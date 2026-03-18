オーストラリア クイーンズランド州政府とJASHIE運営チーム（ミズノ株式会社・一般財団法人未来医療推進機構、JA NETWORK）スポーツおよび健康分野のイノベーションの促進に向け連携強化

ミズノ株式会社

・クイーンズランド州政府は、日豪スポーツ×ヘルス・イノベーション・エクスチェンジ（JASHIE）の実施にあたり、日本側の代表団との覚書（MOU：Memorandum of Understanding）に署名しました。

・JA Network、ミズノ株式会社、一般財団法人未来医療推進機構（以下「Nakanoshima Qross」）とのパートナーシップにより発足したJASHIEは、両国のイノベーション・エコシステムを「つなぎ（Connect）」、「成長させ（Grow）」、「持続させる（Sustain）」ことを目標としています。

・本MOUに基づき、2年間のパートナーシップの一環として、クイーンズランド州でのJASHIEプログラムの実施を検討します。

クイーンズランド州政府は、日豪のスポーツおよび健康分野におけるイノベーションの促進を目的とした、日豪スポーツ×ヘルス・イノベーション・エクスチェンジ（JASHIE）への参加に関する覚書（MOU：Memorandum of Understanding）を締結しました。

JA Network、ミズノ株式会社、Nakanoshima Qrossとの連携は、クイーンズランド州におけるトップレベルから地域レベルまでのスポーツ分野、イベント、スポーツマネジメント、健康とウェルビーイング、そして地元スタートアップ企業の成長機会において、プラスの成果を生み出すことが期待されています。

MOUについて

本MOUでは、2年間のパートナーシップの一環として、クイーンズランド州と日本のスポーツと健康に関するイノベーションを促進するための連携を強化し、スタートアップ企業の育成、技術移転、投資パートナーシップを支援することを目標に掲げています。

特に重点項目となっているのがスポーツ競技、健康、スポーツ・ビジネスの分野であり、これにはハイパフォーマンス・スポーツ、競技スポーツおよびトレーニング、スポーツ参加とアクティブなライフスタイルの促進、睡眠科学、メンタル・ヘルスとウェルビーイング、そして主要イベントやスタジアム、ファン・エンゲージメントで使用されるテクノロジーなどの分野が含まれます。

このパートナーシップでは、両国での新たな機会を探している投資家、主要なスポーツ・健康団体、政府機関、そして研究パートナーとの関係を築く機会を得られます。

コメント

■クイーンズランド州スポーツ・競馬産業・オリンピック・パラリンピック大臣

ティモシー・マンダー州議会議員

「クイーンズランド州政府は、すべての州民にとって有益な大会を実現すべく取り組んでいます。クイーンズランド州はJASHIEのようなイニシアチブを通じて日本とのグローバル・パートナーシップを構築し、イノベーションの促進とスポーツ・健康産業の強化を図り、将来の世代にわたり恩恵がもたらされるようにします。」

■クイーンズランド州環境・観光・科学・イノベーション大臣

アンドリュー・パウエル州議会議員

「クイーンズランド州の科学およびイノベーション・エコシステムは、世界に影響を与えるソリューションを促進しています。私たちはJASHIEを通じて、クイーンズランド州のイノベーターと日本のパートナーとの架け橋となり、連携の強化、商業化、そして長期的な成長を促進させます。」

■ミズノ株式会社 代表取締役社長 水野明人

「日豪のイノベーション・エコシステム構築に向け、本協定を締結できましたことを大変うれしく思います。ミズノは今年4月に創業120周年を迎えます。これまでスポーツの振興と社会課題の解決に取り組んでまいりました。

今回の連携により、日本の技術力とクイーンズランド州が育んできた素晴らしいスポーツ文化を融合させ、次世代のスポーツおよびヘルスケア産業をともに創出できると確信しております。

2032年のブリスベン大会、そしてその先の未来に向け、世界の人々の健康と豊かな生活に貢献するイノベーションを、このパートナーシップから生み出していきたいと考えております。」

■財団法人未来医療推進機構（Nakanoshima Qross）理事長 澤芳樹

「日本とクイーンズランド州の戦略的パートナーシップを深め、スポーツと健康の分野横断的なイノベーションを加速させる重要な機会が、本MOUによってもたらされます。

Nakanoshima Qrossは未来の医療を推進するグローバル・イノベーション・ハブとして、スタートアップ支援、共同研究、医療・ヘルスケア技術の実用化を通じ、双方のエコシステムをつなぐための重要な役割を果たします。

このパートナーシップが新たな研究機会や産業機会を創出し、世界の健康課題の解決に貢献することを期待しています」

■JA Network創設者兼CEO クリスティーナ・メリノ・イシヅカ

「JASHIEは、スポーツと健康に関するイノベーションを促進するための、オーストラリアと日本の実務的な連携の構築を目的として設立されました。本MOUによって、長期的な成果重視の協力関係の構築という共通のコミットメントが正式に表明されたことになります。クイーンズランド州の活気あるイノベーション・エコシステムと、日本の高度な技術力や産業ネットワークの融合により、スタートアップ、研究者、企業が国際的に事業を拡大し、活動の場を広げるための新たな道筋が生まれます。クイーンズランド州政府、ミズノ、Nakanoshima Qrossと協力し、2032年のブリスベン大会のレガシー目標を達成するための重要な役割を果たすプログラムを提供できることを誇りに思います。」