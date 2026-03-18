『2026年、オンライン×オフライン施策はどう使い分けるべきか？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/majisemi-conference-20260414/M1D



■イベント概要

オンライン×オフライン施策、どう使い分けるべきか？

ウェビナーをはじめとしたオンライン施策が定着する一方で、展示会やリアルイベントなどのオフライン施策も再び重要性を増しています。BtoBマーケティングの現場では、リード獲得から商談化・受注までの各フェーズにおいて、オンラインとオフラインをどう使い分け、どう組み合わせるべきかが大きな判断テーマになっています。

しかし実際には、ウェビナー・展示会・イベントといった施策を横断的に比較できず、「どの施策が成果につながっているのか」「次に投資すべき施策は何か」を明確に判断できないケースも少なくありません。施策ごとにKPIが分断されていることが、意思決定を難しくしています。





KPIで比較し、成果につながる施策設計を明らかにする本カンファレンスでは、ウェビナー・展示会・イベントを対象に、集客・商談化・受注の各フェーズでどのKPIを見るべきかを整理し、オンライン／オフライン施策を同じ軸で比較する考え方を解説します。各領域のプロフェッショナル12社が登壇し、実際に成果につながった設計や判断基準を具体的に紹介します。2026年に向けて、再現性のあるマーケティング投資と施策運用を行いたい方にとって、次の一手を考えるための実践的なヒントをご提供します。・募集対象・リード獲得やナーチャリングなど、日々のマーケティング施策を担うご担当者・リード獲得から商談化・受注までのプロセスを最適化したい営業・インサイドセールスの方・全社の売上向上や来期の戦略立案を担うマーケティング責任者・経営企画・事業推進の方・定員1000名・開催場所・方法Zoom※URLは直前にメールにてご連絡いたします。※「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認ください。■主催・共催マジセミ株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/majisemi-conference-20260414/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

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