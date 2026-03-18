MAHIRO「人生4カット」コラボフレームを期間限定展開！

株式会社DONGRAMYPROJECT

株式会社DONGRAMY PROJECT（本社：福岡県北九州市）が運営する韓国発のセルフフォトブランド「人生4カット」は、ソロアーティストMAHIROとのコラボレーションフレームを発表いたしました。

本コラボレーションでは、MAHIROの世界観や個性を表現した特別デザインの撮影フレームを展開します。まるで一緒に写真を撮っているような体験ができる、ファン必見の限定コンテンツとなっています。

また、コラボを記念してSNSキャンペーンも開催され、MAHIRO直筆サイン入りチェキや人生4カットフレームを抽選でプレゼントいたします。

さらに、本コラボレーションフレームはQoo10人生4カット公式オンラインショップでも販売され、オンラインショップでご購入いただいた方の中から抽選で3名様にMAHIRO直筆サイン入りチェキをプレゼントいたします。

この機会に、MAHIROとの特別な思い出を「人生4カット」でぜひお楽しみください。

■MAHIROフレーム概要

【MAHIRO x人生4カット】コラボフレーム

フレーム：全1種

販売期間：2026年3月21日(土)～2026年5月31日(日)

価 格：MAHIRO限定コラボフレーム 1,000円（税込）





■撮影対象店舗

■MAHIRO直筆サイン入りアイテムが当たるSNSキャンペーン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/107950/table/162_1_e5529ced3ca222fb2d27626bf547b33b.jpg?v=202603181051 ]

MAHIROと「人生4カット」のコラボレーションを記念して、ここでしか手に入らない豪華プレゼントが当たるSNSキャンペーンを開催いたします。

キャンペーンでは、MAHIRO直筆サイン入りチェキや直筆サイン入り人生4カットフレームを抽選でプレゼント！MAHIROコラボフレームで撮影した写真を投稿するだけで簡単に参加できるチャンス。

ぜひこの機会に、MAHIROとの特別な思い出をゲットしてください。

認証ショットイベント

応募期間：2026年3月21日(土)～2026年5月31日(日)

応募方法

１.MAHIRO公式SNSをフォロー

２. 人生4カットSNS（@life4cuts_jp）をフォロー

３.MAHIRO限定フレームを撮影し、 応募の際に指定ハッシュタグを書いて一緒にSNS投稿

・指定ハッシュタグ：#MAHIRO_人生4カット

当選発表：2026年6月8日(月)

A賞:MAHIROサイン入りチェキ2名様

B賞:MAHIRO人生4カットサイン入りフレーム3名様

※景品は指定不可

※日本国内のみ発送可

※ご当選者様には＠life4cuts_jpアカウントより個別にDMをお送りいたします。

■オフライン販売

MAHIROと人生4カットのコラボフレームは、Qoo10 人生4カット公式オンラインショップでもお買い求めいただけます。



オンラインショップにてMAHIROコラボフレームをご購入いただいた方の中から、抽選で3名様にMAHIRO直筆サイン入りチェキをプレゼント！

オンラインでもMAHIROとの特別なコラボフレームをお楽しみいただけます。



ぜひこの機会に、ここでしか手に入らない特別なアイテムをチェックしてみてください。

人生4カット公式オンラインショップ

https://www.qoo10.jp/su/1460354566(https://www.qoo10.jp/su/1460354566)

応募方法

1.人生4カット公式オンラインショップでMAHIROフレームを購入

2.商品受け取り時にサイン入りチェキが入っていたら当選

応募期間：2026年3月21日(土)～2026年5月31日(日)

■MAHIRO

Instagram https://www.instagram.com/mhxxro/ (https://www.instagram.com/mhxxro/)

TikTok https://www.tiktok.com/@mhxxro (https://www.tiktok.com/@mhxxro)

YouTube https://www.youtube.com/@mhxxro.21(https://www.youtube.com/@mhxxro.21)

■人生4カットとは

韓国での発売から5年で590店舗を開設した、韓国国内市場シェア50%以上のプレミアムフォトブランド。「盛れないプリクラ」として今までにない地位を確立し、アイドルのカムバック時期やセンイル（誕生日）の推し活として、推しを楽しむ国内外の新たな文化として、MZ世代を筆頭に多くの顧客を魅了。多くのK-POPアイドルやアニメーションとのコラボフレームが登場し、韓国のみならず日本国内外のインバウンド人気も急上昇している。



【人生4カット 公式SNS】

●Instagram(https://www.instagram.com/life4cuts_jp/)

●X(旧：Twitter)(https://twitter.com/life4cuts_jp)

●TikTok(https://www.tiktok.com/@life4cuts_jp?lang=ja-JP)

【人生4カット公式サイト】

https://life4cuts.net/(https://life4cuts.net/)