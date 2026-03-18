やる気スイッチグループ、「スクールIE(R)」にて「Monoxer（モノグサ）」を2026年3月より導入開始

株式会社やる気スイッチグループ

総合教育サービス企業の株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)（東京・中央区、代表取締役社長：高橋 直司）は運営する個別指導塾「スクールIE(R)(https://www.schoolie-net.jp/)」の中学受験準備オンライン講座「Prep Academy School（プレップ・アカデミー・スクール）」に通う小学3年生から5年生の生徒を対象に、国語・算数・理科・社会の宿題管理を通じた学習成果向上の基盤として、モノグサ株式会社が提供する記憶のプラットフォーム「Monoxer（モノグサ）（以下、Monoxer）」を導入いたしました。

オンライン講座受講後、授業進度と連動し、AIが生徒一人ひとりの記憶定着度に応じた設問を自動配信するMonoxerの「カリキュラム機能」を活用し、宿題を通して既習内容の記憶定着と学習成果の向上を実現してまいります。

■導入の背景

やる気スイッチグループは、国内外でおよそ2,400以上※1の教室を展開し、13万5千人以上※1の子どもたちの学びを8つのスクールブランドでサポートしております。

当社は、展開する個別指導塾「スクールIE」において、新業態となる中学受験準備オンライン講座「Prep Academy School」を開講いたしました。

※1 2025年2月末時点

一般的な録画視聴型のオンライン講座とは異なり、本講座は「スクールIE」の教室に集まり、講師とリアルタイムでつながる「双方向オンラインライブ授業」を展開しているため、生徒からの質問や先生からの指名を通じて緊張感を保ちながら学べる点が特長です。

そして、当社は本講座で習った知識を、自学自習を通してしっかりと記憶定着させるための最適な学習ツールとして、この度Monoxerの導入に至りました。

■ スクールIEにおけるMonoxerの活用

・カリキュラム機能

授業進度と連動し、AIがその範囲に応じた設問を自動配信いたします。これにより、生徒は授業内容と合致している範囲で「今取り組むべき宿題」に集中して取り組むことができるようになります。

・アダプティブラーニング機能

AIが生徒一人ひとりの記憶定着度や理解度、忘却の速度を識別し、最適な問題を提示します。これにより、生徒がつまずきにくい学習体験を実現すると同時に、家庭学習でも自立して取り組みながら、個別最適に記憶定着まで進めることが可能になります。

例えば、漢字の部首に関する設問では、習熟度に応じて「ヒントあり」→「選択問題での回答」→「ヒントなしの回答」と段階的に難易度が上がる仕組みを取り入れています。これにより、生徒がつまずきにくい学習体験を実現すると同時に、家庭学習でも自立して取り組みながら、記憶定着まで進めることができる環境を提供してまいります。

漢字の部首に関する設問画面



・記憶定着度の可視化による学習管理

Monoxr上で学習履歴や記憶定着状況を可視化することで、生徒一人ひとりの学習進捗を明確に把握できるようになりました。これにより家庭での自立的な学習習慣の環境を整えることができます。

宿題の進捗・記憶状況の可視化。生徒は授業内容と合致している範囲で「今取り組むべき宿題」に集中して取り組むことができる設計。



■「モノグサ株式会社」代表取締役CEO 竹内 孝太朗 様のコメント

このたび、やる気スイッチグループ様が展開される「スクールIE」のオンライン講座において、Monoxerをご活用いただけることを大変光栄に思います。

オンライン講座では、授業で解き方や考え方を学び、その後の宿題によって理解を着実に定着させていくことが重要と考えています。今回、授業カリキュラムと連動した設問の自動配信により、宿題を通して既習内容の記憶定着と学習成果の向上を支援する体制を整えることができました。

今後もモノグサは「記憶を日常に。」のミッションのもと、教育現場における学習成果を支える基盤づくりに貢献してまいります。

■ 「株式会社やる気スイッチグループ」代表取締役社長 高橋 直司 のコメント

やる気スイッチグループは、お子さま一人ひとりが、自ら考え、自ら学び、自ら人生を切り拓いていく「自分力」を育むことを使命としています。今回、個別指導塾「スクールIE」の新たな挑戦である中学受験準備オンライン講座「Prep Academy School」において、モノグサ様と連携できることを大変嬉しく思います。

中学受験という高い目標に挑む過程では、単なる知識の詰め込みではなく、土台となる基礎知識を確実に定着させた上で、それらを使いこなす思考力を養うことが不可欠です。Monoxerの導入により、授業で理解したという実感を、AIによる個別最適化された演習を通じて確かな定着へと昇華させることが可能になると信じています。



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■「モノグサ株式会社」について



モノグサ株式会社は、「記憶を日常に。」をミッションとして掲げ、記憶定着のための学習プラットフォーム「Monoxer」の開発・提供をしております。

記憶は、私たち人類の知的活動の根幹を担うものです。

人が何かを認識する時や、判断する時。新しいものを生み出す時や、誰かと交流する時も、そこには自らの中に日々蓄積されてきた記憶という土台が必ず存在し、大きな影響を与えています。一方で「英単語の暗記」のように、記憶することは苦しい活動と捉えられてしまうことが多々あります。その苦しさは、情報が記憶しやすい形に整理されていないことや、記憶定着までの手法や管理が個人の感覚に任されていることに原因がある、と私たちは考えます。

その結果、記憶を無意識に遠ざけるようになってしまい、自らの可能性を形づくる土台をも狭めてしまっているのです。もし、記憶がだれにでも、負荷なく自然に行える活動になったなら、新しい言語を覚えて海外で働くことも、資格をとってなりたい職業に就くことも自由にできます。週末の過ごし方や日常の何気ない会話にすら新たな広がりが生まれることでしょう。

つまり、人の生き方にさまざまな奥行きと選択肢を与えてくれるもの、それが記憶なのです。モノグサは、“記憶をもっと容易に、より日常にすること”を使命とします。すべての人が自らの可能性を最大限に拡げることで、人生をより豊かに、実りあるものにするために。



■モノグサ株式会社 会社概要

会社名 ：モノグサ株式会社

設立 ：2016年8月10日

代表者 ：代表取締役 CEO 竹内 孝太朗

代表取締役 CTO 畔柳 圭佑

所在地 ：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル 7階

事業内容：記憶のプラットフォーム Monoxer の開発と運営

URL ：https://corp.monoxer.com/



スクールIE(R)(https://www.schoolie-net.jp/)

国内外で1,200以上※の教室を展開するスクールIEは、生徒一人ひとりに合わせたオーダーメイドの個別指導塾。独自の個性診断テスト（ETS）と学力診断テスト（PCS）をもとに、生徒一人ひとりの個性や学習習慣・生活習慣目標に合わせた、講師・教材・カリキュラムで苦手克服や志望校合格、そしてその先の夢の実現をサポートします。

さらにお子さまの成長を実感していただけるよう、保護者さまには定期連絡や個別指導報告書を通じて学習状況、目標への進捗をお伝えしていきます。

※2025年2月末時点

公式サイトURL：https://www.schoolie-net.jp(https://www.schoolie-net.jp/)

株式会社やる気スイッチグループ 会社概要(https://www.yarukiswitch.jp/)

株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）」「i Kids Star(R)（アイキッズスター）」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス企業として、現在国内外でおよそ2,400以上※の教室を展開し、13万5千人以上※の子どもたちの学びをサポートしています。また、やる気スイッチグループは英検協会より英語教育への貢献が評価され、「英検(R)プラチナパートナー」に認定されております。

2023年6月にTBSグループに参画。教育サービスとメディアの融合を目指しています。また、2024年12月には愛媛県を中心に集団学習塾などを展開する寺小屋グループを連結子会社化しました。教育の地域差をなくし、地方における教育再編を推進してまいります。

やる気スイッチグループは、一人ひとりが持つ"宝石"を見つけ、その無限の可能性を引き出すことで、世界中の子どもたちの夢と人生を応援します。

公式サイトURL：https://www.yarukiswitch.jp/

※2025年2月末時点

やる気スイッチグループは、私たちと共に子どもたちの学びを支援していくフランチャイズオーナーを募集しています。

フランチャイズオーナー募集サイトURL： https://www.yarukiswitch.jp/fc/