタイムスケジュールや登壇者情報は特設サイトにて順次公開予定。

・ご参加特典

事前登録いただいた方の中から、抽選で特典をご用意しています。

【参加特典】

１. Amazonギフト券1万円分（抽選5名様）

２. coming soon

今すぐ詳細を確認する！ :https://fudousan-expo.com/2026/



※事前登録いただいた方へは、アーカイブ動画を後日お送りさせていただきます。

当日のご参加が難しい方もぜひご登録をお願いいたします。

・登壇者

今すぐ無料視聴登録をする！ :https://form.os7.biz/f/68ee26a0/【名前】波乗りニーノ 氏

【肩書き】不動産投資家、ファイナンシャルプランナー

【プロフィール】

滋賀県彦根市在住。妻と息子二人の4人家族。

1973年、石川県金沢市生まれ。流通系企業で労働組合の書記長として組合員の相談に乗る中で、お金の知識の重要性を実感し、ファイナンシャルプランナー資格を取得。

2007年、社宅調査をきっかけに富山市の土地価格と家賃の歪みに着目し、不動産投資を開始。新築物件を中心に投資を拡大。

2017年に長年勤めた企業をセミリタイア。現在は家賃収入約1億円、返済比率約45％の不動産経営を行っている。

【名前】ふんどし王子 氏

【肩書き】不動産投資家

【プロフィール】

1985年富山県生まれ。元工場勤務のサラリーマンで、健美家コラムや書籍で「ふんどし王子」として活躍。2009年、24歳の時に100万円を元手に2,500万円の2世帯住宅を新築し不動産投資を開始。中古アパートや区分マンション、築古戸建て、ガレージハウスなど幅広く投資を拡大。2018年に14年間勤めた会社を退職しセミリタイア。累計投資額は5億円以上、現在は土地仕入れからの新築木造アパート投資を中心に家賃年収約4,000万円。

著書に『高卒製造業のワタシが31歳で家賃年収1,750万円になった方法！』など。

【名前】アユカワ タカヲ 氏

【肩書き】不動産投資家

【プロフィール】

1966年大阪生まれ。大学卒業後メディア関係の会社に入社。42歳の時、リーマン・ブラザーズ破綻をきっかけに人生が大きく変化し投資を学び始める。不動産投資と出会い、2010年に世田谷区の中古区分ワンルーム購入から投資をスタート。資産を拡大し48歳で独立。現在は区分・一棟・戸建て・海外など幅広く不動産賃貸業を展開。

総合マネープロデューサーとして年間300本以上のセミナーに登壇し、YouTube「アユカワTV」でも発信。

著書に『6億円サラリーマンになる方法』『ゆる副業・不動産投資』など多数。

【名前】石原 博光 氏

【肩書き】不動産投資家

【プロフィール】

米国の大学を卒業後、商社に勤務。26歳の時に小さな貿易会社を起業し、その5年後、わずかな元手で不動産投資をスタートし、数年で7棟72世帯・家賃5000万円/年に到達。

地方高利回り物件を得意としその手法を著した『まずはアパート一棟、買いなさい！』は、SBクリエイティブより2010年に出版され、同シリーズは37刷10万部突破のロングセラー！

現在、カリフォルニア州で不動産売買仲介業の資格を保有。日米で8棟所有、不動産規模6.5億円。

【名前】ボビー・オロゴン 氏

【肩書き】投資家、格闘家、タレント

【プロフィール】

ナイジェリア出身。タレント・格闘家として活躍する一方、不動産投資家としても実績を持つ。投資利益を活用し、千葉県に約200坪の土地付き・山付き別荘を取得するなど、自身の会社用や賃貸用の不動産を所有。新築よりも中古物件に価値を見出し、購入後に価値を高める投資スタイルを得意とする。物件購入時には地価や地域特性、価格差などを徹底的に調査し慎重に判断。現在は高級住宅やマンション一棟など億単位の資産を保有している。

【名前】小林 昌裕 氏 (解説)

【肩書き】副業専門家（副業アカデミー学長）

【プロフィール】

1982年生まれ。東京都出身。2009年に副業として不動産賃貸経営を始め、区分マンションなど不動産を保有し年間の家賃収入が3,000万円を突破。また、20余りの副業を実践し年間収益が１億円を超え、2014年にサラリーマンを卒業。日本初の副業専門スクール「副業アカデミー」を立ち上げる。副業専門家として様々な企業・団体・大学などでも講演を行っている。

【著書】

年収350万円のサラリーマンから年収1億円になった小林さんのお金の増やし方（SBクリエイティブ刊）

サラリーマン副業2.0（PHP研究所）

ふがいない僕が年下の億万長者から教わった「勇気」と「お金」の法則（朝日新聞出版）

お金のなる木を育てなさい（朝日新聞出版）

もうお金に困らない50歳からの退職準備（PHP研究所）

【メディア出演歴】

ホンマでっか!?TV、これ余談なんですけど、Nスタ、他。

さらに、豪華なスペシャルゲストの登壇も予定しています。

詳細は順次発表予定です。

お申込みはこちら :https://form.os7.biz/f/68ee26a0/事前お申し込みで豪華特典プレゼント！

・株式会社レベクリ(副業アカデミー)

副業アカデミーは、副業の専門スクールです。2017年設立以来、のべ4,500名以上の方にご受講いただいております。様々な分野にわたる17種類の副業講座をご用意しておりますので、仕事や家庭環境にあわせご自身にあった最適な副 業をお選びいただけます。現役で活躍している一流の講師のノウハウを学び、副収入の柱を一緒に作りましょう。

【公式ホームページ】https://fukugyou-academy.com/

不動産投資EXPO 2026運営事務局（株式会社レベクリ）

所在地：東京都中央区新川1-23-5 ONE SHINKAWA 203号室

MAIL： info@fukugyou-academy.com