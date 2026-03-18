キリフダ株式会社、福岡県田川市と包括連携協定を締結。日本初となるブロックチェーン上での協定締結を実施

キリフダ株式会社

キリフダ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：赤川 英之、以下「キリフダ」）は、デジタル技術を通じて市民一人ひとりが心豊かに暮らせる持続可能な地域社会の実現を目指し、福岡県田川市（市長：村上 卓哉）と地域包括連携協定を締結することをお知らせいたします。本協定の締結においては日本で初めてのブロックチェーンでの締結が行われました。 これまでに構築した市民参加型プラットフォーム「TAGAWA Digital Connect」の運用保守を含めた自治体DXを支援してまいります。





■ 調印式の概要

日時： 令和8年3月17日（火） 15時から（30分程度）

会場： 田川市役所4階 庁議室

出席者：

田川市市長 村上卓哉

キリフダ株式会社 代表取締役 赤川英之 / 取締役 飯泉一馬 / 松本明人

■ 協定締結の背景と目的

田川市とキリフダはこれまで、Web3技術を活用したデジタル交流プラットフォーム「TAGAWA Digital Connect」の構築において連携を深めてまいりました。 この度の包括連携協定は、これまでの連携をさらに強固なものとし、デジタル技術の活用による心豊かな暮らしの実現や、持続可能な地域社会の創出を目指すものです。キリフダは、現場のリアルな課題に対してDX支援を推進し、「日本一べんりな田舎まち」の実現に向けて歩みを進めていきます。

■地域にとっての意義

かつて筑豊最大の炭都として日本の近代化を支えた田川市は現在、急激な人口減少（特に20歳代の若年層の市外流出）や高齢化といった深刻な社会課題を抱えています。さらに都市部との情報格差や、多世代間のつながりの希薄化による地域力の低下も進んでいます。

これらの課題解決に向け、本市はキリフダ株式会社と連携し、「行政のDXによる業務効率化」× 「住民のWeb3による共創の活発化」の両輪駆動アプローチから「まちのOS」のアップデートを進めていきます。

■ キリフダ株式会社について

キリフダは「Web3で創造性と価値が循環する社会を実現する」をミッションに掲げ、ブロックチェーンの社会実装を支えるソリューションプロバイダーです。これまで大阪ガスの地域コミュニティアプリ「&pokke」の開発支援 や、神奈川県の人材育成に関する実証事業への技術提供 など、自治体・企業のWeb3活用において豊富な実績を有しています。

【会社概要】

会社名： キリフダ株式会社

所在地： 東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&E BLD.6F

代表者： 代表取締役社長 赤川英之

設立： 2022年3月14日

事業内容： ブロックチェーン事業、NFT事業

HP： https://kirifuda.io