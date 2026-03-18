株式会社南大阪建機が「i-Rental 点検」導入、点検管理業務のデジタル化で機械情報を一元管理し、業務効率化を目指す（大阪府）

SORABITO株式会社

SORABITO株式会社（代表取締役社長：博多 一晃、本社：東京都中央区、以下「SORABITO」）が建設機械レンタル会社向けに開発・提供する、各種建機の点検表をペーパーレス化するSaaS型サービス「i-Rental 点検」を、株式会社南大阪建機（本社：大阪府羽曳野市、代表取締役：内田 伸二、以下「南大阪建機」）が導入したことを発表します。車両・重機の出庫前点検から修理対応までの情報を一元管理し、社内連携の円滑化と請求の適正化を目指します。

南大阪建機における「i-Rental 点検」導入に期待する効果

「i-Rental 点検」の導入によって期待する効果は、主に以下の3点です。

- 写真管理：現状、顧客とのトラブル防止や社内オペレーションの円滑化の為に入出庫時に100枚以上の写真をデジタルカメラで撮影し、事務所PCで保管を行っているが、機械の状態を確認したいケースや顧客折衝時の資料作成時には、事務所PCで時間をかけて検索・選別・出力・資料化を行っていた。「i-Rental 点検」の導入で入庫出庫時の写真管理のルールの見直しや効率化を実現したい- 機械カルテ：これまで収集が難しかった機械に対しての点検や修理などのサービスマンの活動を集約し、売却時の判断材料へのデータの2次利用をしたい- 定期検査管理業務：現状、管理者が事務所で保管している検査表管理や台帳管理業務に関してデジタル化する事で、効率化を実現したい

SORABITOは、今後も建機レンタル会社の安全性および生産性の向上を支援しながら、業界全体の人手不足や業務の省力化といった課題に対応すべく、機能開発と技術提供を継続してまいります。

南大阪建機について

社名：株式会社南大阪建機

代表取締役：内田 伸二

本社所在地：大阪府羽曳野市野１５２番地１

設立：1978年3月

URL：https://rental-mok.co.jp/

「i-Rental 点検」とは

「i-Rental 点検」は、建設機械をはじめとした各種車両の点検表をペーパーレス化するサービスです。本サービスでは、1台の建設機械・車両に対して複数の点検結果、修理結果と写真を一括管理できるほか、点検種類（出庫点検、入庫点検、簡易点検、定期点検など）を任意にカスタマイズできるため、建機レンタル事業における点検業務の実態に即した運用が実現できます。スマートフォンやタブレット、パソコンなど、マルチデバイス対応となっており、整備士だけでなく、点検業務の管理者や貸出業務を担当するフロント担当などの内勤スタッフによる利用、営業担当による外部からのアクセスを可能にするなど、車両レンタル事業に関わるすべての方に使いやすい環境を提供しています。点検結果の登録作業の効率化、点検履歴検索の効率化のほか、点検・修理情報のリアルタイム共有などに寄与します。

「i-Rental 点検」主な機能・特徴

SORABITOの提供する「i-Rental 点検」は、レンタル会社が抱える上記のような課題を解決するために開発されたサービスであり、具体的には以下の3つの機能で点検・修理情報の一元管理及び蓄積を実現します。

【新機能】建荷協から許諾を得た検査様式での特定自主検査表の作成が可能に。台帳管理などの業務効率化にも貢献

- 建荷協の指定様式に準拠した検査表の作成- 検査表の作成はスマートフォン、タブレット、PCとあらゆるデバイスで作成可能- 検査実施者と責任者は手元のデバイスで電子サインによる署名が可能- デジタル保管された検査表は利用継続の限りクラウド保管- 標章の受払・在庫管理（受入・払出・残数・廃棄数など）から、機械ごとの検査状況・担当者の紐付け管理まで一元化- 検査実施タイミングのアラート機能や、次回通知タイミングの自動生成機能を搭載。徹底した予定管理により、法定検査の実施漏れを未然に防止- 特定自主検査だけでなく、クレーン検査や可搬型発電機などの定期検査にも対応予定（2026年春以降）スマートフォンで点検表・修理伝票をペーパーレス化- 紙の点検表をチェックするのと同じように、スマートフォンにて点検・修理情報の登録が可能- スマートフォンで撮影した写真は「i-Rental 点検」にそのままアップロード- 機械ごとに点検・修理情報をクラウドで管理するため、過去の点検・修理履歴の閲覧がどこでも可能

点検・修理情報をリアルタイムで共有

・点検の結果と写真データを容易に記録や閲覧ができるため、返却時に発生した有償修理の請求交渉が円滑化

・修理費用も算出も簡単に作成できるので、その場で有償修理の費用感の提示が可能

有償修理の請求の円滑化

・画像データを含む正確な修理情報が共有されるため、有償修理発生時のパートナー企業からの請求に関するコミュニケーションを円滑化

・修理情報のナレッジベースが存在するため、修理内容及び費用に関する判断の属人化を解消

SORABITOについて

SORABITOは、「はたらく機械のエコシステムを共創する」をビジョンに掲げ、建設現場に不可欠な機械の調達・利用を支援するサービスを開発・提供しています。建設機械レンタル会社向けサービスである「i-Rentalシリーズ」は、建設会社からのレンタル注文をオンライン化する「i-Rental 注文」、建設機械の点検業務を効率化する「i-Rental 点検」があります。また、建設会社向けサービスである「GENBAx点検」は、建設機械の始業前点検のほか、設備や足場の点検、安全点検などあらゆる点検表をペーパーレス化します。規模や地域に関わらず様々な建設会社様での導入が進んでいます。

社名：SORABITO株式会社

代表者：代表取締役社長 博多 一晃

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1丁目9番2号 第一稲村ビル8階

設立：2014年5月12日

URL：https://www.sorabito.com/(https://www.sorabito.com/)

本件に関するお問い合わせ

SORABITO株式会社

事業推進室 広報担当

marketing@sorabito.com

参考リンク

採用情報(https://herp.careers/v1/sorabitohr)

SORABITO Entrance Book(https://ambitious-lady-88f.notion.site/SORABITO-ENTRANCE-BOOK-a950b25ed0314ca688fb3fe679101a06)