【グループニュース】H.U.グループ中央研究所：エーザイと共同研究契約を締結―EViSTEP(R)技術を活用したCSF由来細胞外小胞のバイオマーカー探索基盤を共同構築―

H.U.グループホールディングス株式会社

当社は、脳脊髄液（CSF）由来の細胞外小胞（Extracellular Vesicles：EVs）を用いた次世代バイオマーカー探索へ向け、エーザイ株式会社（本社：東京都文京区、以下「エーザイ」）と共同研究契約を締結しましたのでお知らせします。

今回、ヘルスケア領域で「No.1, Only One」をキーワードに技術開発を進める当社と、中枢神経領域を中心に革新的な治療薬の開発に取り組むエーザイが、本共同研究を通じて、新たな価値創造をめざします。

本共同研究において、両社はCSF由来のEVsを対象とした、高回収率・高精製度・ハイスループットを実現する回収・解析系の共同構築を推進します。EVsは神経細胞を含むすべての細胞から分泌される脂質二重膜の小胞であり、内包されている疾患関連タンパク質や核酸が病態を反映する解析対象として注目されています。特にCSF由来のEVsは、血液に比べて中枢神経疾患に特化した情報を得やすく、信頼性の高いデータ取得が期待されています。

本共同研究では、当社が独自に開発したEViSTEP技術を活用します。EViSTEPは、EVsに対する高親和性抗体を用いた選択的分離技術であり、高い回収率と精製度を両立し、約50分という短時間でEVsを効率的に回収できる革新的なプラットフォームです。さらに、全自動EVs回収装置「Autoevis(R)」を用いることで、操作の標準化と再現性の向上が可能となり、バイオマーカー解析の信頼性を一層高めることができます。

両社は、CSF由来のEVsに適した回収・解析技術を共同で構築し、神経疾患を含む疾患領域で、革新的な診断法や予後予測、治療効果のモニタリングの実現をめざします。これにより、個別化医療の高度化や、分子レベルでの病態理解に基づく新しい治療戦略の確立に貢献します。

以上