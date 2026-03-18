アプガ（仮）が新体制初のデジタル写真集をリリース！メンバー全員登場、フレッシュで笑顔満載の内容に

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）では3月18日(水)より、アイドルグループ・アップアップガールズ（仮）のデジタル限定写真集『Let's party up！』をリリースいたします。

『Let's party up！』表紙

’25年に新体制となったアップアップガールズ（仮）が初のデジタル写真集をリリース！ メンバー全員が登場する今作は、なんと5人のうち4人が初の水着グラビア！ 緊張しながらもフレッシュでかわいらしい姿を存分に見せてくれました。

アプガ（仮）らしい元気いっぱいでエネルギッシュ、笑顔満載の１作をぜひお楽しみください。

●公開カット

『Let's party up！』より／青柳佑芽『Let's party up！』より／北川未奈『Let's party up！』より／石川万鈴『Let's party up！』より／小野田あやさ『Let's party up！』より／松永ちとせ『Let's party up！』より

＜アップアップガールズ（仮） プロフィール＞

’11年に「アップアップガールズ（仮）」結成。激しいダンスや身体を張ったパフォーマンス、富士山頂ライブなど、アイドルの枠を超えた数々の挑戦を続けているパワフルなアイドルグループ。’25年5月と9月に新メンバーを迎え、現在の体制に。原宿RUIDOにて3月28日に「アップアップガールズ（仮）From ZERO ～ここは原宿だ～」、4月25日に「アプガフェス（ミニ）」、5月3日に「アップアップガールズ（仮）単独ライブ」の開催が決定している。

公式HP：http://www.upupgirlskakkokari.com/

青柳佑芽（あおやぎ・ゆめ）

’01年10月26日生まれ。神奈川県出身。血液型＝B型。メンバーカラーは紫。

公式X：@uug_new_yume、公式Instagram：@uugirl_new_yume

北川未奈（きたがわ・みな）

’01年6月16日生まれ。神奈川県出身。血液型＝B型。メンバーカラーはピンク。

公式X：@uug_new_mina、公式Instagram：@uug_new_mina

石川万鈴（いしかわ・まりん）

’01年10月20日生まれ。神奈川県出身。血液型＝O型。メンバーカラーは緑。

公式X：@uug_new_marin、公式Instagram：@uug_new_marin

小野田あやさ（おのだ・あやさ）

’01年4月12日生まれ。東京都出身。血液型＝A型。メンバーカラーは青。

公式X：@uug_new_ayasa、公式Instagram：@uug_new_ayasa

松永ちとせ（まつなが・ちとせ）

’03年6月2日生まれ。東京都出身。血液型＝A型。メンバーカラーは黄色。

公式X：@uug_new_chitose、公式Instagram：@uug_new_chitose

【書誌情報】

【デジタル限定】アップアップガールズ（仮） 写真集『Let's party up！』

撮影：西村 康

定価：2,200円（税込）

発行：ワニブックス

【ワニブックスの電子書籍】

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