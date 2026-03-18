メイクの役割を塗り替える。感情を無理に整えない。マインドフルネスのアプローチを、メイクで。『UREAM（ユレム）』誕生

Bleaf株式会社

アパレル事業を軸にECおよびECプラットフォームビジネスを展開するBleaf株式会社（東京都千代田区、代表：大場正之）は、新たなコスメブランド〈UREAM（ユレム）〉を発表。

ブランド第一弾として、“感情”をコンセプトにしたリップスティック（全3色）を2026年3月27日（金）より発売いたします。

UREAM (ユレム）は、U(あなた) × Real(現実) × Dream(理想) を組み合わせた造語です。

「揺れる感情の肯定」

理想と現実のあいだで、

私たちはさまざまな感情に揺れながら生きています。

UREAMは

どんな状態の自分も否定せず、

その感情にそっと寄り添うコスメブランドです。

Brand Copy

泣いた顔にも、似合う色がある

ブランド誕生背景

SNSの普及や働き方の変化により、現代社会では感情を適切にコントロールすることが求められる場面が増えています。

一方で近年は、ウェルビーイングやメンタルヘルスへの関心の高まりとともに、感情を抑えるのではなく受け入れる価値も広く共有されるようになりました。

こうした背景の中でUREAMは、これまでスキンケアや香りの領域で語られることの多かった「内面へのアプローチ」を、メイクという日常的な行為の中で表現するブランドとして誕生しました。

コスメを「装うための道具」から「自分を理解し、受け止めるためのツール」へと捉え直すことを目指しています。

＜ UREAM 公式 WEB STORE＞

https://uream.jp/

＜ UREAM 公式 Instagram＞

https://www.instagram.com/uream_official/

Product Philosophy

Emotion-Based Formulation

ー心情的製品設計という考え方ー

UREAMは、感情を情緒的な世界観で語るだけではありません。

心理状態と肌感覚、色彩心理、触覚設計の知見を基盤に、

色・質感・成分・機能を一貫した論理で設計する独自アプローチを採用しています。

Korea Quality

韓国で有数の生産規模と高度な品質管理体制を備え、世界的ハイブランドの製造実績を多数持つ工場で生産。発色、色持ち、成分バランスにおいて、この価格帯では実現が難しい高い品質基準を追求しています。

Launch Item

UREAM Smooth Veil Lipstick 2,970円（税込）

ユレム スムースヴェール リップスティック

揺れる感情に、似合う色のリップ

今日のわたしに、静かにフィットする

高発色でありながら主張しすぎない色設計。

にじむような艶と、唇にしなやかに密着する塗膜が、今の状態をそのまま受け止めるようになじみます。

色も、質感も、成分も。

感情が揺れている状態そのものを前提に設計された一本です。

Color Lineup（カラー展開）

01 トキメキ時｜Mellow Pink

言葉より、沈黙のほうが騒がしい

隠せない微熱が、口もとに滲む

予感に身を委ねるメローピンク

Color Design

ベージュを含んだやわらかなピンクに、微細なパールを配合。

肌に溶け込む発色で、自然な血色感を引き出す。光を反射するパールが唇に立体感を与え、ふっくらとした仕上がりに。

Key Ingredient

桃の花エキス*

感情が高まるとき、肌の水分バランスは揺らぎやすい状態になることがあります。韓国産の桃の花をアップサイクルした植物由来エキス* が、高揚感を含んだまま、アクティブでバランスの良い状態を演出します。

* モモ花エキス（整肌成分）

02 泣く権利｜Brown Red

こぼれる感情に、ためらいはない

泣いた顔にも、似合う色がある

わたしを映すブラウンレッド

Color Design

深みのあるマホガニーレッドに、ブラウンを重ねた落ち着いた赤。ブラウンベースで派手すぎず、大人の落ち着きと存在感を両立。

単色使いでも様になる、洗練された赤リップ。

Key Ingredient

ムコゲン*

感情の波に揺れるとき、肌もバランスを崩しやすくなります。

海洋植物が自らを守るために持つ“うるおいを抱え込む保護構造”に着目した独自成分が、揺らいだ肌を本来の健やかな状態へ導き、強い感情をそのまま解き放つような、凛とした表情を演出します。*マコンブエキス、ヒラアオノリエキス、ワカメエキス、ホンダワラエキス、サルガッスムフシフォルムエキス（全て保湿成分）

03 安堵のため息｜Orange

音のない部屋で、深く息をする

雑踏が消え、私がわたしに戻っていく

やわらかく灯るオレンジ

Color Design

素の唇の血色になじむ、深みを含んだオレンジ。

赤みと黄みのバランスがよく、落ち着いた発色で自然な立体感を演出する。オンにもオフにも映え、きちんと感と抜け感を同時につくる一色。

Key Ingredient

椿オイル*

緊張がほどけた直後は、気持ちは落ち着いていても、

外からの刺激に過敏になりやすい状態です。

済州島産の椿の種子由来オイル* が皮脂に近いなじみやすい膜を形成し、フラットに戻っていく感覚をそっと包み込みます。

* ツバキ種子油（保護成分）

■発売情報

発売日：2026年3月27日（金）12:00より販売開始

製品：UREAM Smooth Veil Lipstick 全3色

（ユレム スムースヴェール リップスティック）

価格：2,970円（税込）

Web：UREAM公式オンラインストア / Qoo10 / Amazon / 楽天 / ZOZOTOWN / TikTok Shop

店舗：BONJOUR SAGAN 西銀座店

MOOD or NATURE new beauty （渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストラン 5階 ＋Q （プラスク） グッズ コスメティック内）※期間限定POPUP

■Bleaf株式会社について

すべての人に「あきない」を。

ビジネス。コマース。正しいけど、ちょっと違う。Bleaf が生み出したいのはたくさんの「あきない」です。個人商店で人と人が顔を合わせて手渡しするように。濃密なコミュニケーション。

個を活かすきめ細かさ。同じ目線の伴走。思いを受け取り、事業に血を通わせる。

誰もが参加できて、利益を生めて、かんたんで、あたらしい。小売って面白い。商売って自由だ。

そう思えるしくみとアイデアを提供し、日本でも世界でも「Akinai」を増やします。

企業、個人、老若男女、すべての人が飽きることなく商うために、Bleaf は全力を尽くします。

＜ホームページ＞

https://bleaf.co.jp/