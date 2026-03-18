『オンラインアシスタントに属人業務は任せられるのか？』というテーマのウェビナーを開催

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■人材不足で属人業務を手放せない

労働人口の減少や採用難による人材不足は、多くの企業にとって深刻な経営課題となっています。一方で、見積・請求、採用オペレーション、資料作成、リサーチなど、現場が担わなければならない実務が減ることはなく、「分かっている人」「できる人」に業務が集中し、属人化が固定化しやすくなります。

この状況を打破しようと、外部委託やAI活用を検討する企業も少なくありませんが、引き継ぎの前提となる業務整理に十分な時間を割けず、改善が止まってしまうケースが増えています。





■外注は品質不安、AI化も人材不足で止まる外部委託の選択肢としてオンラインアシスタントを検討する企業もありますが、「品質が担保されるのか」「手戻りで結局自社工数が増えないか」といった不安が解消できず、導入判断が止まりがちです。さらにAI活用も、設計・構築・運用改善を担う人材が不足していると、アイデアだけが先行し、まずは試してみたものの現場で定着せず、“期待はあるのに広がらない”状態が起きます。結果として、外注もAIシフトも“運用として回る形”に落とせず、属人業務だけが残り続けることが多いのが実情です。■オンラインアシスタントが業務フローを整え、AI運用に転換本セミナーでは、オンラインアシスタントで業務を代行しながら業務フローを整理・標準化し、その後、AIワークフローへ運用転換していく進め方を解説します。株式会社キャスターが提供するオンラインアシスタント「CASTER BIZ assistant」は、採用倍率1/100の中から選ばれた各領域のプロがチームとなり、依頼業務（365日24時間・オフライン対応も可）に柔軟に対応します。さらに、一層の効率化を進めるサービス「NEO assistant」を活用することで、代行しながら整えた業務フローを、AIエージェントとして構築・運用することが可能です。「NEO assistant」では、知見豊富な専門家がAIと共に伴走し続け、「運用が定着しない」「改善効果がみられない」など様々な課題にハイブリッドで対応していきます。“人×AI”で業務環境の最適化を目指す方におすすめのセミナーです。■このような方におすすめ- 人材不足・採用難で、属人化した業務が手放せない課題をお持ちの方- 業務委託・派遣とオンラインアシスタントの違いがわからず外部委託先が決められない方- オンラインアシスタントを検討しているが、品質や手戻りが不安な方- 定型業務をAIシフトしたいが、設計・構築・運用できる人材がいない方- 外部に任せて終わりではなく、継続的に工数が減る仕組みを作りたい方■主催・共催株式会社キャスター■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

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