キャンプ場で、つくって、あそぼう！大人も子どもも夢中になれる、体験型アウトドアフェス「つくる CAMP FES」が福井県勝山市で初開催

株式会社友安製作所

インテリアやDIYアイテムを販売する株式会社友安製作所（本社：大阪府八尾市）は、2026年5月16日（土）、自社運営のキャンプ場「モリノネカワノネIWAYA」（福井県勝山市）にて、体験型アウトドアフェス「つくる CAMP FES」を初開催します。

本イベントは、当社が培ってきたものづくりやDIYの精神と、勝山の事業者の個性を融合させた、共創プロジェクトです。勝山市から運営を受託した自然豊かなフィールドを舞台に、地元の方々はもちろん県外からの来場者まで、誰もが楽しめる「ひみつのあそびば」を創り出します。

初心者でも挑戦できるアウトドア体験や、本格的なものづくり、大自然のなかで楽しむサウナやヨガなど、子どもから大人までが夢中になれる体験を集めたアウトドアイベントです。

合言葉は「みんなでつくる、ひみつのあそびば」

「つくる CAMP FES」は、子どもから大人までが夢中になれる「体験」を集めたアウトドアイベントです。会場は、豊かな森と清流に恵まれたキャンプ場「モリノネカワノネIWAYA」。「勝山市北郷地域の山間部に広がる自然の魅力を伝えたい。そして、自然とのつながりを感じながらアウトドアを全力で楽しんでほしい」という想いから、当社と地元の事業者が企画段階から手を取りあい、本プロジェクトを始動させました。

目指すのは、来場者が自らの手や身体を動かし、「つくる」という主体的な姿勢で楽しめる参加型のイベントです。会場では、キャンプ初心者でも気軽に挑戦できる「アウトドアクッキング」や、発想を形にする「ものづくり」、大自然に身体をあずけてリラックスする「テントサウナ」や「ヨガ」など、キャンプ場という非日常空間ならではの多彩な体験をお届けします。

CONTENTS 01. アウトドアクッキング

専用の焚き火エリアで、本格的なクッキングを楽しもう。

プロが伝授するワークショップから、憧れの道具を自由に試せる体験コーナーまで、初心者の方でも気軽にご参加いただけます。

マルシェエリアに出店する「村の鍛冶屋」や「藤田金属」といった、アウトドアシーンで人気を誇るブランドの調理道具を実際に使用したり、地元農家の団体「ディノファーマーズ」が販売する勝山の新鮮な食材をその場で味わったりと、本イベントならではの食体験を提案します。

CONTENTS 02 . 自然あぞび

「ホットサンドづくり」イメージ「スパイスカレーづくり」イメージ「焼きマシュマロ」イメージ

大自然を舞台にした多彩なアクティビティを無料で体験。

「村の鍛冶屋」の道具を使った本格的な薪割り体験や、老舗石鹸メーカー「木村石鹸」による巨大シャボン玉体験など、子どもたちが夢中になれるあそびが満載。さらに、地元の講師による青空ヨガや、川のせせらぎと共に楽しむテントサウナなど、大人も心身ともにリフレッシュできる体験をご用意しています。

CONTENTS 03 . ものづくり

「テントサウナ」同会場での実施風景「青空ヨガ」同会場での実施風景木村石鹸「巨大シャボン玉に入ろう」

本格的なアウトドアグッズから、会場を彩る装飾品まで、様々なものづくりに挑戦。

友安製作所のブースでは、自社技術を活かした「溶接体験×アウトドアテーブル作り」のほか、カーテンや壁紙のハギレを再利用した「ガーランド作り」や、森の生き物に変身できる「コスチューム作り」を展開。また、プリントやハンドクラフトでオリジナルのアウトドアグッズを作る「THE EACH BASE」ブースや、株式会社 リングスターによる「海洋ゴミについて学べる小物入れ作り」など、各企業の特色を活かしたワークショップが充実。ものづくり企業と一緒に、夢中になって手を動かすひとときをお楽しみください。

CONTENTS 04 . マルシェ

友安製作所「アウトドアテーブル作り」THE EACH BASE「オリジナルグッズ作り」RINGSTAR「海洋ゴミについて知ろう」

人気のアウトドアアイテムや、こだわりのつくり手と出会えるマルシェを開催。

「村の鍛冶屋」や「藤田金属」のアウトドアギア、友安製作所のインテリア雑貨、さらに「木村石鹸工業」の移動販売車による石鹸アイテム（シャンプーや洗浄剤など）まで、自慢のつくり手が勢揃い。また、勝山市の若手農家団体「ディノファーマーズ」の新鮮な食材や、キャンプに最適な「FATCAMP kitchen」のスパイスカレーキットなど、アウトドアクッキングで今すぐ使える食材も並びます。ここでしか手に入らないアイテムを通じて、地域とつくり手の想いに触れることができるマルシェです。

CONTENTS 05 . キッチンカー

村の鍛冶屋藤田金属木村石鹸友安製作所FATCAMP kitchenディノファーマーズ

森のなかに人気のキッチンカーが登場。

開放感あふれる空間で味わう、出来立てのフードやドリンクは格別です。地元・福井で愛されるスペシャルティコーヒー専門店「Amelia（アメリア）」のほか、当社が東京・大阪・福岡で展開する「友安製作所カフェ」が出店。看板メニューのボリューム満点な「ハンバーガー」や、アウトドアのお供にぴったりの「オリジナルクラフトビール」など、友安製作所自慢の味を楽しめます。香り高いコーヒーやビール、焼きたてのハンバーガーを片手に、森のなかでゆったりとした時間をお過ごしください。

チケット情報

Amelia友安製作所Cafe

【 入場券／超早割 】

大人：600円

小人：FREE

未就学児：FREE

※早割販売期間：2026年3月18日（水）～2026年4月11日（土）

※予定枚数に達し次第、販売終了

【 入場券／早割】

大人：800円

小人：500円

未就学児：FREE

※前売販売期間：2026年4月12日（日）～2026年5月 9日（土）

※予定枚数に達し次第、販売終了

【 入場券／一般 】

大人：1000円

小人：500円

未就学児：FREE

※早割販売期間：2026年5月10日（日）～2026年5月16日（土）

※予定枚数に達し次第、販売終了

イベント概要

つくる CAMP FES

日時：2026年5月16日 10:00～16:00 ※16:00以降はキャンプサイト通常利用（要予約）

場所： キャンプ場「友安製作所モリノネカワノネIWAYA」 （福井県勝山市北郷町岩屋11-12-2）

公式ページ：https://tomoyasu.co.jp/event/tsukuru-camp-fes/2026/

チケット販売ページ：https://tsukurucampfes-2026.peatix.com

主催： 株式会社友安製作所

友安製作所について

本社：〒581-0067 大阪府八尾市神武町1-36

代表者：代表取締役社長 友安啓則

設立：1963年1月

電話番号：072-922-8789

URL：https://tomoyasu.co.jp/

事業内容：インテリア・エクステリア・DIY商材の販売、カフェ運営、工務店、レンタルスペース、メディア、まちづくり