2026/4/3(金)【TiB/オンライン同時開催】株式会社カスタメディアが、新規事業しくじりBAR Vol.8『″自走″人材の育成で、もう失敗しない!!』を開催します

株式会社カスタメディア

株式会社カスタメディア（本店：大阪府大阪市、代表取締役：宮崎耕史、以下 当社）が、4月3日(

金)18:30から、TiBとオンラインにて新規事業しくじりBAR Vol.8『"自走"人材の育成で、もう失敗しない!!』を開催します。これで3度目の東京での開催となります。

※途中参加・途中退出OK! ミニワークショップ＆交流会イベントです！

しくじりBARとは？

『千三つ』（1000のアイデアのうち実現するのは3つ）とも言われる新規事業の世界。

多産多死が避けられない中で、いかにして「致命的な失敗」を回避するのかをテーマに、当イベントは、再現性の低い成功体験ではなく、誰にでも起こりうる「再現性の高いしくじり（失敗談）」を共有し、成功への道筋を紐解くカジュアルなミートアップです。

お酒を片手に、リアルな失敗体験を笑い飛ばしながら、明日の事業開発に活かす知恵を分かち合う場として好評をいただいています。

【今回のVol.8の見どころ】

第8弾となる今回は、イノベーションが交差する場の「Tokyo Innovation Base（TiB）」を舞台に、新たにスタートする『リスキリング講座』の開設を記念した特別編としてお届けします。

今回は、これまでの失敗談を共有する場からさらに一歩踏み込み、失敗を未然に防ぐための具体的な「スキル」を自らの手を動かして体感していただきます。各分野の第一線で活躍するプロフェッショナルを講師陣にお迎えし、4つのユニークな切り口から新規事業開発の必須スキルをインストール。インプットした知識をその場で実践知へと昇華させる、これまでにないワークショップ形式の内容をご用意しています。

▼プログラム構成

・新規事業開発担当者向け リスキリング・ミニ体験ワークショップ

新規事業を”自走”させるために必要なスキルを、4つの独自の視点から実践形式で学びます。

１. 爆速プロトタイピング

アイデアを机上の空論で終わらせず、即座に形にする術。行動観察を通じたスピーディーな検証サイクルを回し、致命傷を負う前に軌道修正する実践的手法を体感します。

２. 社会的インパクト設計

その事業は、社会をどう変えるのか？「ロジックモデル」を作成し、事業がもたらす本質的な価値を可視化。周囲の共感を生み、ステークホルダーを巻き込む強固な事業設計術を学びます。

３. 自走するデジタルマーケティング

「作って終わり」ではなく「売れ続ける」仕組みの構築へ。認知拡大からリード獲得まで、マーケティングのサイクルを自ら回し、事業を力強く牽引するプロの視点をインストールします。

４. お笑いメソッドのビジネス応用

お笑いのプロである元よしもと社長と構成作家による「つかみ」や「フリ・オチ」など、人の心を動かすプロである芸人のスキルをビジネスに転用。魅力的なブランディングや課題解決、周囲を惹きつけるストーリーテリングの極意を実践形式で磨きます。

【お申込みはこちら】

会場参加：https://peatix.com/event/4897102/view

オンライン参加：https://peatix.com/event/4900324/view

開催概要

日時：2026年4月3日（金）18:30～21:15（受付18:00～）

会場：TiB SQUARE-1 〒100-0005 東京都千代田区丸の内３丁目８－３ Tokyo Innovation Base 1

形式：リアル/オンライン同時開催

対象：どなたでもご参加できます。

参加費：無料

主催：株式会社カスタメディア

【お申し込みはこちら】

会場参加：https://peatix.com/event/4897102/view

オンライン参加：https://peatix.com/event/4900324/view

注意事項：

・名刺は2枚以上ご持参ください。身元のわからない方はご入場いただけません。

・アルコールの提供があるイベントですので、未成年とスタッフが判断した場合身分証による年齢確認をさせて頂きます。

・アルコールとノンアルコールのドリンクをご用意させて頂きます。お好きなものをお選び頂きます。

・万が一ご用意以外のお飲み物を持ち込みされる場合は、ゴミはお持ち帰りをお願いいたします。

タイムスケジュール

18:30-18:33 ウェルカムドリンク（カスタメディア）

18:33-18:40 主催者挨拶と趣旨の説明（カスタメディア）

18:40-20:25 登壇者にセミナー&質疑応答（4組)：ご登壇時間 15分/30分

18:40-18:55 増田 謙一 様『自走するデジタルマーケ』ピッチ

18:55-19:25 川向 正明 様『爆速プロトタイピング』 ワークショップ

19:25-29:55 長友まさ美 様 『社会的インパクト』ワークショップ

19:55-20:25 水谷 暢宏 様 / 今井ようじ 様 『お笑いメソッド』ワークショップ

20:25-20:30 写真撮影

20:30-21:00 ネットワーキング（交流会）・イベント終了

※都合により変更になる場合がございます。ご了承ください。

登壇者紹介

■増田 謙一

パキシーノ(株) 代表取締役

<経歴>

サイバーエージェント、メルカリ経営戦略室を経て独立。アドテク開発やUS版開発、経営会議の運営支援など「技術と経営」を横断した経歴を持つ。並行してSEOやEC運営、広告運用を自社事業として実践し、現場の勝ち筋を追求。現在はその知見を活かし、マーケティングや事業グロースの伴走支援を展開。理論と実践を融合させ、顧客接点を起点に事業を伸ばす「経営参謀」として、企業の持続的成長を加速させている。



■川向 正明

リベラルアーツ実践者教育イノベーター

HAPPY PROJECT LLC

<経歴>

京都で生まれ育ち、博覧会等のイベント企画に携わる。24歳で米国リベラルアーツ大学に留学し、大学院でMBA（財務会計）を取得。大手会計事務所でアルバイト中にシリコンバレーのスタートアップ企業に引き抜かれる。2003年帰国後に多数のプロジェクトを立ち上げた後、外資系ホテルの財務部長に就任。2012年、TEDxKyotoの企画・運営に参画。その後、富山県氷見市観光協会で地域振興に尽力。2019年から京都芸術大学准教授を4年間務めた。2024年から横浜国立大学でも非常勤講師、教育・地域・ビジネスの融合に取り組む。

■長友まさ美

アンドパブリック(株)共同代表（代表取締役CHRO）

<経歴>

人やチーム、地域の可能性を最大限に引き出し、共創を生み、社会問題の解決を行うことに関心を持ち、システムコーチングやファシリテーションの知識と技術を主な手法に人と組織の課題解決に取り組む。社会的インパクトをうみだす設計図「ロジックモデル」づくりをきっかけに、「社会とのつながりを取り戻す個人」をふやす対話のワークショップに全国各地で取り組む。高度な理論や緻密な計画だけで未来を創るのではなく、一人一人の内なる熱が未来を惹き寄せるとの想いから、つくられたインパクト戦略に命を吹き込むファシリテーションを実践。

■水谷 暢宏

(合)オフィスPLAYワーク代表

元・よしもとクリエイティブ・エージェンシー代表取締役社長

<経歴>

岐阜県大垣市出身。関西学院大学経済学部卒。元よしもとクリエイティブ・エージェンシー社長。M-1グランプリプロデューサー、NSC校長など歴任。現在はおもしろビジネスアカデミー校長、合同会社オフィスPLAYワーク代表として、笑いを活かした広報PR・地域活性を推進。「おもしろいで社会を元気に」が信条。

■今井ようじ

株式会社日本通信広告社 代表取締役

<経歴>

広告代理店でラジオCM制作を担当した後、構成作家に。お笑いイベントやラジオ番組の制作に携わった後、新作落語の制作を開始。落語協会の新作落語台本コンクールで２度の最優秀賞を受賞するなど、東西の落語台本コンクールで12回の受賞歴がある。人気漫画カイジを落語化する際の台本を担当したほか、落語を活用した町おこしや地方創生に取り組み、農林水産省の「地域資源活用・地域連携中央プランナー」として活動中。

＜＜司会兼バーテンダー＞＞

■浦坂 周

株式会社カスタメディア CEO

<経歴>

Web2.0といわれた時代の2005年からの通信ベンチャー企業でコンシューマーや法人向け、そして地方創生をテーマとしたWebコミュニティやECサイトの企画から立ち上げ、マーケティング、そしてグロースまでの多種多様なプロジェクトに従事。

2018年からは現職に就き、シェアリングエコノミーとマッチングサイト構築プロダクト「力スタメディアMASE」を立ち上げ、スタートアップから中堅企業、大手・エンタープライズ、地域社会まで、規模や業種・業態を問わず、プロダクトの提供と成功のための伴走を行っている。

会社名 ：株式会社カスタメディア

所在地 ：大阪府大阪市北区西天満2-5-2 H2O TOWER 7階

代表者 ：代表取締役 宮崎 耕史

事業内容：デジタルプラットフォームの開発とコンサルティング事業

HP ：https://service.customedia.co.jp/

■ミッション

業界を問わず、新規事業には「千三つ」と言われるほど「多産多死」という特性があります。

私たちは、このような環境下でも、企業の規模を問わず挑戦を繰り返すことができる仕組みが整った世界を目指しています。

私たちが提供するノウハウが詰まった「型」を活用し、迅速かつ低コストでシステムを構築することで、新規事業の失敗リスクを低減します。

「Japan as No.1」と称された”失われた30年”の前の時代のように、日本企業が国内外でイノベーションを起こし、世界市場で存在感を取り戻すことができるよう、失敗を恐れず果敢に新規事業へ挑戦する皆様を支援するのが私たちのミッションです。