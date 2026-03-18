不用品買取、迷いながらも約72％が「買取に出した」と回答。売るタイミングや価格への本音とは？

株式会社NEXER

■不用品買取で「売るかどうか」迷ったことはある？

不用品を手放そうと思ったとき、「本当に売っていいのだろうか」と迷った経験はないでしょうか。思い出の詰まった品物や、まだ使えそうなアイテムを前にすると、なかなか決断できないものです。

また、いざ買取に出そうと思っても「今が売り時なのか」「もう少し待てば高く売れるのでは」と、タイミングに悩む方も少なくありません。

そこで今回はエコゼストと共同で、事前調査で「不用品買取サービスを利用したことがある」と回答した全国の男女200名を対象に「不用品買取での迷い」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとエコゼストによる調査」である旨の記載

・エコゼスト（https://www.wisest.jp/）へのリンク設置

「不用品買取での迷いに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月2日 ～ 3月10日

調査対象者：事前調査で「不用品買取サービスを利用したことがある」と回答した全国の男女

有効回答：200サンプル

質問内容：

質問1：売るかどうか迷った経験はありますか？

質問2：迷った結果、どうしましたか？（複数回答可）

質問3：買取に出すタイミングで迷ったことはありますか？

質問4：どんなタイミングで迷いましたか？

質問5：その理由を教えてください。

質問6：買取価格が低すぎて出すのをやめたことはありますか？

質問7：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■68.0％が「売るかどうか迷った経験がある」と回答

まず、不用品買取サービスを利用したことがある方に、売るかどうか迷った経験があるかを聞いてみました。

その結果「ある」が68.0％、「ない」が32.0％でした。

約7割の方が、買取に出す前に何らかの迷いを感じていたことがわかります。不用品とはいえ、自分の持ち物を手放すという行為には、少なからず心理的なハードルがあるようです。

■迷った結果、約72.1％が「買取に出した」と回答

続いて、売るかどうか迷った経験がある方に、迷った結果どうしたかを聞いてみました。

最も多かったのは「買取に出した」で72.1％でした。迷いはしたものの、最終的には売る決断をした方が大多数を占めています。次いで「しばらく保管している」が33.8％、「結局処分した」が19.9％と続きました。

「フリマアプリに出した」という回答も13.2％あり、買取業者以外の選択肢を模索する方も一定数いることがうかがえます。迷った末に取る行動は人それぞれですが、何らかの形で手放す方向に動いている方が多い印象です。

■43.0％が「買取に出すタイミングで迷ったことがある」と回答

続いて、不用品買取サービスを利用したことがある方に、買取に出すタイミングで迷った経験があるかを聞いてみました。

その結果「ある」と回答した方は43.0％でした。

半数には届かないものの、4割以上の方がタイミングに悩んだ経験を持っています。

では、具体的にどんなタイミングで迷ったのでしょうか。

最も多かったのは「大掃除・断捨離のとき」で24.4％でした。

片付けの流れで不用品が出てきたものの、手放すかどうかの判断がつかなかったという場面です。

次いで「相場が上がる・下がるか気になったとき」が20.9％で2番目に多く、少しでも高く売りたいという気持ちが迷いにつながっていることがわかります。

そのほか「季節の変わり目（衣替えなど）」は18.6％、「買い替えのタイミング」は16.3％と、生活の節目がきっかけになるケースも目立ちます。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「大掃除・断捨離のとき」と回答した方

・処分しようと思って始めたのに、物を見た途端に惜しくなってためらいました。（50代・男性）

・自分には不要になったものでも、捨てるのはもったいないから。（40代・男性）

・終活をいつ始めるか迷っている。（40代・男性）

「相場が上がる・下がるか気になったとき」と回答した方

・金を売るときに相場の変動などで迷った。（30代・女性）

・相場が下がる前に売ってしまう方がいいのか。（50代・女性）

・そのうちもう少し高額で売れる時が来るのではないか。（40代・男性）

「季節の変わり目（衣替えなど）」と回答した方

・季節の変わり目で必要か不要か迷った。（40代・男性）

・季節感のあるものは全く別のタイミングで出品しても売れないから。（40代・女性）

・衣類だと季節外れのものは買い取り価格が下がると聞いたので。（60代・女性）

「買い替えのタイミング」と回答した方

・新しいのがほしいけど、収納できないから。（40代・女性）

・買い替えするにも、新しいものを探して買わないといけないから、手間がかかるから。（50代・女性）

・本当に買い替えが必要かどうかの判断ができない。（60代・女性）

買い替え後の後悔への不安や、思い出の品への愛着など、迷いの背景はさまざまです。「捨てるのはもったいない」という感覚は多くの方に共通するものでしょう。

■35.5％が「買取価格が低すぎて出すのをやめたことがある」と回答

最後に、不用品買取サービスを利用したことがある方に、買取価格が低すぎて出すのをやめた経験があるかを聞いてみました。

その結果「ある」と回答した方は35.5％でした。一方で「ない」は64.5％と、価格が低くても売ることを選んだ方のほうが多い結果となっています。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「買取価格が低すぎて出すのをやめたことがある」と回答した理由

・買取価格がネット査定と全然違ったから。（30代・女性）

・自分が買った値段を考えたら破格すぎて売りたくなくなった。（40代・女性）

・10円とか信じられない金額だったからです。（50代・女性）

・高価な物を、二足三文で買い取ろうとした。別日に、他のスタッフの人は、まあまあな金額で買い取ってくれました。（60代・女性）

・ダイヤモンドの指輪もカラットが小さいのでゴミと同じだと言われたから。（40代・男性）

「買取価格が低くても出すのをやめなかった」と回答した理由

・断捨離も兼ねて売ろうと決めたので、売値が安くても売りました。（30代・女性）

・事前に買取価格を調べるので、見積もりの段階でやめることはない。（40代・男性）

・持ってゆく時点で覚悟ができているので、今更とりやめるという気持ちにはなれませんでした。（50代・男性）

・処分費用を考えると買取価格が低くても持って行ってもらえるだけありがたいから。（60代・男性）

・買い取ってもらえなければ不用品のゴミとして出すことになりますので、それがいくらかでもお金になるのであればそれで十分と考えました。（40代・男性）

やめた方の声を見ると、事前のネット査定額との差や、購入時の価格とのギャップが大きな不満につながっていることがわかります。一方でやめなかった方は、「処分が目的」「捨てるよりはまし」という割り切った姿勢が特徴的です。

不用品買取に対するスタンスは、「少しでも高く売りたい派」と「手放すこと自体が目的派」の二極化が見られる結果となりました。

■まとめ

今回の調査から、不用品買取サービスの利用経験者の約7割が「売るかどうか迷った経験がある」と回答し、多くの方が手放す際に何らかの葛藤を抱えていることが明らかになりました。

タイミングの面では大掃除や相場の変動が迷いの引き金になりやすく、価格面では約3人に1人が査定額への不満から買取を断念しています。

迷いを減らすためには、事前に複数の業者で見積もりを取ったり、相場をリサーチしたりすることが有効です。納得のいく形で不用品を手放せるよう、買取サービスを上手に活用してみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとエコゼストによる調査」である旨の記載

・エコゼスト（https://www.wisest.jp/）へのリンク設置

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