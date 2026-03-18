【現役教職員と作業着スーツ発祥「WWS」がコラボ】“先生の欲しい機能が詰まった” 教育現場で働く先生のための「ティーチャースーツ」開発

株式会社オアシスライフスタイルグループ

45万着突破した作業着スーツ発祥のボーダレスウェアブランド「WWS/ダブリューダブリューエス」（以下WWS）を企画・販売する株式会社オアシスライフスタイルグループ (所在地：東京都千代田区)は、『学びを支える仕事服』をコンセプトに、 “先生の欲しい機能がすべて詰まったスーツ”「ティーチャースーツ」を2026年3月27日(水)13:00より発売いたします。本商品は、現役の中学・高校教員や塾講師監修のもと開発。「黒板の粉で汚れにくい」「かっちりとした見た目と動きやすさが両立してほしい」「体型変化に合わせやすい」そんな教育現場で働く先生に欠かせない機能性やギミックを搭載いたしました。

｜ティーチャースーツ：https://www.workwearsuit.com/cont/20260327 (3/27 13:00開設)

撮影協力：中村悠人 (東進ハイスクール講師、中学高校教師、大学特任教授（就任予定）

本商品には自社開発素材「ultimex」を使用し、自宅洗濯機で毎日丸洗い可能で、部屋干しでも3~4時間で乾く速乾性としわになりにくい機能性を備えています。また、汚れがつきにくい撥水加工によりチョークの汚れもサッと拭うだけで落ち、高ストレッチ性で、授業中の板書や移動の多い校外行事でも可動域広くストレスフリーに着用いただけます。

個人情報や鍵などを持ち歩くことが多いため、ジャケットには計7つのポケットを用意し、胸ポケットを除き全てファスナー付き。内ポケットは左に3つ、右に1つ用意し、教務帳や修学旅行のしおりを収納できるA5サイズほどの大容量ポケットや眼鏡収納ポケットを備えています。また、袖をまくりやすいようボタンが取り外せる本切羽仕様となっています。

パンツは、教職員の悩みの種である体型変化にも合わせやすいよう、ウエストサイドに無段階アジャスターを付与。サイドポケットにペンを挿すことが多いため、ペンが挿しやすく落ちにくいよう、通常のパンツポケットより大きく設定。また、板書中にシャツの裾が出やすいことから、ウエスト内側に滑り止めテープを搭載。

クールビズやカジュアル化の観点からスーツに合わせるトップスとしてネクタイの必要がないバンドカラーシャツを着用する教職員が多いことから、WWS初となるバンドカラーシャツを開発。独自素材「ultimex for SHIRT」を使用し、360度ストレッチで動きやすく、吸水速乾でシワになりにくい機能性を備えます。

シルエットにおいて、ジャケットは動きやすさとポケットを利用した際に窮屈に感じないよう身幅にゆとりを持たせ、パンツはすっきりとスタイルよく見えるようにインタック＆テーパード仕様に仕上げました。

本商品は、どんな体形の方でも着用できるようXS～3Lまでの6サイズを用意。3月27日(水)よりWWS公式オンラインストア、公式ストア2店舗（WWS Flagship Store新宿・[大阪]WWS ららぽーとEXPOCITY）にて展開いたします。

撮影協力：中村悠人 (東進ハイスクール講師、中学高校教師、大学特任教授（就任予定）

■3/27発売 ティーチャースーツ詳細

商 品：ティーチャースーツ ジャケット 税込 \24,200

ティーチャースーツ パンツ 税込 \17,600

ティーチャースーツ バンドカラーシャツ 税込 \9,350

カラー：ダークネイビー

サイズ：XS/S/M/L/LL/3L

特設ページ：https://www.workwearsuit.com/cont/20260327

販売店舗：WWS公式オンラインストア / WWS Flagship Store新宿 / WWS ららぽーとEXPOCITY

総数7つ・ファスナー付ポケット

ジャケットには教務帳や修学旅行のしおりなどを収納できるA5サイズ大のポケットや眼鏡収納ポケットペンなど、用途に合わせたサイズのポケットを設置。

個人情報や鍵をしっかり収納

フロントポケットにもファスナーを完備し、鍵や貴重品を収納可能。

本切羽・ブラウンボタンでアクセント

板書などで腕まくりがしやすいよう、袖口のボタンは本切羽仕様。深みのあるブラウンボタンがワンポイントアクセントに。

無制限アジャスター＆滑り止め

本モデル限定のアジャスターで腰回りのシルエットはスッキリ見せつつ、体型変化に合わせた調整を可能に。内側に滑り止めを付与し、シャツの裾が出てくるのを防ぎます。

ペン挿し特化のパンツポケット

ペンを深く挿しこみやすいよう、ポケットの形を通常よりやや大きめに成形。

WWS初バンドカラーシャツ

顔周りをスッキリと見せるバンドカラーシャツは、360度ストレッチで動きやすく、吸水速乾・シワになりにくいイージーケア・UVカットの機能性を備えます。

■WWS/ダブリューダブリューエスとは

WWSは、創業事業である水道工事業のエンジニア用の作業着として開発された“作業着スーツ”を中心に、作業やオフィスワークからプライベートまで、季節やシーン問わず着用できる高機能かつシンプルなデザインを追求したボーダレスウェアを展開しています。独自開発素材「ultimex」は、ストレッチ・速乾・撥水・水洗い可・イージーケアなどの高機能性を実現。累計販売着数は45万着を突破しています。

■会社概要

会社名：株式会社オアシスライフスタイルグループ

代表者：関谷有三

所在地：〒102-0083東京都千代田区麹町3-5-17 晴花ビル 3階