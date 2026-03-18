【SNS総フォロワー数149万人！】Xで「酒蒸しハンバーグ」が2.8億バズの長谷川あかりさんレシピ本『のせごはんとかけごはん』が、発売わずか3か月で4刷累計3万2000部の大快挙！

株式会社主婦と生活社

（株）主婦と生活社（東京都台東区）が2025年12月末に発売した、今最も注目されている人気料理家・長谷川あかりさんの『のせごはんとかけごはん』が、発売わずか3か月で4刷、累計3万2000部を達成！ Xの「酒蒸しハンバーグ」が2.8億回表示でバズっていますが、2025年投稿で人気No.1のバズレシピ「ぽいぽいつくねとしゃきしゃき野菜のまぜごはん」もこちらの本には掲載。必見です！

発売前に長谷川さんがXに写真を投稿したところ、レシピを想像で作って投稿する人が殺到したという「ブッラータチーズとナンプラーのせごはん」。このインパクトと強烈なおいしさが、長谷川さんレシピの唯一無二の魅力。2025年投稿で人気No.１の「ぽいぽいつくねとしゃきしゃき野菜のまぜごはん」。丸めないつくね、生の玉ねぎとピーマンの組み合わせの妙に、食べた人はノックダウン！

このほか、どんなに時間がない日、疲れてクタクタな日でも、

ほんの少し頑張るだけで自分をいたわることができる、お腹だけでなく気持ちも満足できるごはんものレシピが満載。この上なく削ぎ落とされた、それでいて確実においしいごはんたち。他の料理書にはない、長谷川さんレシピの魅力が詰まった1冊です。

「これでいいのだ3色丼」は、素材を丸ごとのせた潔さ。ナンプラーや白だしをかけて混ぜながら食べるという、食べ方提案も長谷川さんならでは！カバーにもなっている「ツナ入りお布団かけごはん」は、ふかふかの卵焼きをお布団のようにごはんの上にかけて。ネーミングのオリジナリティも、“作る気”にさせるポイント。「なめらか豆腐ソースかけごはん」は、火入らずで作れる究極のシンプルかけごはん。なのに上品なおいしさで、作った自分を褒めてあげたくなる味わい。肉豆腐の豆腐が好きすぎる長谷川さんの大好物「甘辛豆腐煮込みのせごはん」。肉がなくても、むちっとボリュームが出た豆腐は食べごたえ満点。

もくじ

【1章】うちで人気ののせ・かけごはんベスト10

【2章】卵と豆腐のほっとするのせ・かけごはん

【3章】肉と魚のパワーチャージのせ・かけごはん

【4章】野菜と納豆のお腹にやさしいのせ・かけごはん

【5章】たまにはごほうび ときどきカレーのせ・かけごはん

［コラム］ちょこっとつまみたい野菜の一品

【著者紹介】

長谷川あかり（はせがわ あかり）

料理家、管理栄養士。1996年埼玉県生まれ、東京都在住。10歳から20歳まで子役・タレントとして活動し、芸能活動引退後に大学で栄養学を学び、管理栄養士の資格を取得。SNSでのレシピ投稿が大反響となり、現在は書籍、雑誌、WEBなどで幅広く活躍中。著書に『クタクタな心と体をおいしく満たすいたわりごはん』(KADOKAWA)、『シンプルだから悩まない!ワンパターン献立』(ダイヤモンド社)、パーソナルムック『長谷川あかりDAILY RECIPEVol.1～4』(扶桑社)など多数。

X:@akari_hasegawa

Instagram:@akari_hasegawa0105

【書誌情報】

書名：のせごはんとかけごはん

著者：長谷川あかり

発売日：2025年12月19日（金）

定価：1650円（税込）

ISBN：978-4-391-16596-8

発行所：株式会社主婦と生活社

主婦と生活社HP：https://www.shufu.co.jp/bookmook/detail/9784391165968/

［Amazon］https://www.amazon.co.jp/dp/4391165961/

［楽天ブックス］https://books.rakuten.co.jp/rb/18427532/