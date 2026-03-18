【3月19日発売】今号は２大特集！ 「2026春の新型カメラ＆レンズ祭り」と、キヤノンEOS R6 MarkIIIやソニーα7Ｖなど「注目のミドルクラス5機種・実写検証テスト」をお届けします

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社 ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、2026年3月19日（木）に「CAPA 5月号Spring」（定価1650円・税込）を発売します。

特集「春の新型カメラ＆レンズ祭り」では、カメラ3台とレンズ10本を紹介。「注目のミドルクラス5機種・実写検証テスト」は、各社のエースモデル5機種の強みと弱みを比較検証して探ります。このほか、撮影テクニック「花色が引き立つ構図のセオリー」や、新発見アイテムが勢ぞろいした「CP+2026現地レポート」、「現代カメラバッグ考」など、CAPA 5月号Springもカメラ・写真を楽しむための記事が満載です。

特集１.【2026 Spring カメラ＆レンズ 新製品祭り】

春はデビューの季節です。今年も魅力的な特徴を備えた新製品が続々と登場しています。本特集では大注目のカメラやレンズをピックアップし、いち早く大公開。

世界初の全周190°画角を実現したキヤノンのフィッシュアイズーム、クラス最軽量のニコンの大口径望遠ズーム、とろけるようなボケが得られるライカ ノクティルックスなど、進化したモデルから個性派までレンズ10本を紹介。さらに、天体撮影専用モデルのOM-3 ASTROやノスタルジックな映像が撮影できるハイブリッドチェキなど、「撮れる」「使える」「楽しめる」を実現してくれるニューモデルの実力をレポートします。

特集２.【Newミドルクラスフルサイズ 〈強み〉と〈弱み〉徹底研究】

2025年末にキヤノンEOS R6 MarkIIIとソニーα7Ｖが相次いでデビューし、各社の最新鋭モデルが勢揃いした2400万～3300万画素ミドルクラスのフルサイズミラーレス。画質は優秀でAF・連写も高性能を誇ります。いま注目を集める5機種、キヤノンEOS R6 MarkIII、ソニーα7Ｖ、ニコンZ5II、ニコンZ6III、パナソニックLUMIX S1IIの強みと弱みを、比較検証して探ってみました。

撮影テクニック【花色が引き立つ構図のセオリー】

花を撮るとき、特に重要なのが構図です。主役の配置、画面の流れ、空間の割合など、一枚の写真の中にはさまざまな構図の要素が盛り込まれています。ここでは花の美しさを引き出すために、花の色や光線状態などを考慮して画面を構成するテクニックを解説。自分が花に抱いたイメージどおりの写真に仕上がるよう、撮影前に必読です。



このほか、2月26日から3月1日に行なわれたカメラショー「CP+2026」の様子を現地レポート。149社・団体が参加した熱気あふれる会場に展示された注目アイテムを一挙公開します。さらに、「2026現代カメラバッグ考」と題し、CP＋で見つけたカメラバッグの傾向やトレンド、各社最新の製品を紹介します。

人気連載「今このレンズが狙い目！ 伊達淳一の深掘りインプレッション」では、全焦点域でF2.8を実現した400ミリ相当クラスの超望遠ズーム・OM SYSTEM M.ズイコーデジタル ED 50～200ミリ F2.8 IS PROをチェック。ライバルレンズとの比較検証も行ないました。

口絵グラビアでは、熱気冷めやらぬミラノ・コルティナ五輪より中村博之さんの「氷上のアスリートたち」と、世界の野生動物に迫った野口純一さんの「TRIBUTE」を紹介します。5月号Springもバラエティーに富んだ内容でお届けします。

［商品概要］

CAPA 2026年 5月号 Spring

著者：CAPA編集部

定価：1650円 (税込)

発売日：2026年3月19日（木）

判型：A4判変型

ISBN:4912023370564

電子版：有

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

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