LOCUS、YouTubeの最新動向を解説！4/8-9開催【EC＆SNS HACK 2026】BtoCマーケティング×新年度戦略アップデートDayに登壇

株式会社LOCUS

動画を起点として2,000社以上の企業にコンサルティング事業を展開する株式会社LOCUS（東京都千代田区、代表取締役 瀧良太）は、株式会社マクロジが主催する、2026年4月8日(水)～9日(木)の2日間で開催されるマーケティングカンファレンス「EC＆SNS HACK 2026 Spring～BtoCマーケティング×新年度戦略アップデートDay～」に登壇することをお知らせいたします。

▼セミナーの詳細・お申し込みはこちら

https://maclogi.co.jp/seminar/seminar-0408-09/?from=locus

本カンファレンスでは、ECの利益最大化と運用自動化、SNSから購買につなげる最新戦略をテーマに、AI活用やSNS×ECの融合など2026年の新年度戦略を解説。売上につながる次の一手を紹介します。LOCUSは、Day2（4月9日）に登壇いたします。

LOCUS 登壇情報

日時 ：2026/4/9（木）16:30-16:55

タイトル：「2026年、YouTubeが購買と検索の主役になる？AI時代に選ばれるための動画設計」

YouTubeを取り巻く環境が、2026年に大きく変わろうとしています。 ショッピング関連動画の視聴時間は前年比80%以上増加し、さらに楽天市場と連携した「YouTubeショッピングアフィリエイトプログラム」も日本でスタート。 YouTubeは見て終わりから購買につながるメディアへと進化しています。 加えて、Ahrefs社の調査では、YouTubeが複数のAI検索エンジンにおいて最も引用されるドメインの上位にランクイン。YouTube自体もAIを活用した検索結果の要約機能を導入するなど、「AIに見つけてもらえる動画設計」が今後のYouTubeの鍵となりそうです。 本セッションでは、上記のような2026年のYouTube最新動向を整理した上で、 企業がYouTubeを活用する上で押さえるべきポイントを解説します。

登壇者情報

株式会社LOCUSYouTubeコンサルティング事業部長樋口 禄馬

大学卒業後、新卒でLOCUSに入社。動画コンサルティング事業のコンサルタントや営業推進、経営企画、新規事業の立ち上げから責任者を務める。

その後、総合コンサルティング会社のアクセンチュア株式会社に転職。動画に限らずデジタルを主としたコンサルティングを経験した後に、再び株式会社LOCUSにジョイン。現在はYouTubeチャンネルのコンサルティング部門の統括を担当中。

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EC＆SNS HACK概要

2026年度、BtoCマーケティングの“勝ちパターン”を塗り替える。

ECとSNSの新年度戦略をアップデートする2日間

加速する市場変化の中で「今、打つべき具体策」を提示する2Daysカンファレンス。

Day1「EC HACK」では、「利益の最大化と自動化」にフォーカス。

Amazonや楽天における最新アルゴリズムへの対応、生成AIを活用したサイト運用の自動化、そしてCookieレス時代のLTV向上策まで。リソース不足を解消しつつ、選ばれ続けるショップへと進化するための最短ルートを提示します。

Day2「SNS HACK」では、「体験から購買への繋がり」を深掘りします。

TikTok Shopに代表されるSNS×ECの完全融合、AI時代の動画戦略、そして「指名買い」を生むブランド・コミュニケーション。単なる認知拡大で終わらせず、SNSの熱量をダイレクトに自社の売上へと変える最新の攻略法を解説します。

変化の激しいEC・SNS業界で、過去の成功体験は通用しなくなっています。業界をリードするプロフェッショナルたちが語る、最新の成功事例から導き出された成果に直結する次の一手を、ぜひ新年度の戦略に組み込んでください。

このような方におすすめ

・ECの売上は伸びているが、利益最大化まで設計できていない

・Amazon／楽天の最新アルゴリズム対応をキャッチアップしたい

・生成AIを活用したEC運用の効率化・自動化に関心がある

・SNSの反応を購買や売上につなげる方法を知りたい

・SNS×ECの最新トレンドや成功事例を知りたい

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https://maclogi.co.jp/seminar/seminar-0408-09/?from=locus

カンファレンス開催概要

『EC＆SNS HACK 2026～BtoCマーケティング×新年度戦略アップデートDay～』



◻︎開催日時： DAY1：2026年4月8日(水) 10:00~17:00

DAY2：2026年4月9日(木) 10:00~17:00

◻︎開催方法： オンライン（Zoom）

◻︎視聴方法： お申込後、メールにて視聴URLご案内いたします。

入退室自由、申込者全員に特典としてアーカイブ動画をご提供。

【株式会社LOCUSについて】

LOCUSは大手企業から新進ベンチャーまで 2,000 社以上に対して「動画が、ビジネスを動かす」をテーマに、「表現の品質」ならびに「活用の成果」にこだわるクリエイティブカンパニーとして、「BtoC」「BtoB」「採用 / 研修 / インナーブランディング」など幅広い領域で動画を起点としたコンサルティングサービスを展開してまいりました。現在においては動画コンサルティングサービスに加えて、YouTubeチャンネルの運用コンサルティングや自社メディアとして全国の約1,100店舗の調剤薬局にデジタルサイネージを展開している「シニアード」など、動画に関連する新たな事業開発を行っております。

【会社概要】

会社名 ： 株式会社LOCUS

所在地 ： 東京都千代田区内幸町2丁目1-6日比谷パークフロント18階

設立 ： 2010年4月2日

代表者 ： 瀧 良太

事業内容： 動画コンサルティング事業、動画制作・映像制作

YouTubeチャンネルコンサルティング事業、調剤薬局デジタルサイネージ「シニアード」

URL ： https://www.locus-inc.co.jp/