健診の数値、気になってませんか？　血圧、コレステロール、中性脂肪…気になる血管と心臓を健やかに保つ習慣を集めました！

株式会社 青春出版社

若いころと比べて、血圧がだいぶ高くなった……。健康診断の血液検査では、中性脂肪やコレステロールの数値が正常範囲を超えそう……。もしかしたら、動脈硬化がかなり進んでいる？ 心臓は大丈夫？ そんな不安を抱える人へ送る、血管と心臓の若さを保つ138の習慣を集めました。

◎血管年齢が若返える!? “ストレッチ”が血管の柔軟性を改善！

◎毛細血管を守ってくれる沖縄に伝わる秘密のスパイスとは

◎週5回以上、ちょっと熱めの入浴が、血圧を守る

◎3つのスーパーフードが、心臓を強く保つ

……など高血圧、動脈硬化、コレステロール、中性脂肪といった健診結果が気になる項目に直結する、血管と心臓を健やかに保つための習慣を多角的に紹介します。

本書の目次

監修者プロフィール

工藤 孝文（くどう たかふみ）

1983年福岡県生まれ。福岡大学医学部卒業後、アイルランド、オーストラリアへ留学。帰国後、大学病院、地域の基幹病院を経て、現在は、東京・渋谷の「そのだ内科 糖尿病・甲状腺クリニック」で副院長を務めている。専門は、糖尿病・肥満症・漢方治療。「ガッテン!」(NHK)、「世界一受けたい授業」(日本テレビ)など、テレビ番組への出演・医療監修のほか、健康関連の著作も数多い。

編者プロフィール

ホームライフ取材班（ほーむらいふしゅざいはん）

「暮らしをもっと楽しく! もっと便利に！」をモットーに、日々取材を重ねているエキスパート集団。その取材力、情報網の広さには定評があり、インターネットではわからない、独自に集めたテクニックや話題を発信し続けている。

書籍情報

「血管と心臓にいいこと」、ぜんぶ集めました。

監修者：工藤孝文

編者：ホームライフ取材班

発売日：2026年3月18日

定価：1,232円（税込）

ISBN：978-4-413-21244-1