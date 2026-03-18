料理人と飲食事業者をつなぐ総合プラットフォーム『CHEFLINK』を南西楽園リゾートが導入

株式会社シェアダイン

株式会社シェアダイン（本社：東京都港区、代表取締役：飯田陽狩、以下「シェアダイン」）は、株式会社南西楽園リゾート（本社：沖縄県宮古島市、代表取締役：高橋洋二、以下「南西楽園リゾート」）に、当社の運営する料理人と飲食事業者をつなぐ総合プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）」の提供を開始しました。



CHEFLINKには、経験豊富なプロフェッショナルの料理人のみが登録しており、繁忙期や人手不足の際にも安定した高品質の料理・サービス提供を実現します。また、スポット活用により既存スタッフの業務負担を軽減し、本来業務への集中を可能にすることで、「働きやすさ」と「サービス品質向上」の両立に寄与します。さらに、CHEFLINKを通じて勤務した料理人と飲食事業者双方の合意があった場合には、直接雇用（正社員採用）への移行もサポートしています。



南西楽園リゾートは、既存スタッフの働きやすさおよび安定的かつ持続的なサービスの提供を目的としてCHEFLINK（シェフリンク）を導入しました。

■導入の背景

外食・宿泊業界では、コロナ禍からの需要回復やインバウンド需要の増加に伴い、人材不足が深刻化しています。南西楽園リゾートにおいても従業員のWell-Beingを支えながら、持続的に質の高いサービスを提供できる体制構築が急務となっていました。

■導入の決め手

南西楽園リゾートより

「弊社は沖縄県宮古島で1986年からリゾート開発を始め、今年で40年を迎えます。2024年にはレストラン4店舗・そして2026年4月29日には新しいラグジュアリーホテルが開業するなどリゾートの成長はとまりません。それに併せ一人でも多くの「和食・洋食・中国料理・製菓・製パン」など様々な経験を持つ方の力添えを得ることが課題でした。

人材確保が難しい昨今、CHEFLINK導入前に担当者から詳細な説明を受け、応募シェフのスキルや経歴も可視化することで初期段階から具体的なイメージを持って進めることができました。」

■南西楽園リゾートについて

社名：株式会社南西楽園リゾート

代表者名：高橋 洋二

住所：沖縄県宮古島市上野字宮国775-1



株式会社南西楽園リゾートは、沖縄県宮古島で大規模リゾート施設「シギラセブンマイルズリゾート」を運営するリゾート事業会社です。沖縄本島より南西に約300km、世界屈指の美しい海と豊かな自然に囲まれた宮古島南岸に、東西約7マイル（約11km）・約140万坪の広大な敷地を有するリゾートエリアを展開。敷地内には、ラグジュアリーからカジュアルまで多様な滞在スタイルに対応する複数のホテルをはじめ、30店舗以上のレストラン、ビーチ、ゴルフ場、温泉などを備え、滞在・食・アクティビティを一体で楽しめるリゾートシティを形成しています。宮古島の豊かな自然環境を活かした充実したリゾートステイを提供し、国内外から多くのゲストを迎えています。

■CHEFLINK（シェフリンク）とは https://chef-link.com/(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260318_release)

CHEFLINK（シェフリンク）は、料理人と飲食事業者をつなぐ人材・キャリア支援プラットフォームです。料理人は経歴を登録するだけで掲載中の仕事に応募できるほか、AIによるプロフィール自動生成や、世代・ジャンルを超えた交流を促すSNS機能、料理人限定コミュニティを通じてキャリア形成を支援します。飲食事業者は、人手不足や固定費増といった課題に対し、即戦力人材を必要なときに柔軟に活用可能。スポットワークから正社員採用・海外採用支援まで、人材面の悩みをワンストップで解決することができます。料理人には「もっと自由に、もっと楽しく」キャリアを築ける環境を、飲食事業者には持続可能なビジネスモデルへの転換を支援する、新しい仕組みを提供します。

※2025年8月、これまで提供してきた「CHEFLINK（キャリアサポートSNS）」と「SPOT CHEF（食の専門人材手配・採用サービス）」を統合し、より一貫した体験を届けるプラットフォームへと進化しました。

■CHEFLINKのサービス概要- 最短即日、1日3時間から利用可能- お支払いは利用分のみ、初期費用・月額費用は一切不要- 正社員雇用も可能- 4万人以上の食の専門人材が登録

▶︎詳しくはこちら https://chef-link.com/(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260318_release)

CHEFLINKの仕組み■株式会社シェアダインとは https://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260318_release)

株式会社シェアダインは、2017年5月に創業し、4万人のシェフが登録する料理人のグローバルキャリアプラットフォームを運営しています。「食の世界からソーシャルトランスフォーメーションを駆動する」をパーパスに掲げ、食産業を通じた社会変革を目指しています。2025年6月には、海外でのキャリア支援を強化するため、海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」を展開するなど、グローバルな事業拡大を推進しています。今後も、持続可能な食産業のビジネスモデルを構築し、料理人一人ひとりが柔軟にキャリアを築ける環境を創出し、日本発のグローバルキャリアプラットフォームとして、国内外の食産業の発展に貢献していきます。

■シェアダイン提供サービス一覧- 食の専門人材と飲食業界を一気通貫でつなぐ人材・キャリア支援プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）」：https://chef-link.com(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260318_release)- 国内飲食事業者の海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」：https://cheflink-global.com/(https://cheflink-global.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260318_release)- ご家庭向け出張シェフサービス「シェアダイン」：https://sharedine.me/(https://sharedine.me/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260318_release)- 「キッチン × ビジネス」に特化した飲食業界向けメディア「Kitchen Biz Journal（キッチンビズジャーナル）：https://chef-link.com/business/journal/(https://chef-link.com/business/journal/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260318_release)

＜お問い合わせ＞

株式会社シェアダイン広報 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4丁目1ー1 神谷町トラストタワー23F

E-mail：contact@sharedine.me 詳しい内容はhttps://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260318_release)