演劇や映像の専門人材とチームを組み、コンテンツ創作を通じて地域活性に取り組む「クリエイターの卵」を採用へ―宮崎県新富町の地域商社が地域おこし協力隊の募集をスタート

一般財団法人 こゆ地域づくり推進機構

今回募集する人材は、演劇や映像制作、イベント企画といったクリエイティブな活動を通じて、地域の人々や企業と新しい価値をつくりだすことを業務としながら、こゆ財団のサポートのもとでさまざまな地域協力活動に参画します。応募締切は2026年4月20日です。

■募集背景

新富町では、2017年に町が設立した地域商社こゆ財団（正式名称：一般財団法人こゆ地域づくり推進機構）が、1粒1,000円のライチのブランド化や起業家育成といったチャレンジを行い、2018年には内閣官房地方創生優良事例にも選出。地域おこし協力隊を含む移住者が町に溶け込み、そこからまた新しいチャレンジが続々と生まれています。『MIRISE』は、そんなこゆ財団が、町の劇場を起点に年間1,000人の「つくる人（創造人口）」を生み出すために仕掛ける、最新のプロジェクトです。

2026年4月から始動するプロジェクト「MIRISE」

プロジェクトでは、演劇や映像制作、イベント企画といったクリエイティブな活動を通じて、地域の人々や企業と新しい価値をつくりだしていきます。すでに2026年4月には「舞台留学ツアー」、5月には「ルピナスみらい劇場リニューアル記念イベント」が決まっているほか、その先も次々と企画がスタートしていきます。

今回採用する人材にとっては、町内はもちろん、メディアからも注目度の高いプロジェクトにメンバーとして参画できる、またとないチャンスとなります。

※関連プレスリリース

年間“創造人口 1000人”輩出へ。宮崎県新富町で劇場を起点に「つくる人」を生み出す新プロジェクト始動(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000594.000028395.html)

■MIRISEの一員として働くおすすめポイント

１.プロフェッショナルと共に成長できる環境

演出家やPodcasterなど、第一線で活躍するクリエイターがチームメンバーです。実践的なOJTを通じて、イベント企画から動画制作、広報、コミュニティ運営などのスキルを基礎から身につけることができます。

２.クリエイターが集まる拠点

業務は、こゆ財団が管理する公共施設「ルピナスみらい劇場」や、こゆ財団のオフィス、これから整備される「クリエイターハウス（仮称）」を行き来しながら取り組みます。さまざまなイベントが催される劇場はもちろんのこと、町内外から集まる多様な人々と触れ合いながら仕事に臨めます。

３.地域商社こゆ財団が伴走

ふるさと納税を急成長させ、数々の地域ビジネスを生み出してきたこゆ財団のメンバーが伴走役を務めます。個性際立つ町の農業者をはじめ、地域おこし協力隊OB、さらには町を訪れる多様な人材たちとも、あっという間につながっていくことでしょう。

４.クリエイターとしての自立を支援

業務の一環として自身の創作活動や自主企画を行うことも推奨されています。プロデューサーのアドバイスのもと、3年後の任期満了を見据え、個人のスキルを磨き、実績をつくる時間を大切にできます。

■いっしょに働く人（MIRSIEプロジェクトメンバー）

（左上）藤澤さしみ、（右上）濱田明良、（左下）有賀沙樹、（右下）エンドウレイ

藤澤 さしみ（プロデューサー）

大手エージェンシー出身で、ビジネス×アートのプロフェッショナル。クリエイターとしてのキャリア設計や、企画のプロデュース、 チームビルディングの視点を共有してくれます。

濱田 明良（総合演出）

演劇ユニット「チックタックパーク」主宰。脚本・演出・メディア出演までこなす宮崎演劇界のキーマン。地域に根ざしたエンターテインメントのつくり方を学べます。

有賀 沙樹（コミュニケーションマネージャー）

人材育成やコミュニティ運営の専門家。東京から新富町へ移住。VCや教育分野での経験を活かし、「ひと・企業・地域」を繋ぐハブとして活動。移住者としての先輩でもあり、日々の悩み相談から地域とのつなぎ役までサポートします。

エンドウレイ（クリエイティブマネージャー）

渡米経験を経て、大衆演劇×ノンバーバルショーなど全国で文化芸術を推進する演出家。イベント演出やPRの実績豊富。現場での制作進行やクリエイティブの質の高め方を直接指導してくれます。

岡本 啓二（こゆ財団 代表理事）

新富町役場職員でありながら、こゆ財団の代表理事も務める。こゆ財団を設立し、ふるさと納税を4億円規模へ成長させた地域創生の旗振り役。町内の隅々にまで広がる人脈が、あなたの活動の後押しとなります。

■募集要項

※応募の際は「地域おこし協力隊」の地域要件を満たしている必要があります。詳しくは総務省「地域おこし協力隊及び地域プロジェクトマネージャーの地域要件について」(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezCMhh7jkrro_ZjLL9pDKkK1lzcid9xwTDdK24J9mf0a79_A/viewform?usp=header)を参照してください。

必須スキル

１.元気に挨拶ができること

２.パソコンの一般的な操作（基本的なタイピング、SNS閲覧など）ができること

３.困難なことがあっても周囲の力を借りながらやり遂げようとする意志

歓迎スキル

１.クリエイター/アーティストとしての夢があること

２.エンタメや芸術領域の好きな作品があること

３.新しい環境に柔軟に対応できること普通自動車免許

※自動車免許は町内活動に必須ですので、取得されていない方は着任後、なるべく早めに取得するようにしてください

■募集要項

詳細についてはこちらのページ(https://koyu.miyazaki.jp/?p=11703&preview=1&_ppp=34d9ef6af7)をご確認ください。

■応募方法

応募エントリーフォームに必要事項をご記入の上、送信してください。エントリーの受領確認から3営業日以内を目安に、担当者より受領のご連絡をメールでお送りします。

応募エントリーフォーム(https://forms.gle/NuvixPHwLPrpkvCn9)

■応募受付期間

2026年3月1日～4月20日

■本プレスリリースおよびメディアの皆様からのお問い合わせ先

こゆ財団（担当：田中）0983-32-1082