ブロメリアの見どころから育て方までを一挙伝授！『NHK趣味の園芸　12か月栽培ナビNEO ブロメリア』3月18日発売 ！

“生きるアート”ブロメリア。その見どころから、理想の株への育て方まで、熱帯植物栽培家・杉山拓巳さんが一挙伝授！

株式会社ＮＨＫ出版

エアプランツでおなじみのティランジアから、エキゾチックな色彩とつぼ型のフォルムが特徴的なタンクブロメリア、荒々しい株姿が魅力的なグラウンドブロメリアなど、ブロメリア科の植物はどれも個性豊かで、見どころも豊富。しかし、いざ美しい株姿を目指そうとしても、熱帯～亜熱帯気候の原生地と異なる日本の環境では、なかなかうまく育ってはくれません。

本書では、用土や鉢の選び方といった基本の育て方から、気温差に応じた管理方法の違いまで、ブロメリアの1年間の育て方を、月ごとに詳しく解説します。さらに、胴切りや芯止めの技法、用語解説など、栽培テクニックを上げていくヒントもご紹介！

知っておきたい原種・園芸品種（約80種類）を美しい写真で紹介した図鑑も必見。これから始める人にも、栽培をさらにステップアップしたい人にも、おすすめの一冊です。

今人気の多肉植物・観葉植物の年間管理をナビゲーションする「NHK趣味の園芸 12か月栽培ナビNEO」シリーズの一冊。1月から12月の各月ごとに、基本の手入れや管理の方法を丁寧にナビゲーションします。

内容紹介

ブロメリア図鑑

ブロメリアは、それぞれの植物の形態や生活サイクルの特徴によって、大きく3つのグループに分けられます。本書では、「エアプランツ」こと人気のティランジアから、葉色や株姿の美しいタンクブロメリア、荒々しい姿が魅力のグラウンドブロメリアまで、3つのグループに分けて、原種から園芸品種まで約80種類を紹介しています。

12か月栽培ナビ

1月から12月の各月ごとに、基本の手入れや管理の方法を詳しく解説しています。主な作業の方法は、適期にあたる月に主として掲載しています。カッコいい株姿を目指して、栽培を行いましょう。

育て方の基本／ブロメリア栽培Q＆A

「育て方の基本」では、株の選び方や入手後の管理、鉢植えや土の選び方、置き場、水やりや肥料など、ブロメリアを育てる際に知っておくべき栽培の基本を解説しています。また、応用編として、弱った株を回復させる養生装置のつくり方も紹介しています。

「ブロメリア栽培Ｑ＆Ａ」では、ブロメリアの栽培に関してよくある疑問や、起こりやすいポイントをＱ＆Ａ形式で解説しています。また、巨大化の方法も紹介しています。

【目次】

本書の使い方

◆ブロメリア解体新書

ブロメリアの素顔

ブロメリアの原生地を歩く

ブロメリアの楽しみ方

ブロメリアの主な分布地

◆ブロメリア図鑑

エアプランツ（ティランジア属）

タンクブロメリア

エクメア属

ビルベルギア属

ネオレゲリア属

フリーセア属

ゴーダエア属

ケスネリア属

アルカンタレア属

グズマニア属

グラウンドブロメリア

ディッキア属

ホヘンベルギア属

クリプタンサス属

オルソフィツム属

ピトカイルニア属

ヘクチア属

◆12か月栽培ナビ

年間の作業・管理暦

1月～12月

◆育て方の基本

入手時の注意点／入手後の管理

用土と鉢の選び方

栽培環境をつくる 温度、光、風

水やり

肥料

【応用編】 原生地を超えろ

◆ブロメリア栽培Ｑ＆Ａ

用語解説

気をつけたい病害虫一覧

ブロメリア科の分類

ブロメリア種名・品種名索引

著者情報

杉山拓巳（すぎやま・たくみ）

熱帯植物栽培家

愛知県でビカクシダ、アンスリウム、ブロメリアなど数多くの熱帯植物、観葉植物の生産・育種に取り組む。栽培に関する情報をSNSで日々発信中。著書に『観葉植物 パーフェクトブック』(https://www.nhk-book.co.jp/detail/000061993372024.html)、『12か月栽培ナビ NEO ビカクシダ』(https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000403032022.html)（NHK出版）など。

商品情報『NHK趣味の園芸 12か月栽培ナビNEO ブロメリア』

著者：杉山 拓巳

出版社：NHK出版

発売日：2026年3月18日

定価：1,870円（税込）

判型：A5判並製

ページ数：112ページ

ISBN：978-4-14-040313-6

商品URL：

Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/4140403136/)

楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18530533/)

NHK出版(https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000403132026.html)

「12か月栽培ナビNEO」シリーズ紹介 :https://www.shuminoengei.jp/article/category/books/12neo/