ワコール、Mico Engage AIを導入。AIマーケティングでLINE経由の注文率113％、サイト訪問率約1.5倍を達成

株式会社Mico

株式会社Mico(本社:大阪市北区、代表取締役社長: 山田 修)は、株式会社ワコール（本社：京都府京都市、代表取締役社長執行役員：川西啓介）がLINEマーケティングツールMico Engage AIを導入したことをお知らせします。

Mico Engage AIのAIセグメンテーション配信機能の導入により、一斉配信比でLINE経由のサイト訪問へのクリック率1.5倍、注文率113％を達成しました。

運用工数を抑えつつパーソナライズされた顧客体験を提供することで、LINEを起点とした「心地よい買い物」と、スムーズな購買動線の構築につながっています。

AI活用のマーケティング成果について、インタビュー記事を公開しました。

インタビュー記事URL：https://mico-inc.com/case/wacoal/

記事を読む :https://mico-inc.com/case/wacoal/

【ご導入成果のポイント】

1：Micoの AIセグメンテーション配信により、一斉配信比でLINE経由の注文率が113％に向上。

2： 顧客の興味関心に合わせた情報提供により、WEBサイト訪問率が約1.5倍に成長。

3： 配信運用を一部自動化・効率化し、制作工数の削減を実現。

ご導入背景

ワコールが運営する公式通販サイト「ワコールウェブストア」では、「私に合う1枚が見つかるEC」を掲げ、お客様の体型や悩みに寄り添うプラットフォーム作りを推進しています。

しかし、顧客ニーズの多様化に伴い、画一的な情報発信だけでは解決できない「試着できない不安」の解消に向けた、お客様のニーズに合わせたパーソナライズされた提案が不可欠となっていました。

一方で、手作業による細やかなセグメント配信は運用工数の増大が懸念され、顧客体験の高度化と効率化の両立が課題でした。

これらの課題を解決し、お一人おひとりに寄り添うコミュニケーションを追求するため、パーソナライズ配信が可能な「Mico Engage AI」の導入に至りました。

ご導入の成果

（１） AIセグメンテーション配信により、一斉配信比でLINE経由の注文率が113％に向上

「Mico Engage AI」の導入により、顧客の行動データに基づいた精度の高いAIセグメンテーション配信を活用。コンテンツごとに最適な対象者をAIが自動で抽出することで、一斉配信と比較して、LINE経由の注文率は113％に向上し、顧客ニーズに合致した商品提案が、LINE友だちの購買行動につながっています。

（２） 顧客の興味関心に合わせた情報提供により、WEBサイト訪問率が約1.5倍に成長

お客様の興味関心に寄り添ったパーソナライズ配信を行うことで、コミュニケーションの質が改善されました。自分に合う情報が届くことでブランドへの関心が高まり、一斉配信時と比較してWEBサイトへの訪問率は約1.5倍に。LINEを起点としたECサイトへのスムーズな流入導線を構築しています。

（３） 配信運用を一部自動化・効率化し、制作工数削減を実現

これまで手作業で行っていた細かなセグメント配信の運用をAIによって自動化しました。運用の安定化と自動化を同時に進めることで、配信の質を維持したまま制作工数の削減を実現しています。

インタビュー記事を公開

ご導入実績のインタビュー記事を公開しました。

AIで進化するLINEの顧客接点。お客様一人ひとりに最適な提案で、LINE経由の注文率113％を達成

URL:https://mico-inc.com/case/wacoal/

Mico Engage AIについて

インタビュー記事を読む :https://mico-inc.com/case/wacoal/

「Mico Engage AI（ミコ エンゲージ AI）」はAIを活用して顧客エンゲージメントを高める、LINEマーケティングツールです。LINE公式アカウントを高度に拡張した機能に加え、マルチチャネルでデータを収集し、お客様にとって最適なコミュニケーションを可能にします。

Mico Engage AIサービスサイト：https://mico-inc.com/engage/

AIセグメンテーションについて

AIが過去の配信データに基づき最適なターゲットを選定し、自動的にグルーピングします。これにより、配信対象人数の母数を確保しつつ、CTRおよびCVRのさらなる改善をAI主導で実現することが可能になります。また、的確なターゲットに配信することで配信コストの最適化し、ROIの向上が期待できます。運用担当者は複雑なデータ分析を行うことなく、最適なLINE配信設定を自動で行うことができ、顧客エンゲージメントと売上向上を推進できます。

株式会社Micoについて

株式会社Micoは企業と顧客の間に「Lifetime Trust（生涯の信頼）」を育むことをミッションに掲げ、顧客コミュニケーション体験を最適化します。データ基盤・マルチプロダクト・クロスチャネルにより、あらゆるタッチポイントからのコミュニケーションを統合し、顧客エンゲージメントを高めます。5,500ブランドを超える豊富な導入実績とナレッジで、ビジネス成長を力強く推進します。

会社名：株式会社Mico

所在地：大阪府大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 5階 JAM-OFFICE 5-A・5-B

代表者：代表取締役社長 山田 修

設立：2017年10月30日

資本金：1億円 (累計調達額：63億円)

事業内容：LINEマーケティングツール「Mico Engage AI」、1to1 ビジネスチャット「BizClo」、会員証ミニアプリ「ミコミー」とAIコール「Mico Voice AI」の企画・開発・販売

公式HP：https://mico-inc.com

Mico Engage AI：https://mico-inc.com/engage/

Mico Message：https://mico-inc.com/message/

Mico Voice AI：https://mico-inc.com/voice/

BizClo：https://mico-inc.com/bizclo/

Mico SMS/RCS：https://mico-inc.com/sms-rcs/

ミコミー：https://micomii.com