『スマート熱電プラットフォーム白書2026年版-温度差プラットフォームからペルチェソリューションまで』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2026年3月16日、『スマート熱電プラットフォーム白書2026年版-温度差プラットフォームからペルチェソリューションまで』の発刊ならびにその概要を発表した。

■ 本白書編纂チームからのご案内

■ キーメッセージ

「温度差」が、産業・医療・モビリティ・宇宙を横断するエネルギープラットフォームへと進化する時代が到来した。

本白書は、熱電デバイス（TEG/ペルチェ素子）を軸に、廃熱回収・IoT自律電源・ウェアラブル医療・AI材料設計という4つの技術潮流を縦断する包括的産業レポートである。

世界の熱電モジュール市場は2024年の約5.86億米ドルから、2032年には16.17億米ドルへ拡大（CAGR 13.5%）が見込まれ、医療ウェアラブル分野はCAGR 13.6%（Mordor Intelligence）、マイクロCHP市場もCAGR 11.0% での成長が予測されている。エネルギー効率・脱炭素・自律型IoTという三大潮流が交差する今、熱電技術は「ニッチな電子部品」から「グローバルエネルギーインフラの新基盤」へと再定義されつつある。

本白書は「温度差を価値に変える」テクノロジーの全体像を、ビジネス・技術・地政学の三軸から体系的に整理した実践的リファレンスである。産業変革の次の波を先取りするための、信頼性の高いインテリジェンス・ソースとして積極的に活用されたい。

■ 利用シーン

本レポートは、以下の局面での戦略的意思決定を支援する。

▼ 市場参入・事業計画の策定

─ 熱電モジュール・TEG・ペルチェ市場の規模、CAGR、セグメント別成長予測を網羅的に把握したい事業責任者・経営企画担当者

▼ 技術・材料ロードマップの立案

─ Bi2Te3系からMg-Si-Sn系レアメタルフリー材料まで、材料系の優劣比較と商用化タイムラインを確認したいR&D担当者・技術者

▼ 競合・エコシステム分析

─ Ferrotec、Laird、Gentherm、II-VI、NIMS、AISTら主要プレイヤーの動向と産学連携のエコシステム地図を把握したい市場調査・競合分析担当者

▼ ESG・脱炭素戦略の強化

─ 産業廃熱回収、フレアガスTEG、カーボンニュートラル工場など、排熱利用ソリューションをESG投資・炭素マネジメントに組み込みたいサステナビリティ担当者

▼ 投資・VC判断のデューデリジェンス

─ ウェアラブル・医療・自動車・宇宙領域のスタートアップや新興企業への投資可否を検討する投資家・アナリスト

■ アクションプラン／提言骨子

本白書から導出される主要な提言は以下の通りである。

１. 廃熱回収の即時実装化

産業プロセス（300～700℃域）における低品位熱は、現行のペルチェ・TEGモジュールで経済的に回収可能な段階に達している。ESCOモデルやNEDO補助制度と組み合わせた「廃熱回収パイロットライン」の先行導入を推奨する。

２. AI×マテリアルズインフォマティクスの戦略的活用

機械学習による高ZT材料探索（NIMS、RIKEN AIPら）は、材料開発リードタイムを従来比1/3以下に短縮する可能性を持つ。自社R&D部門へのAI材料探索プラットフォーム（J-Flow、MatNaviなど）の導入検討を急ぐべきである。

３. APAC市場戦略の再構築

日中韓3ヵ国は、熱電材料・モジュール・AIデバイス設計の三軸で世界の製造・研究基盤を担うAPACエコシステムを形成しており、グローバル市場の最高成長率をけん引する。日本企業には素材・精密制御領域での差別化と、アジア内サプライチェーン統合が求められる。

４. ウェアラブル医療デバイスへの先行投資

医療デバイスセグメントはCAGR 13.6%と全応用分野で最高の成長率が見込まれる。体温差発電・ペルチェ冷却デュアル制御・AI診断連携によるエネルギー自立型医療パッチは、2027～2030年の量産期に向けて今から開発基盤を整備すべきである。

５. レアメタルフリー・無鉛材料へのシフト

Pb（鉛）・Te（テルル）依存からMg3Sb2系・テトラヘドライト系・有機-無機ハイブリッド系への材料転換は、RoHS規制強化・ESG評価・調達安定性の3点から不可避である。中長期の材料ポートフォリオ再設計を今期の課題として位置づけるべきである。

■ 推奨読者／ゴール（例０

▼ エネルギー・素材系メーカーのR&D・事業開発部門

廃熱回収・材料革新の技術ロードマップ策定と競合ポジショニング把握

▼ 医療機器・ウェアラブルデバイスメーカー

体温発電・デュアル制御技術の製品化可能性評価と規制対応計画の立案

▼ 自動車・EV関連サプライヤー

車載TEG排熱システムの技術成熟度と商用化ロードマップの把握

▼ 産業IoT・スマートファクトリー推進企業

廃熱駆動IoTセンサー自律電源の導入可能性評価

▼ 投資家・VC・CVC

医療ウェアラブル・AI材料系スタートアップへのデューデリジェンス材料の取得

▼ 政策立案・ESG担当者

フレアガス削減、カーボンニュートラル工場、廃熱回収政策の技術的根拠の収集

［以上］

┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

▼ 内容等の詳細は、下記（リンク先）をご参照ください。

▼▼▼

スマート熱電プラットフォーム白書2026年版-温度差プラットフォームからペルチェソリューションまで 製本版

https://www.x-sophia.com/?pid=190887214

▼▼▼

スマート熱電プラットフォーム白書2026年版-温度差プラットフォームからペルチェソリューションまで PDF版

https://www.x-sophia.com/?pid=190887216

▼▼▼＜目次＞

https://susumumorita864-png.github.io/report-contents/smart-thermoelectric-platform.html

（※ 「PDF版」はeメール／ダウンロードでの納品方法にも対応しています）

● 監修・発行：

発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

● 発刊日

2026年3月16日

● ページ数

405ページ

■ 法人案内Webサイト（メディア向けのお問い合わせ先）

法人概要

http://www.x-sophia.com/?mode=sk#info

当団体刊行物に関する告知・案内Webサイト

http://www.x-sophia.com/

■ 法人のご紹介

当団体は、前身会社を含め、約三十年に渡り、産業／先進先端技術／経済・経営／IT分野のシンクタンク活動（受託調査／各種レポート刊行／コンサルティング／寄稿・啓蒙活動／講演・講義／カンファランス議長およびセミナー講演）を展開してきた。

このうち、当団体の各種刊行物については、日本・海外の政府系シンクタンク、国内の主要研究所、コンサルティングファーム、産学官連携団体、大学、研究所、大手企業、投資ファンド、ベンチャーなどに納め、多数のご高評をいただき、今日に至っている。延べ、数百巻の刊行実績を持つ。英語版、中国語版を刊行し、対象とする購読層の幅を広げている。

本店・連絡先（お問い合わせ先）

〒140-0004

東京都品川区南品川4丁目4番17号 品川サウスタワー

Tel：03-5843-4365

Fax：03-6856-2861

Mobile:080-8533-9249