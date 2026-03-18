【3月19日（木）開催】共催セミナー『新規事業は「試しながら育てる」時代へ』～EC×SNSで始める結果ファーストの新規事業～を開催

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、4社共催のオンラインセミナー『新規事業は「試しながら育てる」時代へ』～EC×SNSで始める結果ファーストの新規事業～を2026年3月19日（木）11時から開催いたします。

株式会社LeaguE/株式会社インゲージ/ジェイフロンティア株式会社/株式会社スクロール360 の４社が、小さく試し、反応を見ながら育てる新規事業の進め方を徹底解説します。



視聴予約はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2026/02/22/20260319/)

セミナー概要

新規事業を立ち上げるたびに、

「最初の投資が重すぎる」「失敗が許されない」

そんなプレッシャーを感じていませんか？



新規事業は、最初から当てにいくものではありません。



変化が激しい時代に、

完璧な計画を信じ切ること自体が、

最大のリスクになりつつあります。



重要なのは、

「正解を決めてから始める」ことではなく、

試しながら、正解に近づいていくこと。



本ウェビナーでは、

ECやSNSを活用し、

小さく試し、反応を見ながら育てる新規事業の進め方を解説します。

初期投資を抑えつつ、結果につなげるための

実践的な考え方と設計ポイントをお伝えします。

こんな方におすすめ

- 新規事業の失敗リスクをできるだけ抑えたい- 過去に新規事業でうまくいかなかった経験がある- 新規事業に慎重になりすぎて、動けずにいる- ECやSNSを活用した事業に興味がある- 新規事業を一過性で終わらせたくない

視聴予約・セミナー詳細はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2026/02/22/20260319/)

アジェンダ

第1部（11:05～11:30） 株式会社LeaguE

勝部 雄太（かつべ ゆうた）

株式会社LeaguE 取締役副社長

海外ブランドの独占販売権を活用したEC新規事業の進め方

新規事業における初期投資や在庫リスクを抑えながら、確度を高める手法として、

海外ブランドの独占販売権を活用したEC事業の進め方を解説します。

企画・開発をゼロから行うのではなく、既に実績のある海外商品の国内展開に着目。

クラウドファンディングを活用して市場性を事前検証し、需要データを踏まえた上で本格展開へ移行する具体的なステップをご紹介します。

第2部（11:30～11:55） 株式会社インゲージ

佐竹 彩華（さたけ あやか）

株式会社インゲージ 事業推進部 イベントマーケター

絶対に避けるべき問い合わせ対応の落とし穴～EC・SNS時代のトラブルを防ぎ、顧客の声を資産に変える対応管理術～

新規事業を「試しながら育てる」フェーズにおいて、最も価値があるのは、

実際に反応してくれた顧客一人ひとりのリアルな声です。

しかし、ECやSNSなどチャネルが多角化する中で、対応漏れや情報の属人化が原因で、

貴重なチャンスをクレームに変えてしまうケースが後を絶ちません。

本セッションでは、一度のミスで顧客を離さないための攻めの顧客対応について解説します。

「誰が・いつ・どのようなやり取りをしたか」をチーム全員で一元管理することで、少人数のチームでもミスを防ぎ、顧客体験を最大化させる具体的な手法を公開。

管理ツールを活用して現場のミスをゼロにし、顧客の声をいち早く事業改善に活かすための一段進んだ対応体制の作り方をお伝えします。

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第3部（11:55～12:20） ジェイフロンティア株式会社

綿谷 洋希（わたや ひろき）

ジェイフロンティア株式会社

ヘルスケア事業本部 マーケティング事業部 部長

急成長しているD2C企業の共通点とは？コンテンツ×キャスティング×販路拡大

急成長しているD2C企業には3つの共通点があります。

１.コンテンツを豊富に揃えている

２.タレントをキャスティングしている

３.Web以外に販路を広げている

競合商品が増えている中で消費者へ購入を後押しするためには、商品力に加えてコンテンツやキャスティングで差別化を図る必要があります。また、最近はWeb以外に販路を拡大することがトレンドになっています。

弊社もD2C事業主として「もぎたて生スムージー」や「生漢煎」などのヘルスケア商品を販売しており、今回のセミナーでお話しする3つの共通点を実践しています。

そこで今回は自社D2Cの実績を元に、売上拡大のための戦略・ノウハウをお届けします。

店頭やテレビショッピングで売れている商品の事例もご紹介いたします！

弊社では、自社の実績をもとに、500社を超えるD2C事業者の支援もしておりますので、

セミナー後に情報交換の機会もいただけましたら幸いです！

注目のヒット施策や、実践しやすい具体的な成功事例も共有します。

第4部（12:20～12:45） 株式会社スクロール360

黒崎 裕子（くろさき ゆうこ）

株式会社スクロール360

営業推進部 ECコンサル課 部長代行

多店舗展開で加速させるEC売上最大化戦略～成功事例から学ぶ「販売面」の広げ方と効率化の秘訣～

本セミナーでは、EC事業に新規参入しても着実に売上を作っていくために必要な「多店舗展開」をテーマに、戦略的な販売露出の最大化について解説します。

顧客は自身の安心感や利便性に基づいて購入場所を選択するため、

企業側には「選ばれる選択肢」を整備する環境設計が求められます。

自社サイト（オフィシャル店）をブランディングの軸としつつ、

集客力のあるモール（楽天・Amazon・Yahoo等）へ出店することで、

新規顧客の獲得と認知拡大を同時に実現する具体的な役割分担を提示します。

また、多店舗展開時に懸念される在庫連携、受注処理、顧客対応などのバックヤード業務についても、

一括管理システム（OMS）の活用や外注化による効率化の手法を紹介します。

新規立ち上げの事例から売り上げを急拡大させた事例まで、リソースをコア業務へ集中させ、

利益を最大化するためのロードマップをお伝えします。



※ご興味のあるパートのみ、ご視聴も可能です。（途中入室/退出可）

開催概要

日時：2026年3月19日（木）11:00～

参加方法：オンライン（Zoom）

参加費：無料

備考：途中入退室可、参加者・アンケート回答者限定特典あり（個別相談・資料提供）

視聴予約はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2026/02/22/20260319/)

※申込フォーム入力後、メールにてご視聴用URLを送付いたします。

セミナーの詳細はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2026/02/22/20260319/)から確認してください。

問い合わせ先

株式会社LeaguE

メールアドレス：support@league-japan.com