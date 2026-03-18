『AI時代、SaaSツールのばらばら問題をどう解決するか』というテーマのウェビナーを開催

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■AI時代、部分最適なSaaS提案では応えにくくなった

企業のDXが進む中、CRMやマーケティング、会計、人事など、業務ごとにSaaSを導入する動きは広がっています。一方で、複数のツール導入を重ねた結果、データや業務フローが分断され、部分的な最適化はできたが全体最適につながりにくいという課題も顕在化し始めています。近年、業務改善の担い手として期待が高まるAIも、データや業務フローが分断された状況では事前整備に手間取り、思うような結果が得られないという状況も少なくありません。





■SaaS分断にどのような提案が求められるのかこうした状況の中で、ユーザー企業に向けて業務改善やシステム導入の提案をするパートナー企業には、単に特定業務のSaaS製品を紹介するだけではなく、顧客の業務全体を見ながら、連携や定着、運用までを見据えた支援が求められるようになっています。特に中堅中小企業では、費用対効果を重視しながら段階的に整備したいというニーズが強く、提案側にも「導入して終わり」ではない支援モデルが必要です。■Zohoで分断を見直し、継続支援につなげる方法本セミナーでは、SaaS導入が進む中で、システムの分断をはじめ顕在化している顧客課題を整理した上で、「Zoho」を活用した支援モデルやパートナープログラムをご紹介します。「Zoho」はCRMを中心に50以上のビジネスアプリケーションを備えた統合型のプラットフォームを提供しています。カスタマイズが可能で顧客ニーズに合わせた柔軟なプラットフォーム構築・運用ができるため、ライセンスだけではなく周辺サービスまで提案を広げやすいのが特徴です。「Zoho」を活用したビジネス展開に関心のある方は、是非ご参加ください。■このような企業におすすめ- SIer / システムインテグレーター- ITコンサルティング企業- CRM導入支援企業- SaaS販売パートナー- DX支援企業※本ウェビナーは新規でZohoパートナーをご検討いただける企業様向けの内容となります。※他のSaaSベンダー様、既存のZohoパートナー様の参加はご遠慮ください。■統合SaaS「Zoho」とはZohoは、CRMを中心に、マーケティング、会計、人事、カスタマーサポート、コラボレーション、業務アプリ開発など、50以上のビジネスアプリケーションを提供する統合型クラウドプラットフォームです。世界中で百万社以上に利用されており、企業の業務プロセスをクラウド上で統合することができます。■参加特典本ウェビナー参加企業には、4月下旬に開催される「Zoho新規パートナー向けオンボーディングトレーニング」を無償で受講できる特典をご用意しています。※事前にゾーホージャパンとの秘密保持契約の締結が前提となります。■主催・共催ゾーホージャパン株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

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