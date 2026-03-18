HTMLとCSSの基本から実務レベルの制作ノウハウまで、Web制作を体系的に学べる入門書『全部ちゃんと知りたい！ HTML＆CSSの基本とWebデザイン』を3月19日（木）に発売

株式会社インプレスホールディングス



インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、Web制作の仕組みから実践的な制作ノウハウまで丁寧に学べる書籍『全部ちゃんと知りたい！ HTML＆CSSの基本とWebデザイン』を2026年3月19日（木）に発売いたします。

■「なんとなく」を「自信」に変える、いちばん丁寧なHTML＆CSSの教科書

Web制作の世界は日々進化しています。かつては主流だった書き方が今では推奨されなくなっていたり、新しいレイアウト技術や制作手法が登場したりと、これから学び始める方にとって「何を基準に学べばよいのか」が分かりにくい状況になっています。

一方で、どれだけ技術やツールが進化しても、Webサイトの土台となるHTMLとCSSの重要性は変わりません。多くのWebサイトやWebサービスが現在もHTMLとCSSを基盤として作られており、これらを正しく理解することはWeb制作を学ぶうえで欠かせない基本です。

本書は、そうした迷いを抱える初学者や、独学で学び直したい方のためのHTML＆CSSの入門書です。タイトルの通り「全部ちゃんと知りたい！」という思いに応えるため、HTMLとCSSの基本的な仕組みから、現在のWeb制作で標準となっている技術、さらに実践的な制作ノウハウまでを1冊にまとめました。単なるタグの使い方にとどまらず、「なぜそう書くのか」「どう設計するとよいのか」といった考え方まで丁寧に解説し、初学者でも理解を積み重ねながら学べる構成になっています。

また、基礎を押さえるだけで終わらず、ポートフォリオサイトやショッピングサイトといった実践的かつ本格的なWeb制作にも取り組めるため、学習の成果を実感しながらステップアップできます。

■3つの「ちゃんと」で、HTMLとCSSを理解して使えるようになる

本書には、HTMLとCSSを基礎からしっかり理解し、実際に使えるスキルとして身に付けるための3つの「ちゃんと」があります。「ちゃんと」学ぶことにより、Web制作を「なんとなくコードを書く」状態から、「自信を持って設計・実装できる」状態へとつながります。

1つ目は「ちゃんと身につく！ 小さな学びを積み上げる」。本書では一気に知識を詰め込むのではなく、1つひとつの要素を「なぜそう書くのか」という理由とともに学習します。初心者でも挫折しないよう、基本から実践へと段階的に進めることができるので、基礎という土台を強固に築くことができます。

2つ目は「ちゃんとわかる！ 定番技術もトレンドもわかる」。HTMLの標準仕様であるHTML Living Standardに対応しているのはもちろん、レイアウトの定番となったFlexboxや、複雑なデザインをスマートに実現するCSSグリッドも丁寧に図解。今、Webサイトを作るために必要な技術を、体系的に理解できます。

3つ目は「ちゃんと使える！ 現場でそのまま役立てられる」。学習して終わりではなく、PCでもスマホでも美しく表示されるレスポンシブデザインの実装など、プロの現場で即戦力として求められる実践的なテクニックを多数収録。サンプルコードを動かしながら、現場感覚を養えます。

基礎から丁寧に解説豊富な図解や実際のサイトの画面などを掲載し、楽しく学べる仕様■学習を強力にサポートする3大特典

本書には、初学者が学びやすいように以下のダウンロード特典が付いています。

- タブレット端末などで読みやすいPDF版電子書籍- 実際に試しながら学べるサンプルファイル（完成形付き）- 応用的なサイト作りが学べるExtraレッスン（PDF）■こんな人におすすめ- Web制作をこれから学びたい方- HTMLやCSSを独学で学びたい方、基礎から体系的に理解したい方- 一度学んだ知識を整理しながら学び直したい方- Web制作会社のクリエイター（デザイナー、フロントエンドエンジニアなど）を目指している方- 仕事でHTML／CSSやWebデザインの基礎知識が必要な方（マーケティング担当者、EC担当者など）■目次

Chapter1：Webサイト制作の流れを知ろう

Chapter2：いまのWebデザインの基本とトレンドを知ろう

Chapter3：サイトを形づくるHTMLの基本を学ぼう

Chapter4：サイトを装飾するCSSの基本を学ぼう

Chapter5：シンプルかわいいポートフォリオサイトを作ろう

Chapter6：華やかなショッピングサイトを作ろう

■書誌情報

書名：全部ちゃんと知りたい！ HTML＆CSSの基本とWebデザイン

著者：YAT

発売日：2026年3月19日（木）

ページ数：320ページ

サイズ：B5変形判

定価：2,530円（本体2,300円＋税10％）

電子版価格：2,530円（本体2,300円＋税10％）※インプレス直販価格

ISBN：978-4-295-02350-0

◇Amazonの書籍情報ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/4295023507

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1123101112

◇書影ダウンロード：https://dekiru.net/press/502350.jpg

■著者プロフィール

YAT（ヤット）

Webサイト制作に必要なデザインから開発、写真や動画撮影、サーバーの構築など多岐にわたる分野で活躍。現在はデザインオフィスRish inc.を運営しながらRaiseTechで講師を務める。幼少期からゲームが趣味で、専門学生時代はゲームプログラミングを学んでいた。

以上

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

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【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。