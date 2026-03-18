【3/25開催】無駄な広告費を削減し、利益を最大化させる「集客・接客・追客」の一気通貫マーケティング戦略

株式会社クウゼン

対話デザインプラットフォーム「クウゼン（KUZEN）」を提供する株式会社クウゼン（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：太田 匠吾、以下、当社）は、株式会社Faber Company（以下「Faber Company」）、株式会社Spider Labs（以下「Spider Labs」）と共同で、2026年3月25日（水）に「獲得効率の最大化」をテーマにした無料ウェビナーを開催いたします。

開催の背景

運用型広告の競争激化やユーザーの検討プロセスの複雑化により、単に広告予算を増やすだけでは成果が出にくい環境となっています。マーケティングの投資対効果（ROI）を高めるためには、「無駄なコストを徹底的に排除すること」と「流入したユーザーを確実に成約へ繋げること」の両輪が不可欠です。

本ウェビナーでは、アドフラウド（広告不正）対策、LP/Web接客の最適化、LINEを活用したCRM・ナーチャリングのプロフェッショナル3社が登壇。

「届くべき人に広告を届け、最適なページで迎え入れ、離脱させずにファン化する」という、集客からLTV向上までを一気通貫で最適化する最新メソッドを事例を交えて解説します。

ウェビナーの見どころ

本ウェビナーでは、広告運用の無駄を削ぎ落とし、利益を最大化させる「集客・接客・追客」の一気通貫アプローチを徹底解説します。

- 集客：アドフラウド対策で無駄な広告費の流出を防ぐ不正クリックによる被害を検知・排除し、広告予算を「本来届くべきユーザー」へ集中させることで、集客のコスト効率を劇的に向上させる手法を解説します。- 接客：LP最適化とWeb接客によるCV数の最大化LP改善とWeb接客を組み合わせることで、離脱を徹底的に防ぎます。良質なユーザーを確実にCVへ導き、広告費を無駄にしない最強の受け皿作りを公開します。- 追客：離脱を防ぎ、LINEとAIでCVRを最大化させるコミュニケーション設計離脱したユーザーの引き上げや、細やかなナーチャリング（顧客育成）を通じて購買意欲を醸成。機会損失を防ぎ、既存顧客を継続的な購買へと繋げるコミュニケーション設計を解説します。このような方におすすめ- 広告のCPA（獲得単価）を下げ、集客の効率を上げたい方- 広告費の「無駄打ち」を減らし、ROIを最適化したいマーケティング担当者- LPの離脱率が高く、コンバージョンに至るまでの導線に課題を感じている方- LINEを活用したナーチャリングやLTV向上施策の成功事例を知りたい方開催概要

タイトル：広告の"バケツの穴"を塞げ！集客・接客・追客の最適化アプローチ完全ガイド

日時：2026年3月25日（水）13:00～14:00

開催形式：オンライン（Bizibl）

登壇者：株式会社Faber Company セールスグループ 西田健人

株式会社Spider Labs アライアンス責任者 近藤洋輔

株式会社クウゼン VP of Marketing 藤田 紀崇

申込方法：こちらのページ(https://attendee.bizibl.tv/sessions/serUVer3k7rY?kuzen)よりお申し込みください。

「クウゼン（KUZEN）」サービス概要

「クウゼン（KUZEN）」はマーケティング効果の最大化や業務効率化を支援する対話デザインプラットフォームです。外部のCRMやMAツール、コミュニケーションツールとの柔軟な連携や充実した運用サポートが特徴で、これまで業種・規模を問わず700社以上の企業様に導入されております。

URL：https://www.kuzen.io/

サービス申込の問い合わせ先：marketing@kuzen.io

会社概要

＜株式会社Faber Company＞

設立：2005年10月24日

代表取締役：稲次正樹、古澤暢央

所在地：〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F（受付）

事業内容 ：ミエルカ事業、コンサルティング事業、メディア事業、ミエルカコネクト（DX人材紹介）事業

URL：https://www.fabercompany.co.jp/

＜株式会社Spider Labs＞

設立：2011年4月

代表取締役：大月 聡子

所在地：〒107ｰ0062 東京都港区南青山7－10－３南青山STビル4階

事業内容 ：マーケティングセキュリティツール「Spider AF」の企画・開発・運営

アドフラウド・転売・不正リード・アフィリエイト等へのセキュリティソリューション提供

URL：https://jp.spideraf.com/

＜株式会社クウゼン＞

設立： 2015年2月6日

代表取締役 CEO：太田 匠吾

所在地： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目10-1 日土地西新宿ビル 5階

事業内容： 対話デザインプラットフォーム「クウゼン（KUZEN）」の開発・運用および企業の公式LINEアカウント運用をサポートするサービスを提供

コーポレートサイト：https://corp.kuzen.io/

サービスサイト ：https://kuzen.io/

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社クウゼン

PR担当 行田

連絡先：pr@kuzen.io