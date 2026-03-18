なぜ勝てない…戸郷翔征の1年間 真実の記録「THE GIANTSドキュメント 戸郷翔征 ～エースとは何か～」を日テレジータスにて3/21(土)21時放送！
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菅野智之という投手の大きな柱を失った2025年の読売ジャイアンツ。
セ・リーグ連覇へ期待がかけられたのは、25歳の若きエース・戸郷翔征だった。
2022年から3年連続2ケタ勝利、開幕投手も務めた順風満帆のプロ野球人生。シーズン前に誓った言葉は「最多勝、沢村賞を取るためには自分の殻や壁を破りたい」。しかし、立ちはだかった壁は想像以上のものだった。
開幕4連敗、2度の二軍降格、自己ワーストの成績…「なぜ、戸郷翔征は勝てなくなったのか？」
菅野が抜けた中でのプレッシャー、理想を追い求める中で生じたズレ…
「エースとは何か？」誰よりもこの問いに向き合うこととなった戸郷翔征の1年間の記録「THE GIANTSドキュメント 戸郷翔征 ～エースとは何か～」を、CS放送日テレジータスにて、3/21(土)21：00より放送いたします。ぜひ、ご覧ください。
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＜放送日程＞
THE GIANTSドキュメント 戸郷翔征 ～エースとは何か～
3月21日(土) 21：00～22：00 初回放送
3月27日(金) 15：30～16：30 再放送 ほか
※放送時間変更の可能性あり
◆「THE GIANTSドキュメント 戸郷翔征 ～エースとは何か～」番組ページ
https://www.gtasu.com/baseball/togoshose/
（日テレジータス公式WEBサイト）
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