『KiU(キウ)』と雑貨店『ブルーブルーエ』のコラボグッズ “KiU and Bleu Bleuet”春の新作バッグ＆ポーチが登場！

株式会社ワールドパーティー

KiU and Bleu Bleuet :https://www.bleubleuet.jp/shop/e/ekiu2603/?filtercode13=1

株式会社ワールドパーティー（本社：大阪市住吉区、代表取締役社長：冨田智夫）が展開するアウトドアアクティビティーブランド「KiU（キウ）」は、「Bleu Bleuet（ブルーブルーエ）」とのコラボグッズ「KiU and Bleu Bleuet」の新アイテムを発売いたします。全国141店舗のBleu Bleuet店舗では3月24日（火）より、オンラインストアでは3月17日（火）より先行販売中です。

ラインナップはバックパックやボディバッグなど全11種。耐久性に優れた生地を使用し、一部アイテムには表面の撥水加工と裏面の防水加工が施され、雨の日やレジャーでも活躍します。

すべてのアイテムに“KiU and Bleu Bleuet”のロゴ入りです。コズミックジャーニー、フラワーキャットBK、ストロベリーNV、フォックスBLの4種類。カラフルなデザインがおでかけをもっと楽しく、ちょっと特別にしてくれます。

■ 個性が光るオリジナルデザイン

(左→右)コズミックジャーニー / フラワーキャット / フォックスBL / ストロベリーNV

どれも個性が光る、見ているだけでワクワクするデザインです。

・商品ラインナップ

商品名： 600D バックパック

価格： \6,320（税込）

サイズ： 高さ45cm 横幅31cm マチ20cm

重さ 約750g 容量22L



耐久性に優れた600デニールのポリエステル生地を使用。水をはじくのはもちろん、汚れも付きにくく、雨の日でも安心して使えます。

容量は22Lで日常使いに最適なサイズ感です。

商品名： フロントポケットミニショルダー

価格： \2,970（税込）

サイズ： 高さ14.5cm 横幅23cm



約500mlのペットボトルが入るメインポケットに、小物の収納に便利なフロントポケットを備えたミニショルダー。コンパクトながら収納力は抜群です。

商品名： ウォータープルーフボディバッグ

価格： \2,970（税込）

サイズ： 高さ19cm 横幅39cm



体に密着しやすい形のボディバッグ。

歩行中やアクティブな動きでも揺れにくく、長時間でも疲れにくいのがうれしいポイントです。

商品名： パラコードサコッシュポーチ

価格： \2,750（税込）

サイズ： 高さ13cm 横幅19cm



ショルダー紐は、長さを調整すればハンドバッグやショルダーバッグに、取り外せばポーチとしても使える万能アイテム。ショルダー紐の重さのかかる部分には、肩に食い込みにくい太めのパラコードが採用されています。

商品名： ポケッタフルミニバッグ

価格： \3,300（税込）

サイズ： 高さ24.5cm 横幅16cm



小さめながら充実したポケットや、広めのマチがうれしいバッグ。

ドロストコードを引っ張ると巾着のような丸みを帯びたシルエットに変化します。

商品名： ウォーターリぺレントポーチM (左)

価格： \1,320（税込）

サイズ： 高さ8cm 横幅12cm

商品名： エチケットポーチ (右)

価格： \2,090（税込）

サイズ： 高さ13.5cm 横幅19.5cm

商品名： ウォーターリぺレントマルチケース(左)

価格： \1,100（税込）

サイズ： 高さ9cm 横幅10.5cm

商品名： ウォーターリぺレントウォレットタイプA (右)

価格： \1,650（税込）

サイズ： 高さ8cm 横幅12.5cm

用途によって選べるポーチ。

デイリーから旅行まで、幅広いシーンで活躍します。

商品名： パッカブルサファリハット

価格： \2,970（税込）

サイズ： つば7.5cm 頭まわり62cm

ひっくり返して畳むとコンパクトに収納できるパッカブル仕様。

UVカット率95%以上、UPF50+で紫外線が気になる季節の必需品です。

商品名： KiUオリジナルレインポンチョ

価格： \5,940（税込）

サイズ： 着丈105cm 身幅148cm



撥水加工に優れたレインポンチョ。

顔周りをしっかりガードしてくれるつば付きフード＆ハイネック仕様です。

■上記商品のお取扱い店舗

Bleu Bleuet公式オンラインストア：

https://www.bleubleuet.jp/shop/e/ekiu2603/?filtercode13=1

オフラインショップ：全国Bleu Bleuet店舗

※店頭在庫のお取り扱い、在庫状況は各店舗に直接お問い合わせください。

【ブルーブルーエについて】

ブルーブルーエのコンセプトは「地元の素敵なお店」。

いつでも気軽に立ち寄れて、季節ごとに居心地の良さを感じさせるようなナチュラルな生活雑貨を中心に取り揃えております。毎日が楽しくなるようなお手伝いをするお店です。生活雑貨やアパレル、一部店舗では食品を取り扱い、関東を中心に全国に144のショップとオンラインストアを運営しています。

■ブルーブルーエ公式サイト

https://www.bleubleuet.jp

■ブルーブルーエ Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/bleubleuet/

【KiUについて】

どんな天気でもその場を楽しむことをモットーとする、アウトドアアクティビティブランド「KiU」。ポンチョ・傘・ボディバッグ・リュック・アウトドアグッズなどを広く展開し、お手頃な価格で「どんな天気でも楽しめる」デザイン性や、「痒いところに手が届く」高機能なスペックが特徴。 『一歩外に出ればアウトドア』をキーワードに、何気ないお出かけを、さらに楽しさ溢れるひとときにします。

KiU Official Instagram @kiu.worldparty(https://www.instagram.com/kiu.worldparty/)

KiU Official X (ex.Twitter) @kiu_official(https://x.com/kiu_official)

KiU Official Youtube https://www.youtube.com/@kiu8799

【株式会社ワールドパーティーについて】

本社所在地：〒558-0014 大阪府大阪市住吉区我孫子1-2-9

TEL：06-6693-2065

代表取締役社長：冨田 智夫

設立：1985年9月

事業内容：レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド：Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU