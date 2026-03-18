世界は悲劇? それでも乾杯! ボケとメロディが正面衝突!?令和のデュエットソング誕生! さあ、デュエ! デュエ! デュエット!桂三度×町あかり「愚痴が果てたら」

吉本興業株式会社

落語家・桂三度（かつらさんど）とシンガーソングライター町あかり（まちあかり）、異色のコラボによるデュエットソング「愚痴が果てたら」を3月18日(水)午前0時より配信開始しました。

本作は、桂三度がSNS上でたびたび「町あかりファン」と語っていた投稿を機に共演し、町あかりからのオファーによって実現した企画です 。作詞を桂三度、作曲を町あかりが担当。愚痴や不満があふれる今の時代に、あえて正論や説教ではなく、二人の声を重ねる「デュエット」という形で笑い飛ばすことを選びました。ボケとメロディ、落語家とアーティスト。立場も視点も異なる二人が、愚痴を肴に声を重ねることで、浮世の憂さを軽やかに吹き飛ばします。令和ならではの、新しく痛快な一曲が誕生しました。

作品概要

【楽曲名】 「愚痴が果てたら」

【配信日】 3月18日（水）午前0時

【アーティスト】 町あかり＆桂三度

【作詞】 桂三度 【作曲】 町あかり

【編曲】 野々村源太

■楽曲ストリーミング＆ダウンロードURL

https://lnk.to/machiakariandkatsurasando_guchigahatetara

町あかり プロフィール

東京都出身のシンガーソングライター。

作詞・作曲・編曲はもちろん、漫画連載や執筆、衣装制作までこなすマルチなアーティスト。ユーモラスな歌詞と個性的な世界観が魅力で、2015年にビクターエンタテインメントよりメジャーデビュー。これまでにアルバム8枚、シングルや配信楽曲も多数リリースし、アーティストへの楽曲提供など幅広く活動中。

桂三度 プロフィール

滋賀県出身の落語家。NSC大阪校10期生で、漫才師、ピン芸人、放送作家等として活躍。2008年にはR-1ぐらんぷり3位。

2011年に落語家に転身し、高座名は桂三度となる。

第四回上方落語若手噺家グランプリ、NHK新人落語大賞で優勝している。

アーティストコメント

桂三度 コメント

この度、桂三度は天才シンガーソングライターの町あかりさんとデュエットソングを配信させていただくことになりました。町さんのファンである私は嬉ションしております。

5回聴いたらクセになるらしい。いつかカラオケになってほしい。そして頭を空っぽにして歌っていただきたい。なので10回は再生してください。失礼しました～。

町あかり コメント

作詞を三度さんにお願いする際、「男女デュエットソングですが、恋愛ソングというより、『笑いながら聴いていたら、気づいたら励まされていた』ような雰囲気にしたい」とお願いしていました。

三度さんならではのユーモアと温かさのフィルターを通して、２人で作り上げた愉快なデュエットソングです。自信を持って「良い曲ができた！」と言える１曲が完成し、こうして世界に発信される日がついに来たことに感動しています！ぜひ聴いてください！

各種URL

■よしもとミュージックHP：http://yoshimoto-me.co.jp/artist/mcakr-katsurasando

■桂三度公式X(旧Twitter)： https://x.com/katsurasando

■町あかり公式HP： https://mcakr.com/

■町あかり公式X(旧Twitter)：https://x.com/mcakr