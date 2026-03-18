【食事補助非課税枠引き上げ】「社食ベテラン企業」より「導入5年未満」が制度精通、7割が「導入しやすくなった」と回答

ボンディッシュ株式会社

2026年1月1日をもちまして「株式会社ノンピ」は、「ボンディッシュ株式会社」に社名変更いたしました。

“おいしい一皿で絆をつなぐ”社員食堂・ケータリングの企画運営を行うボンディッシュ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：上形 秀一郎）は、4月から始まる食事補助制度の非課税枠引き上げを前に、社員食堂の導入検討に関わった担当者を対象に、本制度に関する意識調査を実施しました。その結果、導入関与者の7割が制度を認知しており、導入歴5年未満の企業の担当者では、その割合が約16％高いことが分かりました。また、本制度により導入しやすくなったと感じている人も7割にのぼりました。

【調査結果ダイジェスト】

・食事補助の非課税枠上限見直しは導入関与者の7割が「知っている」

・制度の認知度が高いのは「社食ベテラン企業」より「導入5年未満」

・食事補助の非課税枠上限見直しに肯定的な人は8割

・食事補助の非課税枠上限見直しで、サービス拡充を検討する人は7割

・非課税枠上限引き上げで、導入しやすくなった人は7割

・食事補助の非課税枠上限見直しは導入関与者の7割が「知っている」

「食事補助の非課税上限が見直されることをご存じですか」という問いに対し、「詳細まで知っている」が32.4％、「聞いたことはある」が46.6％となり、全体の7割が知っているということが分かりました。

・制度の認知度が高いのは「社食ベテラン企業」より「導入5年未満」

また、社員食堂を導入している企業の担当者を導入歴別に見ると、導入歴5年以上では「詳細まで知っている」が18.7％、導入歴5年未満では48.9％となりました。

この結果から、社員食堂を導入している年数が浅い企業ほど制度の詳細を認知している傾向が明らかになりました。

・食事補助の非課税枠上限見直しに肯定的な人は8割

「食事補助の非課税上限が引き上げられることについて、どのように感じますか。」という問いに対し、「とても良いと思う」が39.3％、「良いと思う」が41.0％と回答した人が全体の8割を占める結果となりました。

・食事補助の非課税枠上限見直しで、サービス拡充を検討する人は7割

「食事補助の非課税上限が月7500円に引き上げられた場合、社員食堂や食事提供サービスの仕組みを変更・拡充したいと思いますか。」という問いに対し、「とてもそう思う」が29.5％、「ややそう思う」が42.9％となり、全体の7割以上が肯定的に回答しました。

また、導入歴5年未満の企業の担当者では、「とてもそう思う」の割合が全体平均を8％上回る結果となり、福利厚生への関心の高さがうかがえました。

・非課税枠上限引き上げで、導入しやすくなった人は7割

「食事補助の非課税上限が月7,500円に引き上げられた場合、社員食堂や食事提供サービスの導入ハードルは下がると思いますか。」という問いに対し、「とてもそう思う」が28.8％、「そう思う」が43.6％となり、全体の7割以上が導入ハードルが下がると回答しました。

また、企業規模別に見ると、「1,001～5,000名」「5,001名以上」の企業では、全体平均と比べて「とてもそう思う」と回答した割合が約6％高い結果となりました。

調査まとめ

本調査では、食事補助の非課税上限見直しについて、導入関与者の7割が認知していることが明らかになりました。特に導入歴5年未満の担当者ほど制度の詳細を把握しており、年数が浅い企業ほど理解度が高い傾向が見られました。さらに、非課税枠引き上げに肯定的な人は8割、サービス拡充・変更を検討する人は7割と高い結果になりました。そして、制度によって導入がしやすくなったと回答した人も7割にのぼり、特に大規模企業ほどその傾向が強く、福利厚生への関心の高さがうかがえました。

ボンディッシュ株式会社 代表取締役 上形秀一郎からのコメント

今回の調査では、非課税枠引き上げに肯定的な企業担当者が多く、特に導入歴の浅い担当者ほど制度の詳細を理解していることが分かりました。

一方、大手企業では従業員人数の多さゆえの初期費用や運営コストの高さから導入が難しく、オフィスビルでの社員食堂の導入には課題が残っています。

ボンディッシュでは、現地調理や大規模厨房が不要な“キッチンレス社食”を活用し、企業と従業員の双方に喜ばれる福利厚生を提供することで、課題解決に取り組んでまいります。





初期費用10分の1！工事不要の“キッチンレス社食”

ボンディッシュでは、創業当初から培ってきたケータリングのノウハウを活かし、現地調理をしない “キッチンレス社食” という新しい形の社食モデルを確立しました。そのため現地での料理人雇用や食材の仕入れ、大規模な厨房工事が不要でありながら、出来立てのような温かく美味しい食事の提供が可能です。

BONDISH OFFICE LUNCHは、社員食堂にとどまらず、カフェタイムやバータイムの運営、さらにはエンタメ施設などからも導入をいただいており、2025年の問い合わせ件数は、前年比の2倍超に急増しています。



《BONDISH OFFICE LUNCHの強み》

工事なしでも導入可能：制約の多いテナントビルや、会議室ほどのスペースしかないオフィスでも、温かい食事の提供が可能。

初期費用の削減：大型の排気・排水設備の設置が不要なため、従来型の厨房付き社員食堂と比較し、約10分の1のコストダウン。

高品質な料理提供：西麻布の人気イタリアンレストラン出身の料理長（現ボンディッシュ総料理長）が品質管理。湯気の立つ温かい料理で、見た目や香りからも「ワクワク」を演出。

2か月間被りなしの豊富なメニュー展開：プレート、丼、カレー、麺は日替わりで、全160種類以上！月に1回以上の特別メニューやコラボメニューで、ランチタイムが出社の楽しみの一つに。

社内コミュニケーションを活性化：専属スタッフが社員との対話を促進。企業の雰囲気やニーズに合わせたイベントの企画・提案も実施。懇親会などのイベントケータリングも提案可能。

フードロスを活用した循環米の採用：食品残渣やコーヒーかすを基にした堆肥を使用して栽培する「循環米」を社員食堂で提供。東京発の循環型農業を推進。

【調査概要】

調査期間：2026年3月10日～13日

調査方法：インターネット調査

調査地域：一都三県＋大阪府、京都府、愛知県、福岡県

調査対象：20～59歳の男女で、厨房付き社員食堂・カフェ・カフェテリア・仕出し弁当の導入検討に関わっている方

サンプル数：305人

※本リリース調査結果をご利用いただく際は、「ボンディッシュ株式会社調べ」と明記ください。

BONDISH OFFICE LUNCH :https://www.bondish.co.jp/office-lunch

【会社概要】

会社名 ：ボンディッシュ株式会社

代表 ：代表取締役 上形 秀一郎

本社 ：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1丁目2-2 竹橋ビル 16階

事業内容：・社員食堂、キャラクターカフェのプロデュースと運営

・法人向け社員食堂「BONDISH OFFICE LUNCH」の運営

https://www.bondish.co.jp/office-lunch

・ケータリングサービス「ORDERMADE CATERING」の運営

https://www.bondish.co.jp/ordermade

・法人向けフードデリバリー「EAZY CATERING」の運営

https://eazy-catering.com/

・カフェ/コーヒー豆販売サイト「R.O.STAR」の運営

https://plus.rostar.jp/

・藤子・F・不二雄ミュージアムカフェの運営

URL ：https://www.bondish.co.jp/







