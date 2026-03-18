北信地域の農業を支える新拠点「農機具王 長野中野店」2026年4月1日オープン！農業機械の買取・販売を通じて生産者を支援

株式会社リンク

同店は、農機具王 長野上田店に続く県内2店舗目の拠点となり、地域密着型の店舗として運営します。北信地域の生産者の皆様に寄り添いながら、農業機械の買取・販売を通じて地域農業を支える新たな拠点となることを目指します。

■出店の背景

農機具王はこれまで、農業機械の買取・販売を通じて全国の生産者様の営農を支えてきました。

「農機具王をもっと多くの生産者の方に知っていただきたい。

そして、より近い存在として農業の力になりたい。」

こうした想いから、長野県内での2店舗目の出店を検討してきました。中野市を訪れた際、地域の雰囲気に魅力を感じ、出店を決意しました。オープン準備を進める中では、地域の方々から

「頑張ってね」

「楽しみにしているよ」

「困ったことがあれば力になるよ」

といった温かい言葉を多くいただき、地域に支えられていることを実感しました。

こうしたご縁に背中を押され、「この地域で農業を支えていきたい」という想いを強くし、今回の出店に至りました。

■店舗オープンにより生産者の皆様へ提供できること

農機具王 長野中野店は、北信エリアの地域密着型店舗として、より身近で頼れる農機具店を目指します。

トラクター・コンバイン・田植え機などの主要農機具はもちろん、地域の作物や農業形態に合わせた農業機械の提案を行っていきます。

北信地域では

・稲作

・麦

・きのこ類

・果樹

・伝統野菜

・ナッツ類

・根菜類

など、多様な農業が行われています。

農機具王 長野中野店では、地域の気候や圃場条件、作物特性を理解しながら、その土地に適した農業機械の提供を行い、生産者の皆様の営農を支えていきます。

■店舗のコンセプト

農機具王 長野中野店は、日本の食を支えている生産者の皆様へ「感謝の気持ち」を伝え続ける場所でありたいと考えています。

生産者の皆様はもちろん、地域住民やさまざまな業種の方々とのつながりやご縁を大切にし、「農機具屋だから農業関係者だけ」という枠にとどまらず、地域の皆さまにとって身近で頼れる存在となる店舗を目指します。地域の方々が気軽に立ち寄り、相談できる場所として、農業と地域社会の両方に貢献できる店舗づくりを進めていきます。

■今後の意気込み

地域の皆様のご協力のおかげで、農機具王 長野県内2号店を出店することができました。農機具王 長野中野店は、農機具の買取・販売だけでなく、日本の食を支える生産者の皆様へ感謝を伝える場所として、地域に愛される店舗を目指してまいります。

生産者の方々だけでなく、地域住民やさまざまな業種の方々とのつながりを大切にしながら、農業への貢献、地域への貢献に全力で取り組んでまいります。

■オープン記念キャンペーン

期間：2026年4月1日（水）～4月30日（木）

内容：

・無料出張査定（買取強化）

・査定依頼のお客様へオープン記念粗品プレゼント

・来店のお客様へオープン記念粗品プレゼント

・店舗購入ご成約プレゼント

※いずれも数量限定となります。

■店舗概要

店舗名：農機具王 長野中野店（株式会社リンク長野 中野店）

所在地：長野県中野市一本木575-3

電話番号： 070-3162-2673

営業時間：9:00～17:00

定休日：毎週日曜日

オープン日：2026年4月1日（水）

【株式会社リンクについて】

本社：〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町 652 六芳舎ビル 2F

代表者：代表取締役 濱田 義郎

設立：2011 年 12 月（創業：2009 年 5 月）

電話番号：0748-36-3697

URL：https://noukiguou.com/

事業内容：農機具の買取・販売

Email： mail@noukiguou.com