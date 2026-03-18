東急プロパティマネジメント、渋谷エリア4施設のサイトを WOVN.io で4言語対応

Wovn Technologies株式会社

Wovn Technologies株式会社（以下 WOVN）が提供する Web サイト多言語化 AI ソリューション『WOVN.io（ウォーブン・ドットアイオー）』が、東急プロパティマネジメント（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：平本 和弘、以下東急プロパティマネジメント）が運営する、渋谷ストリーム、渋谷ヒカリエなど渋谷エリア4施設の公式サイトに導入され、日本語に加え4言語（英語、簡体字、繁体字、韓国語）で公開されています。これにより、増加する訪日外国人観光客や外資系企業の従業員など、施設を利用する外国人が必要な情報に迷わずアクセスできる環境づくりを推進されます。

■増加する外国人利用者の利便性向上に向け、複数施設サイトの翻訳品質を向上

東急プロパティマネジメントは、東急グループの不動産運用を担う中核会社として、東急沿線を中心に商業ビルやオフィスビルの管理・運用を行っています。なかでも渋谷は、東急グループが長年にわたり再開発に関わってきたエリアであり、同社も多数の施設を管理・運営しています。

渋谷は訪日外国人観光客に加え、ビジネス目的での来訪者も多く、日常的に多くの外国人が行き交う街です。こうした環境から、施設運営においても多言語での情報提供が重要な要素の一つとなっています。

東急プロパティマネジメントが運営する複数施設での WOVN.io 活用に先立ち、渋谷ストリームでは2019年より WOVN.io を導入しています。同施設は2018年の開館当初から外部ツールの利用により公式サイトの多言語対応を行っていましたが、訪日外国人や外資系企業の従業員など、外国人の施設利用者が一定数存在していることを踏まえ、より正確で信頼性の高い情報発信を行うことを目的として WOVN.io を導入しました。実際に、現在も渋谷ストリーム内のホテルでは宿泊者の大部分を外国人が占めており、渋谷という立地特性による訪日外国人旅行客の需要に加え、入居する外資系企業への出張者の利用も多く見られています。

また、このたび渋谷ストリームでの運用を通じて評価してきた WOVN.io の翻訳品質やサポート体制を踏まえ、他の運営施設においても同様の運用が有効であると判断し、WOVN.io の活用を全4施設へ拡大しました。信頼できる翻訳基盤を複数の施設で共通化することで、外国人の利用者がどの施設でも安心して情報を確認できる環境づくりを進めています。

■WOVN.io導入の決め手

下記3点が WOVN.io 採用の決め手となりました。

- 不動産・交通をはじめとした大手企業における豊富な導入実績WOVN は商業施設や鉄道会社、航空会社など国内大手企業での豊富な導入実績があります。外国人利用者が安心して施設を利用できるようにするための情報発信に求められる、システムの信頼性・安定性が確認できたことが、導入を後押ししました。- AI 翻訳基盤『Maestro』による高精度の翻訳品質WOVN.io の AI 翻訳基盤『Maestro』は、多様な翻訳方式・機能により、精度の高い自動翻訳を提供可能です。また「用語集」機能により、施設名・店名をはじめとする固有名詞も正確かつ統一的に翻訳できる点も採用の後押しとなりました。- 導入から運用まで、お客様のニーズに合わせた手厚いサポートWOVN では、導入から運用まで専任のサポート担当がお客様にとっての最適な多言語運用を支援しています。サイトのアクセス状況に応じた最適なプランのご提案や、翻訳精度を高める工夫など、ニーズに即した翻訳運用に向けた手厚いサポートを評価いただきました。

■導入サイトについて

東急プロパティマネジメントが運用する4施設のサイトを、日本語から4言語（英語、簡体字、繁体字、韓国語）に対応しています。

- 渋谷ストリームhttps://shibuyastream.jp/- 渋谷ヒカリエhttps://www.hikarie.jp/- 渋谷アクシュhttps://www.shibuya-axsh.jp/- 渋谷キャストhttps://shibuyacast.jp/

■WOVN.io について（ https://mx.wovn.io(https://mx.wovn.io) ）

WOVN.io は、「企業のグローバリゼーションを、AI で加速する」をミッションに、Web サイトを最大45言語・79のロケール（言語と地域の組み合わせ）に多言語化し、海外戦略・訪日外国人・在留外国人対応を成功に導く多言語化 AI ソリューションです。大手企業をはじめ18,000サイト以上へ導入されています。既存の Web サイトに後付けすることができ、多言語化に必要なシステム開発・多言語サイト運用にかかる、不要なコストの圧縮・人的リソースの削減・導入期間の短縮を実現します。





企業情報

会社名 ： Wovn Technologies株式会社

所在地 ： 東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE南青山9F

代表者 ： 代表取締役社長 林 鷹治

設立 ： 2014年3月

資本金 ： 53億6,701万円（資本準備金含む）※2021年9月1日現在

事業内容 ： Web サイト多言語化 AI ソリューション「WOVN.io」、

アプリ多言語化 AI ソリューション「WOVN.app」の開発・運営

会社 HP ： https://wovn.io/ja

本件に関するお問い合わせ

Wovn Technologies株式会社 広報担当

prtm@wovn.io

03-6434-0246