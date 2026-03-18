地域共創型プラットフォーム『このまち市場』が日本自動車会議所『クルマ・文化・社会・パートナーシップ大賞』グッドパートナーシップ事業に選出

トヨタ・コニック・プロ株式会社

トヨタ・コニック・プロ株式会社（本社：東京都千代田区神田淡路町 2-101 ワテラスタワー、代表取締役社長：武田 淳一郎、以下「トヨタ・コニック・プロ」）が推進する地域共創型プラットフォーム『このまち市場』は、この度、一般社団法人 日本自動車会議所および株式会社 日刊自動車新聞社が主催する『クルマ・文化・社会・パートナーシップ大賞（CSP大賞）』において、グッドパートナーシップ事業に選出されました。

■「買い物支援とデータ活用で地域の暮らしを改善し健幸増進と共創モデルを構築」という内容で選出

本賞は、自動車業界で働く人々や自動車ユーザーを含め、クルマに関わる様々な取組みの中から、モビリティ社会の発展やクルマ文化、地域活性化に対する貢献等が評価された活動を表彰するものです。

本賞において『このまち市場』は「買い物支援とデータ活用で地域の暮らしを改善し健幸増進と共創モデルを構築」という内容で選出されました。

ご参考：日本自動車会議所ニュースリリース

https://www.aba-j.or.jp/wp/wp-content/uploads/2026/03/ee810b9590cf875b6c92d50707184d87.pdf

■買い物と移動を再統合し“このまち”に元気と経済を循環

地域共創型プラットフォーム『このまち市場』は、これまでの調査・実証等の事業活動に基づき、生活サービスに対する地域課題は「買い物（目的）と移動（手段）が分断されてしまっていること」「そのためステークホルダー同士が繋がりづらい構造になってしまっていること」であると定義しました。

その課題を解決するために、地域の自治体・買い物事業者・住民などが連携する『地域共創』とトヨタグループならではの『モビリティ』の力を掛け合わせ、生活サービスを再統合することを目指しています。

そのために、地域の方々に寄り添って、移動スーパー・買い物送迎・買い物宅配といったソリューションをその地域に最適な形で展開してまいります。

■買い物支援事業は「生活のため」だけではなく「幸せのため」

地域共創型プラットフォーム『このまち市場』では、これまでの調査・分析から、買い物支援事業は福祉的な最低限の「生活のための事業」というだけでなく、文化・感性的な豊かさを提供する「幸せのための事業」と位置付けています。

今回の選出においては、そうした「地域の健幸（健康と幸せ）増進に寄与する」というビジョンも評価いただけたものと受け止めています。

買い物と幸せの関係性を動画にまとめていますので、下記よりご覧ください。

経済産業省『持続可能な物流を支える物流効率化実証事業』 紹介映像

https://www.youtube.com/watch?v=DXZ4fbSjvjg

＊調査結果のパートは4分50秒以降です

当社は今回の受賞を励みに、地域に不可欠な生活サービスの持続と、誰もが安心して暮らし続けられる“まちづくり”の実現に向け、ステークホルダーの皆さまと連携しながら取組みを進めてまいります。

ご参考：『このまち市場』過去の受賞歴

2025年３月 経済産業省『買物困難者対策に資する新たな流通事業コンテスト』優秀賞

https://konomachi-ichiba.studio.site/news/Release250304

トヨタ・コニック・プロは、これからもトヨタグループの一員として、“一人ひとりの幸せ”のため、

モビリティ領域から拡がる持続可能な未来に向けて挑戦してまいります。

【本事業に関するお問い合わせ先】

トヨタ・コニック・プロ株式会社

このまち市場セクター 担当：林・鈴木・橋爪

Mail：konomachi-ichiba@toyotaconiq.co.jp

【会社概要】トヨタ・コニック・プロ株式会社

■社名：トヨタ・コニック・プロ株式会社

■設立：2021年1月(創立1949年3月)

■資本金：50百万円

■株主：トヨタ・コニック株式会社（100%）

＜トヨタ・コニック株主：トヨタ自動車株式会社(66%)、株式会社電通グループ(34%)＞

■代表者：代表取締役社長 武田 淳一郎

■事業内容：トヨタ自動車及びトヨタグループなどのマーケティングサービス・コンサルティング事業、モビリティサービス事業など

■ウェブサイト：https://toyotaconiq-pro.co.jp

【リリースに関するお問い合わせ】

トヨタ・コニック・プロ株式会社 広報：河本

Mail：tqhp_release@toyotaconiq.co.jp