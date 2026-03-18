【テクノア】『TECHS-BK』の「スマホ実績収集オプション」がオンプレミス環境に対応

株式会社テクノア

株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治）は、多品種少量型 部品加工業様向け生産管理システム『TECHS-BK(https://www.techs-s.com/product/techs-bk)』の「スマホ実績収集オプション」について、オンプレミス環境に対応した新バージョンを2026年3月23日（月）より販売開始します。セキュリティポリシーやネットワーク環境の制約によりクラウドサービスの利用が難しかった製造現場でも、スマートフォンを活用した作業実績の記録・管理が可能になります。

■背景：クラウドを使えない現場の声に応えて

中小製造業様の現場では、作業実績のデジタル化へのニーズが高まっています。一方で、取引先から求められるセキュリティ要件や、自社のセキュリティポリシー、工場内にインターネット接続環境がないといった理由から、クラウドの利用が制限されている企業様も少なくありません。

また、2025年6月に「スマホ実績収集オプション(https://www.techs-s.com/product/techs-bk/option#option_sp)」のクラウド版を販売開始しましたが、その後、「オンプレミス環境でも利用したい」という多くのご要望をいただいていました。こうした現場の声にお応えし、このたびオンプレミス版の販売を開始します。

■「スマホ実績収集オプション」オンプレミス版の概要

・販売開始日：2026年3月23日（月）

・月額利用料：2,000円/ID（税別）

※初期費用については別途お問い合わせください

なお、オンプレミス版のご利用にあたっては、別途「Microsoft(R) Windows Server ライセンス」および「Microsoft(R) SQL Server ライセンス」が必要となります。詳細はお問い合わせください。

■「スマホ実績収集オプション」の仕組み

生産管理システム『TECHS-BK(https://www.techs-s.com/product/techs-bk)』の作業指示書に印刷されたQRコードをスマートフォンで読み取り、作業の開始・終了をその場で記録できます。

専用アプリのインストールは不要で、スマートフォンのWebブラウザ（Safari / Google Chrome）から操作します。現場で入力された実績データは『TECHS-BK(https://www.techs-s.com/product/techs-bk)』に即時反映されるため、事務所に戻ってパソコンで手入力する手間がなくなります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■生産管理システム『TECHS-BK』とは

『TECHS-BK(https://www.techs-s.com/product/techs-bk)』は、累計出荷本数4,500本超の『TECHS』シリーズ(https://www.techs-s.com/product#anc1)の一つで、多品種少量型 部品加工業様向けに開発された生産管理システムです。見積から受注、工程管理、発注、在庫管理、出荷、売上・請求管理に至るまで、企業の基幹業務を一元的にサポートし、業務効率の向上や経営情報の見える化を実現します。

■今後の展望

「スマホ実績収集オプション(https://www.techs-s.com/product/techs-bk/option#option_sp)」では、今後の機能拡張として、仕入・棚卸業務のスマホ連携機能を追加する予定です。また、スマートフォンのカメラ機能を活かした、作業実績登録時の不良品撮影や報告機能の追加も予定しています。

これらの機能を通じて、スマートフォンなどのデジタルデバイスを生産現場でより幅広く活用いただける環境づくりを進めてまいります。

テクノアは、中小製造業様のニーズや環境に合わせたシステム提供を通じ、より多くの企業様のデジタル化を支援し、DX推進に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社テクノア

代表者：代表取締役 山崎 耕治

本店所在地：岐阜県岐阜市本荘中ノ町8-8-1

設立：1985年10月

資本金：7,280万円

社員数：357名（2025年4月1日現在）

URL：https://www.technoa.co.jp/

事業内容：中小製造業様向けを中心に、医療機関様向け、カスタムECサイト様向けなどの各種パッケージソフトを提供。IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現に貢献している。

企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする

わたしたちの夢：縁があった企業や人々へ感動サービスを提供し、日本でいちばん『ありがとうの声』が届くIT企業になること

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第54回(2020)グッドカンパニー大賞 グランプリ受賞

第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞

※その他受賞歴

https://www.technoa.co.jp/company/awards/

テクノアではSNSを通しての情報発信にも力を入れています。

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