チェリオコーポレーション、MOVO BerthとMOVO Vistaの連携導入で年間約1,200時間を創出し、導入初年度ROI160％超を実現。配車と入出荷を一気通貫で改革。

株式会社Hacobu

データの力で物流課題を解決する株式会社Hacobuは、株式会社チェリオコーポレーション（以下、チェリオ）による、トラック予約受付サービス「MOVO Berth（ムーボ・バース）」(https://hacobu.jp/movo-berth/)と配車受発注・管理サービス「MOVO Vista（ムーボ・ヴィスタ）」(https://hacobu.jp/movo-vista/)の連携導入事例記事を公開しました。

「ライフガード」などの人気飲料で知られるチェリオの物流部門では、広域にわたる配車業務と、拠点での入出荷オペレーションを担う中で、配車（上流）と入出荷管理（下流）の分断や、担当者依存のオペレーションが課題となっていました。そこで両サービスを連携導入し、配車から入出荷までを一気通貫で改革。その結果、年間約1,200時間の業務時間創出と、導入初年度にROI（投資回収率）160％超を実現しています。

導入の背景

導入の成果、事例記事の全文はこちら＞＞https://hacobu.jp/case-study/18804/

チェリオでは、配車業務の属人化や情報分断により、以下のような課題を抱えていました。

- 配車業務の属人化により、担当者が不在になると何から手をつけてよいか分からない- 車両到着や積載内容の事前把握ができず、突発対応や調整業務に多くの時間を要する- 配車と入出荷の情報が連携されず、転記など手作業が発生し、ヒューマンエラーのリスクがある

また拠点側では、先着順の予約受付により、昼前後のコアタイムに車両が集中し、待機車両が発生することもありました。予約枠に入る車両を十分にコントロールできず、倉庫・バース運用の非効率や現場負担につながっていました。

MOVOを選択した理由、連携導入の狙い

チェリオは、単なるバース予約システムのリプレイスではなく、「配車から入出荷までを一気通貫で改善する」という発想で導入を検討。MOVO Vistaと MOVO Berthが連携していることで、配車依頼の情報がそのままバース予約に反映されます。転記作業が不要になり、情報の分断が解消されました。さらに、直感的に操作しやすい画面設計により、現場でも運用を定着させやすい点が評価されました。

MOVO導入後の成果

- 年間約1,200時間の業務時間を創出し、導入初年度ROI160％超を実現- 配車とバース予約が同じ画面上で完結し、事務工数を大幅に削減- 予約方法の改善により、運送会社からのクレームが減少し、双方の負担を軽減

加えて、業務が平準化されたことで、チームでカバーできる体制が整い、心理的負担の軽減にもつながっています。待機時間の削減により、運送会社やドライバーからも「スムーズになった」と評価されるなど、定性的な効果も生まれています。

トラック予約受付サービス「MOVO Berth」について

Hacobuが提供する「MOVO Berth」は、荷待ち・荷役時間の削減や物流現場の生産性向上を実現するシェアNo.1（※1）のトラック予約受付サービスです。入場予約・入退場受付によって、物流センター・工場における荷待ちの改善や生産性向上を支援します。車両の入場時間を分散し、計画的な入出荷作業で荷待ち問題を解決します。荷待ちや作業にかかっている時間を可視化し、物流改善にお役立ていただくことも可能です。複雑な運用パターンにも柔軟に対応できるプロダクト機能と、専任担当者による豊富なノウハウを活かした手厚い導入支援によって、導入後の運用定着まで高い確率で実現します。https://hacobu.jp/movo-berth/

配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」について

荷主企業・元請事業者・運送事業者の企業間をつなぎ、配送案件の管理を支援する物流DXツールです。一連のコミュニケーションをオンラインで行うことで、契約の書面化・電子化を実現。都度発生していた、電話・FAX・メールでのやりとりが不要になり、業務の効率化が実現できるだけでなく、誰にでも受発注状況がわかる状態となり、属人化を解消することができます。また、各拠点の輸配送データが蓄積・見える化されるため、拠点横断の配車最適化をはじめとした輸配送最適化を支援します。https://hacobu.jp/movo-vista/

株式会社Hacobuについて

クラウド物流管理ソリューション「MOVO（ムーボ）」シリーズと、物流DXコンサルティング「Hacobu Strategy（ハコブ・ストラテジー）」、システムインテグレーション・AI導入支援「Hacobu Solution Studio（ハコブ・ソリューションスタジオ）」を展開。6年連続シェアNo.1（※1）のトラック予約受付サービス「MOVO Berth」、動態管理サービス「MOVO Fleet」、配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」、AI発注・輸送最適化サービス「MOVO PSI」などのクラウドサービス、ドライバーの働き方を変えるスマホアプリ「MOVO Driver」の提供に加え、物流DXパートナーとして企業間物流の最適化を支援しています。https://hacobu.jp/

※1 出典 デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望【2025年度版】』https://mic-r.co.jp/mr/03650/ バース管理システム市場のベンダー別拠点数。本調査に参加した国内主要システム6社の拠点数合計をシェア100%とした場合のシェア