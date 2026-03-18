【大好評につき、緊急復活！】開発8年、発売1週間で約100万個を売り上げた伝説のバーガーが帰ってくる「ケンタの鶏竜田バーガー」3月25日(水)から数量限定で発売！

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社（社長：遠藤 久、本社：神奈川県横浜市、以下：日本KFC）は、全国のケンタッキーフライドチキン(以下：KFC)店舗で、2025年11月に発売し大好評のうちに早期完売した「ケンタの鶏竜田バーガー」を、2026年3月25日(水)から数量限定で再発売します。あわせて、新商品「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース」も同日から発売します。さらに、佐藤栞里さん出演の新CM「復活！ 鶏竜田バーガー」篇を3月25日(水)から公開するほか、「ケンタの鶏竜田バーガー」の復活を記念したSNSキャンペーン「#鶏竜田ラブレター」を3月18日(水)から順次展開します。

「ケンタの鶏竜田バーガー」イメージ

■8年の歳月をかけてたどり着いた本気の竜田バーガーが、異例のスピードで復活！

「ケンタの鶏竜田バーガー」は、開発に8年もの歳月をかけ、2025年11月に満を持して登場した、KFC渾身のバーガーです。チキン専門店だからこそ実現できる、鶏もも一枚肉の圧倒的な厚みとジューシーさが話題を呼び、発売からわずか1週間で約100万個を売り上げるなど、爆発的な人気を博しました。

しかし、その人気の高さから想定を大きく上回るペースで完売店舗が続出し、惜しまれながらも早期終売となりました。販売終了後もSNS上には、「鶏竜田バーガーがないと寂しい」「夢に出てくるほど忘れられない」「もう一度食べたい」といった、"ラブレター"とも呼べる熱烈な再販要望が殺到。その数は70万件を超え、これまでKFCが発売してきた新商品の中でも類を見ないほど大きな反響をいただきました。

こうしたファンの皆さまからの圧倒的な愛にお応えし、終売からわずか3ヶ月という異例のスピードで再販を決定しました。前回体験できなかった方も、あの感動をもう一度味わいたい方も、ぜひこの機会をお見逃しなく。

■竜田の旨みを引き立てる”和”の新作。「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース」新発売

今回の復活にあわせ、新たな味わい「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース」がデビューします。

開発のテーマは、ジューシーな竜田揚げのポテンシャルを最大限に引き出す“和風の味わい”。甘酸っぱい醤油ベースに、ネギとしょうがの爽やかな香りを効かせた特製ソースが、チキンの旨みをより一層引き立たせます。辛味は控えめにしつつ、老若男女問わず親しみやすい味わいを目指しました。

実はこのソース、かつて人気を博した「ドラゴンツイスター」のソースを現代風にブラッシュアップしたもの。往年のファンの方にもぜひお試しいただきたい、数量限定の特別な味わいです。

＜商品開発担当者からのコメント＞

前回の発売時には、想像をはるかに超える反響をいただきました。完売後もSNSには“鶏竜田ロス”とも言える多くの声が寄せられ、開発チーム一同、本当に胸が熱くなりました。「もう一度食べたい」という皆さまの声にできる限り早くお応えしたい――その一心で、異例のスピードで再販の準備を進めてまいりました。

今回は、ご好評いただいた「ケンタの鶏竜田バーガー」に加え、新フレーバー「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース」をご用意しました。主役である竜田をどう輝かせるかをテーマに、竜田の風味を活かしながらソースの個性も感じられるよう、特にネギの配分にこだわりました。

チキン専門店の本気の味わいを、ぜひもう一度お楽しみください。

【商品概要】※価格は税込です。

■商品名：

「ケンタの鶏竜田バーガー」…540円

「ケンタの鶏竜田バーガーセット」…950円

〔ケンタの鶏竜田バーガー、ポテト(S)、ドリンク(M)〕

「ケンタの鶏竜田バーガーよくばりセット」…1,250円

〔ケンタの鶏竜田バーガー、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)〕

「ケンタの鶏竜田バーガー」イメージ

「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース」…590円

「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソースセット」…1,000円

〔ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース、ポテト(S)、ドリンク(M)〕

「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソースよくばりセット」…1,300円

〔ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)〕

「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース」イメージ

■発売日：2026年3月25日(水)

※数量限定、なくなり次第販売終了。

■販売店舗：全国のKFC店舗

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

※デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合がございます。

■鶏竜田復活祭！ 「#鶏竜田ラブレター」キャンペーンを実施！

皆さまからのたくさんの愛を受けて緊急復活する「ケンタの鶏竜田バーガー」。その復活を記念して、再販を望む熱烈な“鶏竜田ラバー”のメッセージ「#鶏竜田ラブレター」を紹介するカウントダウンキャンペーンを実施します。KFC公式X(旧Twitter)で紹介される「#鶏竜田ラブレター」をフォロー＆リポストしていただくと、抽選で1,000名さまに「ケンタの鶏竜田バーガー無料お試し券」をプレゼントします。たくさんのフォロー＆リポストをお待ちしております！

【「#鶏竜田ラブレター」キャンペーン概要】

■キャンペーン名：鶏竜田復活祭！ 「#鶏竜田ラブレター」キャンペーン

■キャンペーン期間：2026年3月18日(水)10:00～2026年3月24日(火)23:59

■キャンペーン内容：KFC公式Xアカウント(@KFC_jp)の対象ポストをフォロー＆リポストした方の中から、抽選で1,000名さまに「ケンタの鶏竜田バーガー無料お試し券」をプレゼント。

■引換期限：2026年4月7日(火)まで

<新CM「復活！ 鶏竜田バーガー」篇>

「復活！鶏竜田バーガー」篇から

ストーリー：

新CMは、佐藤栞里さんと友人たちが、「ケンタの鶏竜田バーガー」の"復活"に向けたカウントダウンを行う様子から始まります。「さん！ にー！ いち！ 復活ー！」の掛け声とともに店舗前にバナーが掲げられ、待ちに待った復活を喜び合います。「鶏竜田バーガー、緊急復活。」といったメッセージとともに、KFCが約8年かけて開発した、「ケンタの鶏竜田バーガー」のジューシーな断面が画面いっぱいに広がります。CMの最後には、「おかえり！」としあわせそうな表情でガブッとかぶりつく佐藤さんと、「これぞ、チキン専門店の本気。鶏竜田バーガー」という印象的なナレーションで締めくくられます。

作品名：「復活！ 鶏竜田バーガー」篇 15秒

放映開始日：2026年3月25日(水) ※地域により放映期間が異なる場合があります

オンエアエリア：全国(スポット、番組共に）